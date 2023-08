На Земле обнаружены инопланетные вирусы: ученые не могут понять их структуру и предназначение

Вирусы могли занести пришельцы, а могли и самостоятельно прилететь с космической пылью Фото: NASA

Исследователи из Института Макса Планка (Max Planck Institute for Medical Research in Germany), ведомые Матиасам Фишеров (Matthias Fischer) закончили анализы образцов почвы, которую собрали еще в 2018 году в лесу штата Массачусетс (Massachusetts' Harvard Forest). Конспирологи подозревают, что неспроста именно она вызвала интерес – что-то там произошло. И похоже немцы нашли именно то, что искали.

Результаты, которые ученые обнародовали спустя 7 лет после находки, шокировали их самих. В пробах обнаружились огромные вирусы до 635 нанометров в поперечнике. Само по себе это не стильно впечатляет – в микромире встречаются гигантские патогены. Но по форме вирусы не были похожи ни на какие из тех, которые встречаются на Земле.

Одни вирусы выглядели пятиконечными звездами, другие – осьминогами со множеством щупалец, третьи 20-гранниками с ножками. Внутри они были буквально напичканы ДНК – геномы каждого содержат до 2,5 миллионов пар оснований ДНК.

Патогены, найденные в почве массачусетского леса. Фото: © biorxiv.org

Немцы, отметив разнообразие форм обнаруженных вирусов, осторожно назвали незнакомцев удивительными (аmazing). Признали, что пока не понимают, какие роли выполняют сложные биологические структуры вирусов и пока не знают, откуда они взялись.

Менее обремененные условностями журналисты, прознав про научную статью, подготовленную по результатам анализа, не постеснялись предположить, что вирусы вылитые пришельцы (alien-like). И ДНК в них инопланетная.

Вполне, возможно, кстати.

Астробиологи: «Во Вселенной полно вирусов»

Вряд ли, что внеземные вирусы появились в лесу штата Массачусетс с соплями каких-нибудь инопланетян. А вот прилететь из космоса они могли – с метеоритами, кометами, да просто с космической пылью.

«Во Вселенной полно вирусов» (Viruses at Large in the Universe) – так называлась статья, которую по странному совпадению астробиологи из США и Японии (University of California, Tokyo Institute of Technology, Center for Life in Extreme Environments and Biology Department, Portland State University) опубликовали в журнале Astrobiology в 2018 году.

Ученые (Berliner Aaron, Mochizuki Tomohiro) и их руководитель Кеннет Стедман (Stedman Kenneth) доказывают в своей статье: «инфекции» охватывает и межзвездное пространство, и экзопланеты, и, конечно же, планеты Солнечной системы. А внеземная жизнь в первую очередь представлена вирусами, а не какими-нибудь бактериями, на поисках которых сосредоточились коллеги из NASA.

Вирусы способны переносить космический холод, жесткое ионизированное излучение, большинство — не погибают в вакууме, а некоторые — даже при кипячении в концентрированной серной кислоте.

Ученых шокировало разнообразие форм обнаруженных «незнакомцев». Фото: © biorxiv.org

Совсем не исключено, что все вирусы были занесены из иных миров и на Земле просто прижились. Массачусетские – вероятный пример такого, возможно, недавнего пришествия.

Кеннет Стедман с соратниками считают: пора разрабатывать методы, которые позволили бы выявлять вирусы в пробах, добытых на других планетах. По мнению ученых, стоило бы оснащать исследовательские зонды электронными микроскопами.

И COVID-19 нам устроили инопланетяне

В том, что пандемию коронавирусной инфекции организовали космические пришельцы, уверял не какой-нибудь полоумный уфолог, а вполне серьезный ученый, хоть и британский - профессор Чандра Викрамасингх (Professor Chandra Wickramasinghe) из Букингемского центра астробиологии (Buckingham Centre for Astrobiology).

Космическими пришельцами, как считал профессор, были те самые коронавирусы. Они прилетели на метеорите, который взорвался над Китаем в октябре 2019 года.

