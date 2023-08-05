В Словении жуткий потоп, в Германии - метровые сугробы: Европу терзают погодные аномалии

В Словении города ушли под воду. Фото: REUTERS

Нынешнее лето было особо богатым на природные катаклизмы, обрушившиеся на Европу. Старый свет продолжают терзать высокие температуры, сменяющиеся проливными осадками.

Но в немецком городе Ройтлинген (земля Баден-Вюртемберг) на улицы пришлось выводить снегоочистительную технику: в пятницу там прошел сильный град.

Фото: REUTERS

Диаметр градин достигал 2 см. За несколько минут они превратили Ройтлинген в настоящее снежное царство – ледяной покров достигал 30 см в высоту и долго не таял. Более того, градины забили почти все водостоки и канализацию. Вода залила подвальные этажи и подземные гаражи.

Снежные сугробы в Гемании. Фото: REUTERS

Для преодоления последствий непогоды мэрии пришлось прибегнуть к снегоуборочной технике, а также вызывать 250 спасателей.

А в Словении продолжаются проливные дожди, вызвавшие разрушительные наводнения. Ущерб от наводнения в результате проливных дождей превысит 500 млн евро. Об этом заявил премьер страны Роберт Голоб.

Наводнение в Словении. Фото: REUTERS

Больше всех пострадал регион Корошка, расположенный на границе с Австрией. Там из-за наводнений пришлось эвакуировать несколько тысяч человек. Сообщается, что многие объекты инфраструктуры – мосты, линии электропередач, дороги – разрушены; есть перебои с подачей света и воды. Как минимум три человека погибли.

Фото: REUTERS

В городок Менгеш вода стала прибывать внезапно. Мир облетели драматические кадры эвакуации детей из детского сада. Все они благополучно доставлены в безопасное место.

Фото: REUTERS

Метеорологи говорят, что осадки в Словении прекратятся лишь во второй декаде августа, и не исключают новых наводнений.