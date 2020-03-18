Астробиолог: коронавирус попал на Землю из космоса

В том, что пандемию коронавирусной инфекции организовали космические пришельцы, уверяет не какой-нибудь полоумный уфолог, а вполне серьезный ученый, хоть и британский - профессор Чандра Викрамасингх (Professor Chandra Wickramasinghe) из Букингемского центра астробиологии (Buckingham Centre for Astrobiology).

Космическими пришельцами, как считает профессор, были те самые коронавирусы. Они прилетели на метеорите, который взорвался над Китаем в октябре прошлого года. Сотни триллионы вирусных частиц, вкрапленных в углеродистую пыль, попали в верхние слои атмосферы и начали распространяться в полосе между 40 и 60 градусами северной широты с господствующими ветрами. Первыми жертвами, высвободившейся заразы, стали, естественно, китайцы, наиболее близкие к эпицентру вторжения.

Доводы Викрамасингха: эпидемия началась внезапно — словно бы в результате вмешательства из вне.

Метеорит действительно был - пылающий огненный шар, мчавшийся по небу, и вспышка взрыва были замечен на северо-востоке Китая в 0:16 утра 11 октября 2019 года.

Это как раз там в провинции Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения. А на то, что инфекция в начале захватывала районы, расположенные где-то поблизости от 40 параллели, обращали внимание многие. Видели в этом тайные происки. И винили то ли китайцев, то ли мировое зло в создании коронавирусного «пояса смерти».

Взрыв метеорита в Китае попал на видео. Он-то и засыпал китайцев вирусами.

Профессор с 70-х годов прошлого века отстаивал и до сих отстаивает теорию панспермии, согласно которой, жизнь на Землю была занесена из космоса — то ли в виде бактерий, то ли вирусов, то ли посредством какого-то иного органического материала. И тут он отнюдь не одинок — подобного мнения придерживаются многие астробиологи, полагая, что и вирусы и бактерии и прочая живность может путешествовать по Вселенной в метеоритах и кометах. А то и с космической пылью. Может путешествовать и распространяться, попадая на те или иные подходящие для жизни планеты. Включая Землю. Так, мол, было и продолжается до сих пор. Метеорит с корнавирусами на борту — тому яркое свидетельство.

Викрамасингх считает, что и другие смертельные инфекционные заболевания имеют внеземное происхождение, в том числе и кошмарная «испанка» - пандемия гриппа 1918 года, унесшая десятки миллионов жизней.

Скептики возражают — как минимум по поводу коронавируса. Мол, COVID-19 — явно коренной землянин, поскольку очень похож на другие известные коронавирусы. Особенно на вирус SARS — атипичной пневмонии, вспышка которой случилась в начале 2000-х годов.

SARS — то же из космоса, - «кроет» профессор». И увязывает эпидемию атипичной пневмонии с другим метеоритом - тем, которые взорвался над границей Китая и России в 2002 году.

Метеорологи сомневаются, что вирусы вообще и коронавирусы в частности могут распространятся по воздуху — то есть, перемещаться по ветру. Де, уже через несколько километров полета они ослабнут до такой степени, что перестанут представлять опасность.

По данным Центра по контролю заболеваемости США, вне «хозяина» - то есть, зараженного, COVID-19 сохраняет жизнеспособность в течение 72 часов. Разлетается не более, чем на 2 метра — это расстояние между людьми считается безопасным. В смысле угрозы передачи вируса от человека к человеку.

Профессор не спорит. Лишь подчеркивает, что картина распространения COVID-19 по миру все-таки очень близка к той, которую демонстрируют ветры, преобладающие в верхних слоя атмосферы.

Кстати, о том, что коронавирус прибыл на метеорите, Викрамасингх заявил еще в феврале — сообщил изданию The Express. Над ним лишь посмеялись. Сейчас совсем не смешно.

Откуда в метеоритах берутся вирусы, никто пока не объяснил.

С внеземной теорией астробиолога может конкурировать лишь одна земная — столь же спорная: о том, что новый коронавирус был создан в некой секретной лаборатории. То ли китайской, то ли американской. Это мало кого удивило.