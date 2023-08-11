Александр Хинштейн про обидчика мальчика с буквой Z на шапке: "Есть возможность назначить и реальное лишение свободы"

Хинштейн требует максимально возможного наказания для обидчика мальчика в шапке с Z Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 10 августа, Генеральная прокуратура России обнаружила нарушения при рассмотрении уголовного дела о хулиганстве - в отношении Александра Неустроева, который оскорбил мальчика в шапке с буквой Z в Екатеринбурге. В этот же день мы обсудили эту информацию с экс-Генпрокурором России Юрием Скуратовым.

А в пятницу, 11 августа, я позвонил председателю Комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну.

…- Саша, совершенно такой дикий случай, который произошел в Екатеринбурге. Мы все, конечно, возмущены. Твой комментарий? Я так понял, что Генпрокуратура уже не только по твоему сигналу, а, вообще, — чувствуя ситуацию в обществе, решила вернуть дело на пересмотр, скажем так, на кассацию.

- Если говорить с точки зрения юридической, то Генеральная прокуратура, действительно, заявила свою позицию. Дано поручение прокурору Свердловской области подготовить и привнести надзорное представление в апелляционную инстанцию (это следующая, вторая судебная инстанция) для пересмотра этого решения. Оно не вступило в законную силу, и, надеюсь на то, что следующая инстанция будет объективна, беспристрастна и вынесет действительно законное решение.

- Какое решение ты считаешь законным?

- То, которое повлечет за собой обвинительный приговор. Потому что, главная претензия и главное возмущение вызывает именно факт прекращения преследования этого гражданина - в связи с его якобы деятельным раскаянием. Во что трудно поверить. Тем более, как пишут Telegram-каналы, ранее гражданин по фамилии Неустроев участвовал в самых разных протестных акциях на территории Екатеринбурга.

И был, в том числе, активистом… Повторяю, так пишут Telegram-каналы, не могу этого утверждать, но дыма, наверное, без огня не бывает. Пишут о том, что он был активистом штаба небезызвестного Навального, ныне признанного в России иноагентом и внесенного в список экстремистов. Ему, в связи с деятельным раскаянием, выписали штраф аж в целых 7 тысяч рублей!

По оценке Генеральной прокуратуры, это судебное решение вынесено с нарушением закона, а следовательно, подлежит отмене. Но ситуация, Александр, к сожалению, выглядит гораздо более циничной, более вызывающей, чем на первый взгляд…

- Почему ты так считаешь?

- Поскольку судья Ленинского районного суда города Екатеринбурга Ирина Цыбульская, которая вынесла это беспрецедентное решение, вызвавшее такой резонанс на всю страну, рекомендована областной квалификационной коллегией судей Свердловской области на повышение… На должность заместителя председателя этого самого Ленинского районного суда.

- Я вчера общался с Юрием Скуратовым, бывшим генпрокурором. Он говорит, что речь может идти о более тяжких мерах ответственности - в отношении Неустроева. Или - о более крупном штрафе и даже об условном уголовном наказании. Какое, на твой взгляд, может быть наказание?

- Повторюсь, основная претензия к суду в том, что суд прекратил уголовное преследование как таковое, заменив его ничтожным, мизерным штрафом. Ранее в отношении гражданина Неустроева было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». И ровно по этой статье его и должны судить. Ну, а максимальное или минимальное, в рамках санкций, установленных законом, - тут пусть определяет судебная инстанция, чтобы никто нас не обвинил в давлении на нее.

Но, по моему убеждению, конечно, здесь должна быть максимальная санкция, в том числе, есть возможность назначить и реальное лишение свободы. При этом, я хочу обратить внимание на то, что речь идет не просто и не только, скажем так, об определенной политической демонстрации, о том, что он сорвал шапку с буквой Z и позволял себе различные заявления и действия… Речь ведь идет о нападении на ребенка.

56-летний… Не знаю, как его назвать правильно? Мужчиной не назовешь. Поднимает руку на 5-классника. 5-класснику, наверное, 11-12 лет. То есть, он ему годится даже не в сыновья, а во внуки.

Неважно, по какой причине. Как можно поднять руку на ребенка, сорвать с него шапку, кричать, оскорблять, унижать, использовать при этом обесценную лексику, - у меня это просто не укладывается в голове.

Здесь речь идет еще и об этом. Какая травма для маленького человека, у которого, кстати, отец находится там, в зоне спецоперации. Он, что для меня лично не менее важно, сотрудник Росгвардии.

- И еще... Получилось так, что я в эти дни общался довольно плотно с Михаилом Таскиным. Это тот самый ветеран…

- Да, я хорошо знаю эту историю, мне пришлось в нее вмешиваться неделю назад.

- Да, я с ним интервью делал, мы даже опубликовали его банковский счет, чтобы помочь материально, может быть, могли бы неравнодушные люди. Почему это как-то совпало?

- Вот я подробно разбирался в этой забайкальской истории. Неделю назад, когда впервые увидел сообщение в Telegram-канале, сразу же позвонил губернатору Забайкальского края, заместителю генерального прокурора по Дальнему Востоку, и ситуация начала разворачиваться.

Так вот, ведь сразу после этого преступления (опять же, абстрагируясь от политических симпатий и антипатий), находящегося за гранью добра и зла, потому что напасть и избить одноногого инвалида могут только подонки. Неважно, какие у них убеждения.

Так вот, к инвалиду специальной военной операции Михаилу Таскину сразу же, как только попал в больницу, пришел участковый. В свою очередь, участкового вызвали врачи, которые обязаны направлять спецсообщение в полицию. Опросил Таскина, и Таскин ему рассказал все как есть.

Но реакции-то не последовало. Уголовное дело возбудили только по одному составу – порче имущества, поскольку машину Таскина разбили. А по остальным составам – по его избиению, по телесным повреждениям, хотя он в больнице, госпитализирован…

- Сорвали медаль «За отвагу».

- Медаль «За отвагу», ведомственные награды, крики, которые они себе позволяли. По всему этому никакой реакции не было. Послушайте, как это может быть? С момента события прошли сутки, а прокурор края, например, был не в курсе этого, руководство УМВД края было не в курсе этого.

То есть, сотрудники полиции там, в районе, это просто скрыли. Поэтому я, например, убежден в том, что и их надо наказывать. И такие обращения мной уже направлены во все инстанции.

- Саша, спасибо тебе огромное за такой комментарий.

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