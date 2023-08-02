Путешествие в Приволжье по маршрутам Василия Пескова: оживающие родники глубинки

Типичный ландшафт Поволжья - лесостепь, переходящая в степь. Василий Песков путешествует по маршрутам нескольких поколений семейства Аксаковых, усадьбы которых располагались в этих местах. Фото: Сергей ЖДАНОВ

ОЖИВАЮЩИЕ РОДНИКИ ГЛУБИНКИ

Тысяча километров доброй памяти

В путешествие по «Золотому кольцу Аксаковского Поволжья», которым проехал в 2009 году Василий Песков, пригласил нас его оренбургский друг и ученик Сергей Жданов. Рассказал, что идею «Золотого кольца» еще в 2010 году подал создатель уфимского туристического клуба при республиканском РГО и член Международного Аксаковского фонда Вячеслав Аброщенко. Его клуб стал организатором велопробегов и зимних походов на снегоходах по аксаковским местам трёх-четырех, а то и пяти регионов, связанных с жизнью семьи писателя. Экспедиции «Золотого кольца» заезжают в сёла, проводят встречи в школах, дарят библиотекам аксаковские книги, показывают фильмы о семействе Аксаковых, сажают их любимую сирень.

Всюду, где проходит экспедиция «Золотого кольца Аксаковского Поволжья», появляются кусты сирени. Как у этого бюста Сергея Тимофеевича в его усадьбе-музее «Аксаково» Оренбургской области. Фото: Сергей ЖДАНОВ

Заодно участники походов возлагают цветы к памятникам Державину и Карамзину, чьи имения включены в маршрут кольца; а также и воинам Великой Отечественной, мемориалы и музеи которым есть практически в каждом поселении, в каждой школе.

Я помню и себя школьницей в таких походах, знаю, как много важного остаётся в памяти. Назвать что-то «золотым кольцом» не трудно, - трудно, чтобы оно заблестело золотом благодарной памяти. Турпоходы тоже делают тут своё полезное дело.

Самарские аксаковцы прислали накануне нашего путешествия разработку семидневного туристического автопробега по такому кольцу. 1000-килосетровый Маршрут изучил собственными колёсами и описал в двух книгах уроженец бугурусланского Аксаково Сергей Кильдяшов. Там тебе и имения, и музеи, и храмы, и ночёвки под звёздами, и курорты (кумысолечения, сероводородных источников), и рыбалка… Мне показалось, что такое путешествие за рулём будет тяжеловато, тем более, сам автор предупреждает, что многих дорог, по которым передвигалось на лошадях из имения в имение се9мейство Аксаковых, давно нет, ехать приходится просёлками. Но автомобилисты, наоборот, маршрут похвалили. Самарцы готовы помочь, кто загорится…

А я из Самары двинулась в село Борское.

О Пушкине, бобрах и собственном космонавте

Привет от Василия Пескова в Борском краеведческом музее: чучело бобра. Когда-то их завезли из Воронежского заповедника, где восстанавливали исчезнувшую популяцию, о чём не раз писал Песков. Теперь бобр стал в Поволжье аборигеном. Фото: Людмила Семина

Борское стоит на тракте, по которому едва ли не 300 лет назад ехал по пугачёвским местам Александр Пушкин. И, говорят, заглянул в нынешний райцентр, а тогда пограничную крепость. В краеведческом музее здесь утверждают, что именно их крепость Пушкин и описывал в «Капитанской дочке». И рассказывают, что, якобы, старожилы в своё время так вспоминали встречу с поэтом: «курчав, большерот, говорил задушевно». С описанием можно согласиться, но у историков есть и другие версии о прототипе крепости.

Рядом с Пушкиным в музее соседствуют описанный Песковым бобр из восстановленной Воронежским заповедником популяции этого истребленного, было, зверька. Теперь в Поволжье он расплодился с избытком.

Удивительным был для меня стенд, посвященный «своему», Борскому космонавту из села Гвардейцы - Алексею Губареву. Он был членом второго отряда космонавтов, дважды летал в космос командиром кораблей Союз-17 (1975) и Союз-28 (1978). Он был генерал-майором, доктором технических наук, дважды Героем Советского Союза. После увольнения из ВВС по состоянию здоровья еще 18 лет работал в городе Щёлково московской области в автотранспортном предприятии. И ещё 17 лет жил пенсионером, до кончины в 2015-м. Бывал не раз в родных краях, оставил Борскому музею фото с автографом.

