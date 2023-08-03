«Ее покинула воля к жизни полгода назад»: почему врачи не смогли спасти Ирину Мирошниченко

Народная артистка России умерла 3 августа на 82-м году жизни Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Несколько дней назад Ирина Мирошниченко попала в реанимацию Московской инфекционной клинической больницы № 1. Состояние колебалось между тяжелым и крайне тяжелым. Врачи не обнадеживали: мы не боги. В МХТ им. Чехова, на сцене которого Мирошниченко блистала в течение 57 лет, все знали: состояние критическое. Но надеялись: Ирина Петровна с её волевым характером выкарабкается. Вспоминали, как несколько лет назад попал в больницу Станислав Любшин, тогда он тоже балансировал между жизнью и смертью. Но молодая жена Любшина и желание жить подняли Станислава Андреевича на ноги. Ирине Петровне, как сейчас говорят в театре, не хватило совсем чуть-чуть. Её покинула воля к жизни...

Год назад Мирошниченко исполнилось 80 лет. 22 октября 2022-го отметили её юбилей на сцене МХТ. «Жизнь прекрасна» - так назывался вечер. И это был девиз Ирины Петровны. Она этому празднику отдала много сил, взамен получила заряд энергии и позитива. Уж сколько комплиментов, восторгов, эпитетов - в прозе, в стихах она услышала от гостей: Армида, Сильфида, Ирина-прекрасная, наш талисман... Все гости были на подъеме. Мирошниченко радовалась и объяснениям в любви, и ордену от Путина - за заслуги перед Отечеством 3-й степени. Праздник удался. Театр постарался.

Год назад Мирошниченко исполнилось 80 лет. 22 октября 2022-го отметили её юбилей на сцене МХТ. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Но уже на следующий день она поняла, что так, как было в течение этих 57 лет, уже не будет никогда. «За каждым успехом стоит большой труд, - сказала Ирина Петровна в свой юбилейный вечер. - Служение искусству - это миссия. С этим чувством я живу». И это правда: быть примой, блистать, соответствовать – тяжкий труд. Быть той, какой она была все эти годы, уже физически не могла. А по-другому не умела. После этого в театр, в котором сыграла все главные роли во всех чеховских спектаклях, и не только в них, она уже не приходила...

В МХТ её называют суперженщиной и замечательной актрисой. О том, какой была Ирина Мирошниченко вне сцены, мы попросили рассказать актрису и писательницу Татьяну Бронзову, которая прослужила в Московском Художественном театре 30 лет, из них 10 лет была заведующей труппой.

- Когда-то давно, еще в 80-е годы, Ира попала в страшную аварию. У неё был поврежден позвоночник. После этого она ходила в корсете. Она очень сильный человек. Преодолевая постоянные боли в спине, играла на сцене, - говорит Татьяна Бронзова. - Театр был самым главным в ее жизни. Эта страшная травма в результате аварии напоминала историю Любы Полищук, у которой тоже была серьезная травма спины, что потом закончилось онкологией. И у Тани Лавровой была та же история: она попала в аварию и повредила позвонки. И тоже вылилось в серьезную болезнь.

Ира очень долго держалась, хотя боли в спине были постоянные. Она тратила огромные деньги на лечение – всё ради театра. Ради сцены она пожертвовала материнством. Эта жуткая боязнь актрис упустить «роль мечты». Детей не было, а без них, в конце жизни - пустота. При этом Ира очень трогательно относилась к чужим детям.

Она страстно влюблялась, но никогда не стремилась найти богатого мужа. Ей нравились талантливые мужчины. Первым мужем был драматург Михаил Шатров. Он подарил ей квартиру в кооперативном доме на Тверской, которую она потом обменяла на большую в том же доме. Обставила её со вкусом антикварной мебелью. После Шатрова у нее были разные увлечения, как у любой красивой женщины, к тому же - актрисы. Потом у неё начался роман с актером МХАТа Игорем Васильевым, в которого она по-настоящему была влюблена (После развода с Михаилом Шатровым Ирина Мирошниченко вышла замуж за режиссера Витаутаса Жалакявичюса. Актер Игорь Васильев стал её третьим мужем – Ред.). Но он выпивал. Это стало проблемой. Если бы он не пил, Ира бы не ушла. Его недуг слишком отвлекал её от работы. А профессия, театр был для неё главным. Она была человеком абсолютно преданным сцене и искусству.

Мирошниченко радовалась и объяснениям в любви, и ордену от Путина - за заслуги перед Отечеством 3-й степени. Праздник удался. Театр постарался. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Она располнела в последние годы. С ней жила женщина, которая ей помогала по хозяйству. В основном жила за городом на госдаче, которую снимала. Хотя очень любила свою квартиру на Тверской. Ира была очень хорошей хозяйкой, прекрасно готовила, красиво накрывала на стол.

В театре к ней все относились с большим уважением. И было за что. Никогда не интриговала. Но была очень сильным, волевым человеком. Своего добивалась. Она была председателем профкома. Её уважали, потому что всегда честно и справедливо принимала решения, например, в распределении квартир для артистов. Ей доверяли. Она была дисциплинированной артисткой, не подводила, не пропускала спектакли, не опаздывала на репетиции. Всегда была готова работать. Очень правильная, надежная, как страховочный крюк. На сцене всё у неё было четко, доведено до конца. Она не импровизатор. Но партнеры всегда были в ней уверены, что не выкинет ничего неожиданного...

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