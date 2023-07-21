Путешествие в Приволжье по маршрутам Василия Пескова: по аксаковским местам

Аксаковский комитет Самары несколько лет добивался исполнения своей задумки: появления в городе аксаковского сквера и памятника на месте дома, где жила семья губернатора Григория Сергеевича Аксакова. В композиции памятника представлены три поколения рода Аксаковых: писатель Сергей Тимофеевич, его сын Григорий Сергеевич и внучка Оленька, которой дед подарил сказку «Аленький цветочек». Фото: Людмила СЕМИНА

Аксаковский комитет Самары несколько лет добивался исполнения своей задумки: появления в городе аксаковского сквера и памятника на месте дома, где жила семья губернатора Григория Сергеевича Аксакова. В композиции памятника представлены три поколения рода Аксаковых: писатель Сергей Тимофеевич, его сын Григорий Сергеевич и внучка Оленька, которой дед подарил сказку «Аленький цветочек».

Парадный вход для непарадных кварталов

Ещё когда мы проезжали по улочкам старой части Самары, захотелось выйти из машины и побродить здесь. Удивительно уютное пространство, тесно заставленное небольшими, почти кукольными, но каждое на свой лад, зданьицами. Кварталы маленьких архитектурных шедевров. Здесь их называют «непарадной» Самарой. Но редко где увидишь такое оправданное скопление старых домиков, передающих дух волжского купеческого ренессанса 19-го века.

Сразу вспоминаются роман «Хождение по мукам» Алексея Толстого, который жил здесь, рассказы Горького, здесь работавшего в газете, фильм «Жестокий романс» Эльдара Рязанова, который провёл отрочество в старой Самаре.

Самарский литературный музей расположен в усадьбе отчима писателя Алексея Толстого, передающей стиль волжского купеческого ренессанса 19 века. Фото: Людмила СЕМИНА

В этой части города закономерно появилась своя пешеходная улица и гостиница-памятник, с балкона которой распевался Фёдор Шаляпин.

Но меня больше привлекало другое здание, где когда-то в особняке Дворянского собрания Самары существовала мемориальная комната лучшего губернатора своего времени Григория Сергеевича Аксакова. Потому что именно к этому особняку пролегал один из маршрутов Василия Пескова.

Здание Дворянского собрания Самары является парадным входом в старую часть города. С этого балкона в своё посещение Самары выступал император Александр II. Фото: Людмила СЕМИНА

Когда-то особняк так и ставили как парадный вход в город - на яру над причалом, куда прибывают теплоходы с гостями. Но в конце советских годов между ним и причалом взгромоздили из темного кирпича жилую девятиэтажку, которая торчит теперь здесь как пень. Правда, по слухам, готовится её расселение из-за возникшей аварийности на крутом склоне. Сама природа восстала против чужеродного объекта. Хорошо бы и власти города поддержали такое решение. И вернули особняку Дворянского собрания его первоначальный статус парадного въезда в кварталы с 200-летней историей.

«Таких реформаторов поискать»…

В советские времена о Григории Аксакове, самарском губернаторе с 1867 по 1872 годы, никто и не вспоминал: преданья старины глубокой. Спасибо писателю Владимиру Солоухину, что поднял из забвения первого российского писателя-натуралиста Сергея Аксакова, отца будущего губернатора. Василий Песков числил себя литератором именно этого - природоведческого - направления, поэтому проявлял живой интерес к творчеству и личности Сергея Тимофеевича.

Лучший портрет Сергея Аксакова, ещё когда тот служил московским цензором, создал художник Иван Крамской. В доме будущего писателя собирались Гоголь и Тургенев, Белинский и Писарев, актёр Щепкин и композитор Верстовский. Фото: из фондов музея Аксаковых

Но для Пескова главной темой 60-х, когда он несколько раз приезжал в Куйбышев, была тема космическая. Так что прямых описаний старой Самары у него нет. Но мы знаем, как трепетно относился наш коллега к сохранению культурно-исторических памятников. И, без сомнения, красота «непарадной» Самары не прошла мимо его внимания.

А позднее, уже в 2000-х годах, он обратился и к теме участия семейного аксаковского клана в делах державных и высоко оценивал их чиновную деятельность, начиная с прокурора Уфимского земского суда Тимофея Аксакова, отца будущего писателя. Сергей Тимофеевич с 16 лет продолжил службу: переводчиком в Санкт-Петербургской комиссии по восстановлению законов и в Экспедиции государственных доходов. Больше десяти лет был московским цензором. и затем основал первый в России межевой институт, где стал его первым директором «Таких реформаторов надо поискать», - писал Песков.

Его поражало, что писатель-натуралист тонко чувствует природу поведения не только рыб, птиц и зверей, но и человеческого трудолюбия, то есть экономики.