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Губарев - уроженец Борского района Самарской области. Подарил землякам в музей свой портрет с автографом. Фото: Людмила СЕМИНА

Для меня его судьба - пример жбеспощадности космоса: перемалывает такого масштаба людей в историческую пыль… Разве мог спокойно принять это Василий Песков, великий жизнелюб и гуманист? Понятно, почему, описав отряд первых космонавтов, он отошёл от темы, уступив тут лидерство журналистам-технарям. К тому же цензура писать о превратностях космических судеб запрещала. Спасибо музеям, что не забывают земляков и гордятся ими.

Туризм как локомотив малого бизнеса

Возможно, просчитав все перспективы, районный «министр культуры» Алексей Репин направил развитие Борского туристического кластера в аксаковскую сторону. И это понятно: о Пушкине только легенды, а в Борском районе, в деревне Страхово, - семейное гнездо губернатора Григория Сергеевича Аксакова, фамильный склеп и могилы у стен разрушенного теперь Никольского храма. Репин надеется, что дойдёт очередь и до восстановления исчезнувшего губернаторского поместья.

У Никольского храма в исчезнувшем имении Григория Аксакова найден археологами Фамильный склеп семьи губернатора. О. Сергий (Ельченинов) служит здесь поминальный молебен. Фото: Людмила СЕМИНА

Уже и сегодня сюда едут паломники со всей России. Дороги пока нет, после дождя не проехать. Но места здесь живописны, стены храма на холме величественны, некрополь почитаемый. Паломники привозят иконы, свечи, заказывают литургии.

Недалеко и село Языково, где доживала свой век дочь губернатора Ольга, которой дед Сергей Тимофеевич посвятил «Аленький цветочек», и которая спасла сундуки с перепиской семьи. В Языковотоже есть маленький музей Ольги Сергеевны.

Так что интерес к аксаковском поместьям у людей имеется и, прав Репин, может стать основой не только исторического и религиозного рассмотрения, но и туристического бизнеса.

В паре километров от Никольского храма уже работает на пруду частная благоустроенная турбаза с названием «Усадьба». И не пустует.

Турбаза неподалеку от имения губернатора Григория Аксакова в Борском районе выросла на частные инвестиции. Бизнес малый, но заброшенное место вернул к жизни. Фото: Людмила СЕМИНА

Мы с самарцами тоже заночевали там, поев предварительно ушицы из местных карасиков. Сами, между прочим, сварили на костре.

Хозяин турбазы здесь и поселился, инвестировав сюда накопления от надоевшего городского бизнеса. Захотел покоя и красоты. Вывез десятки грузовиков бурелома, выкосил заросли бурьяна, провёл дорогу, электричество, построил гостиничные домики, облагородил пруд для рыбалки. Счастлив. Здоров. Фамилию не назвал: за славой и рекламой не гонится. Живёт экономно, без лишних понтов, но вполне цивильно и даже комфортабельно.

Библиотека как эталон новой жизни

И на волне патриотического краеведения Репин поднял проект просветительского аксаковского центра в Борском. Там сквер с памятником Настеньке из знаменитой сказки, Дом культуры и модельная библиотека. Вот она-то меня и потрясла. Директор Ирина Храпунова, тоже, как и Репин, с дипломом института культуры, сумела получить два гранта из фонда региона и фонда президентских грантов. И все эти миллионы потрачены на устройство библиотеки будущего. Просторные залы, компьютеры и видео, сцена с плазмой, художественная галерея, аксаковский мемориальный кабинет, где собирается поэтическое литобъединение, открытая веранда в сквере для проведения вечеров и встреч… И, конечно, книги в открытом доступе, где рядом с Аксаковым и наш Василий Михайлович Песков.

В Борской библиотеке все книжные новинки в открытом доступе. Слева - песковская полка. Фото: Людмила СЕМИНА

Аксаковский кабинет Борской библиотеки собирает любителей поэзии. Фото: Людмила СЕМИНА

Это не постановочный кадр: бабушка с внучкой осваивают планшет в Борской библиотеке. Народу тут много во всех залах и весь день. А вечером - время молодёжи. Фото: Людмила СЕМИНА

Зачем, спрашивается, глубинке такая роскошь? Тем более, если жители активно ею пользуются: лет пять - и всё потеряет лоск. Ирина не согласилась. Модельная библиотека (а они добились такого статуса) даёт представление о будущем: каким оно должно быть. То есть показывает путь развития. В аксаковском центре новой жизни можно поучиться. Плохо ли, что глубинка начинает жить на столичном уровне?

Алексея Репина в Борском зовут районным «министром культуры». Он аксаковец не только потому, что земляк этому знаменитому роду. Он и чиновник их по роды: живёт интересами жителей своей родной глубинки. Фото: Людмила СЕМИНА

Удачную стратегию выбрал районный «министр культуры». Оживает помалу глубинка.

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