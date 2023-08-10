Ирина Мирошниченко выходила на сцену, превозмогая боль

Ирина Мирошниченко старалась вести активный образ жизни. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Совсем недавно актриса Ирина Мирошниченко отметила 81 год. Актерская судьба Ирины Петровны сложилась другим на зависть: она сыграла множество прекрасных ролей в театре и в кино. Театралы так и вовсе называли ее одной из лучших актрис чеховского репертуара. И не зря: она воплотила на сцене восемь героинь Антона Павловича.

Мама загадала желание на звезду

Когда Ирине исполнилось 30 лет, она узнала, какое желание загадала ее мама при рождении дочки. Увидев в 5.20 утра в окно барнаульского роддома (там Екатерина Антоновна оказалась в эвакуации) на небе звезду, женщина пожелала такую же яркую судьбу своей новорожденной малышке. Мечта заразила и саму девочку.

- Когда меня спрашивали, кем хочу стать, я отвечала: кинозвездой. Мама хотела, чтобы я пела, снималась в кино, танцевала, владела музыкальными инструментами, знала французский язык. Тогда, в советское время, сложно было мечтать о поездке в Париж, но она думала, если я стану переводчицей, то обязательно поеду во Францию, - признавалась актриса на встрече со зрителями.

В фильме «Я шагаю по Москве» Ирина сыграла старшую сестру главного героя. На съемки студентка тайно ушла с учебы. Фото: Кадр из фильма

Отказалась от детей ради искусства

Личная жизнь актрисы была довольно бурной. Первый раз Ирина, девушка с поистине голливудской внешностью, выскочила замуж в 18 лет за племянника Самуила Маршака драматурга Михаила Шатрова (он получил известность благодаря пьесам о Ленине и революции, а позже даже стал лауреатом Государственной премии СССР).

- Михаил не делал мне предложения, моей руки он попросил у моей мамы, - откровенничала Ирина Петровна. - У нас с ним разница в возрасте была девять лет, но родители понимали, что я иду в мир искусства, к хорошему порядочному человеку.

В этом браке должен был родиться ребенок, но им актриса пожертвовала ради роли в фильме «Их знали только в лицо». Шатров не отговаривал. Второго шанса в этом браке не случилось. Ирина влюбилась на съемочной площадке фильма «Это сладкое слово - свобода!» в литовского режиссера Витаутаса Жалакявичюса. Оба были тогда несвободны, оба решились уйти от своих половин. Но если брак с Шатровым продлился 12 лет, то новый союз - всего полгода.

- Мы оказались очень разными, - признавалась Ирина. - Он придирался по мелочам, раздражался. Я много снималась, а он сидел без работы. Через полгода решила от него уйти.

Третий брак Мирошниченко заключила с актером Игорем Васильевым («Трактир на Пятницкой», «Вариант «Омега»). И это тоже был служебный роман. Казалось, вот идеальные отношения! Но Васильев хотел ребенка, а Ирина все строила карьеру. Когда забеременела, стать мамой опять помешал важный спектакль. Этого испытания семья не пережила.

Позже Ирина Петровна признавалась: жалеет, что не родила. Увы, было уже поздно. Главное место в ее жизни занимал театр. Там в репетициях, спектаклях она проводила с утра до вечера. А однажды на примерке упала в обморок. Мирошниченко славилась свой точеной фигурой и осиной талией. Эту талию ассистенты так затянули, что актриса, будто барышня XVIII века, лишилась чувств, от недостатка дыхания.

Случайный крестик

В 1980-м Ирина Мирошниченко круто пересмотрела свой взгляд на жизнь. Причина - авария, в которой она чуть не погибла. Дело было 13 января. Рассорившись с мужем, она решила поехать отмечать старый Новый год к друзьям. Надела черный наряд, а в последний момент, мимоходом, нацепила на шею золотую ленту, а на нее крест, купленный на барахолке в Польше во время гастролей. На совершенно свободном Садовом кольце актриса остановила машину на светофоре. А через мгновение в нее с разгона влетела черная «Волга». В больнице актриса провела три месяца. Думала о случившемся и почти случайно надетом крестике.

- Все дано для чего-то. Я же, как шальная, неслась по жизни: по три премьеры в год, съемки. Даже летом не отдыхала. А тут вынужденная остановка, чтобы подумать, расставить приоритеты...

После выписки из больницы Ирина приняла крещение.

Актриса признавалась, что полностью счастливую женщину она сыграла единственный раз - в ленте «Вам и не снилось...». Фото: Кадр из фильма

Кумир - Марлен Дитрих

Когда-то в юности Ирине довелось попасть на концерт знаменитой немецкой и американской актрисы.

- Она выступала в Театре оперетты, а я сидела в зале и не спускала с нее глаз. Как она владела залом!

Когда Ирине исполнилось 50 лет, ей предложили провести юбилейный вечер в Театре эстрады. Ставил его Роман Виктюк. Тогда Мирошниченко решила попробовать повторить образ Марлен. Она появилась на сцене во фраке от Юдашкина, пела, читала стихи... А в зале на нее с огромным вниманием смотрели и слушали мама, чета Горбачевых, Евгений Евстигнеев и Иннокентий Смоктуновский.

До последнего времени Ирина Петровна старалась вести активный образ жизни, хотя здоровье не слишком позволяло. В свой день рождения, 24 июля, она чувствовала себя особенно плохо. А вскоре попала в больницу.

Третьего августа ее сердце перестало биться. По предварительным данным, за несколько часов до смерти у нее начали отказывать практически все органы. Возможно, это произошло из-за септического шока, который, в свою очередь, стал следствием тяжелой формы гриппа.

Лучшие фильмы актрисы

«Я шагаю по Москве»

«Андрей Рублев»

«Дядя Ваня»

«Миссия в Кабуле»

«Профессия - следователь»

«Вам и не снилось...»

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