Так что хоть мы и не имеем прямых строк Василия Михайловича о самарском губернаторе-реформаторе Григорие Аксакове, его уважительное отношение к деятельности рода в целом очевидно.

И вот ещё занимательное совпадение: созданный Аксаковым межевой институт превратился со временем в институт геодезии и картографии, а в 70-80-е годы уже ХХ века полностью переформатирован на съёмки из космоса. И Песков точно об этом писал. В рамках своей космической тематики.

Музей губернатора? Или «просвещенного чиновника»?

Много лет шла работа по созданию в Самаре

Аксаковского сквера с памятником семье. Ещё в 2008 году появился настойчивый энтузиаст этой идеи - общественный активист из семьи коренных самарцев-ракетостроителей, но и с казачьими корнями - Павел Коровин, ныне уже председатель гражданского аксаковского комитета. Идея прорастала из простого желания увековечить знаменитого земляка до осознания сегодня выдающейся роли самарского губернатора середины 19-го века Григория Аксакова в истории российского государственного управления.

Год назад комитет провёл здесь на базе института культуры второй всероссийский аксаковский съезд. Стараниями комитета было найдено в исчезнувшем селе Страхово затерянное фамильное захоронение губернатора с семейством. Решается вопрос о его перезахоронении в Самаре. И вопрос о восстановлении в здании Дворянского собрания мемориальной комнаты Григория Сергеевича, которая появилась там сразу после его кончины по решению дворянского сообщества, предводителем которого он и был двадцать последних лет жизни.

Род Аксаковых подарил России кроме писателя Сергея Тимофеевича ещё и трех его незаурядных сыновей. Константин был поэтом, а Григорий и Иван продолжили управленческую стезю в госслужбе. Оба окончили императорское училище правоведения, созданное специально для подготовки просвещённых чиновников высшего класса.

Фамильный герб Аксаковых. Означает верное и любящее рыцарское служение отчему дому, то есть родине и семье. Фото: из фондов музея Аксаковых в селе Надеждино (республика Башкортостан).

Младший брат Иван Аксаков вошел в историю как лидер славянофильского движения, поддерживающий освобождение Балкан от турецкого владычества, чем заслужил даже приглашение от болгар занять трон их царя. Царём быть отказался, создал и возглавил благотворительный фонд поддержки славянского мира. Издавал журналы и газеты, в том числе с названием «День». Его тексты прочитываются сегодня как очень актуальные.

Григорий Сергеевич начал службу прокурором в Симбирске, прославился неподкупностью. Быстро продвинулся, стал вице-губернатором Оренбургского края и заслужил авторитет крепкого управленца с толковыми проектами. Участвуя в подготовке отмены крепостного права, он предлагал использовать схему, выражаясь современно, «земельной ипотеки». С его подачи, в частности, царь разделил неуправляемый огромный Оренбургский край на три самостоятельных региона, один из которых - Уфимский- он и возглавил. В Уфе его память увековечена и музеем, и памятником, и ежегодным празднованием: Аксаков сумел превратить захолустный уездный городок в столицу новой губернии - с библиотекой, гимназией, большим городским парком.

В Самаре, куда Александр II направил Григория Тимофеевича губернатором после Уфы , тоже много следов его правления. Однако самарцам он больше пришёлся по сердцу своей милосердной натурой: спасал в голодоморы население губернии, в том числе за счет собственных средств. Он добивался для крестьян льгот и преференций, налоговых послаблений. В окружении царя такое не всем нравилось. На второй срок губернатором Аксаков не назначен, признан «мягким».

Но и на посту губернского предводителя дворянства продолжал защищать интересы крестьян. И разработал комплексную программу борьбы с голодом, одобренную царём. Однако внедрить её придворные финансисты так и не дали. Григорий Сергеевич поехал в Петербург на аудиенцию. Снова царя убедил. Тот дал обещание запустить программу. И снова не запустил. Такого вероломства самарский Аксаков пережить не смог. Гроб с его телом самарцы до Страхова 18 вёрст несли на руках. Это была его высшая награда ко всем имеющимся у него российским орденам.

Наверное, таким и должен быть настоящий просвещенный чиновник. Лицо власти. Элита нации.

И почему, спрашивается, не может быть создан в Самаре уникальный музей госслужбы на примере их просвещенного губернатора и радеющего за интересы граждан предводителя дворянства? Тем более, ничего подобного в стране нет. Героев-чиновников не припомню.

Председатель самарского аксаковского комитета Павел Коровин (слева) обсуждает с директором литературного музея Михаилом Перепёлкиным проект восстановления мемориальной комнаты Григория Аксакова. Фото: Людмила СЕМИНА

Остаётся только пожелать успеха грандиозным планам самарских аксаковцев, они делают благое дело. Род Аксаковых заслужил быть образцом верности стране и семейным устоям.