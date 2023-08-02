Разгадай рисунок-детектив: Незадачливый охранник

Незадачливый охранник Фото: Сергей СОКОЛОВ

С Рублевки поступил тревожный звонок. Женщина, выгуливающая собачку, услышала в соседнем доме зов о помощи. На вызов выехал капитан Правдолюбов. Второй день лил дождь, и Правдолюбову пришлось взять с собой зонт. Дом принадлежал известной певице, которая уехала на гастроли. Перед домом рабочие не успели закончить дорожку, поэтому, как капитан ни старался, ему пришлось наступить в грязь.

Дверь была не заперта. Войдя в холл, капитан увидел привязанного к стулу мужчину. Тот сказал, что они с женой присматривают за домом. Он служит охранником, а супруга по утрам делает уборку. Охранник Василий поведал, что час назад в дом постучалась молодая пара с просьбой зарядить телефон, чтобы вызвать такси, поскольку оба их мобильника разрядились. Василий сжалился, решил помочь и открыл дверь, пустив их в дом. И тут же получил сильный удар по голове. Очнулся он уже привязанным к стулу. Несколько ценных картин, висевших на стенах, бесследно пропали. Как только Василию удалось избавиться от кляпа, он стал звать на помощь. Правдолюбов, немного подумав, решил не отвязывать охранника, а вызвал следственную группу. Почему капитан не поверил охраннику?

ОТВЕТЫ

Грабители, про которых говорил охранник Василий, не смогли бы зайти в дом, не наследив. На полу других мокрых следов, кроме следов капитана, нет. Похоже, Василий с женой вынесли ценности из дома, после чего женщина связала мужа, вымыла полы, убирая за собой следы, и ушла, в спешке забыв швабру.