Сгубил сепсис: Ирина Мирошниченко перед смертью лечилась в частной клинике

Актриса Ирина Мирошниченко. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Стали известны подробности последних дней Ирины Мирошниченко. Напомним, советская актриса скончалась в возрасте 81 года в Москве. Последние дни своей жизни легендарная красавица советского кино провела в реанимации Московской инфекционной больницы. Сообщалось, что ее госпитализировали туда 30 июля в тяжелом состоянии с гриппом. Врачи ввели Ирину Мирошниченко в медикаментозную кому, но спасти жизнь актрисы не удалось. 3 августа ее не стало.

Все началось с простуды

Как сообщил журналистам Mash источник в медицинских кругах: «Причина смерти — полиорганная недостаточность вследствие септического шока».

Иначе говорят, сепсис, в результате которого отказали все органы, а ткани почти не пропускали кислород. Диагноз похожий на тот, который врачи ставили олимпийскому чемпиону Роману Костомарову. За его жизнь полгода боролись. Он выжил благодаря чуду, спортивному организму и относительно молодому возрасту.

У Ирины Мирошниченко тяжелая инфекция осложнялась сопутствующими болезнями. Когда наслаивается одно на другое, особенно в 81 год, не жди ничего хорошего.

Все началось с банальной простуды. С начала года она болела бронхитом, который то затухал, то возникал вновь. В последние две недели бронхит перешел в пневмонию.

Долго лечилась в частной клинике

Сейчас её коллеги говорят: вот если бы она обратилась к врачам сразу... Она обращалась. Причем регулярно. Как рассказала KP.RU близкая подруга Ирины Мирошниченко, лечилась она в одной частной медицинской клинике, которую так любят наши известные артисты. Увы, мы верим, что если ты заплатил деньги, тебя обязательно вылечат. Но там с лечением не справились. Лежала две недели в больнице, а в лёгких в это время развивался инфекционный процесс.

Когда стало понятно, что в частной клинике её спасти не могут, её отправили в государственную. Но что там могли сделать врачи, когда уже начался сепсис? Ничего. Еще несколько дней Ирина Мирошниченко пролежала в реанимации в медикаментозной коме. И всё.

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