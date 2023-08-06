Что известно о состоянии здоровья бойца СВО, которого жестоко избили в Забайкалье

Губернатор Забайкалья Александр Осипов. Фото: wikimedia.org

Как мы уже сообщали, в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края был жестоко избит участник СВО, который потерял ногу во время боевых действий».

«Два злоумышленника ногами запинали инвалида, в то время как остальные 6 (среди них 2 девушки) участников происшествия весело их подбадривали.

Своего товарища пытался защитить другой ветеран СВО, но он тоже без ноги, и потому силы были неравны. Злоумышленники называли участников СВО «убийцами» и всячески глумились над инвалидами…».

Вечером в воскресенье, 6 августа, я получил от главы Забайкалья Александра Осипова сообщение такого содержания: «Поговорил с Михаилом. (участник СВО, который подвергся нападению. - А.Г.) Самочувствие у него в порядке, идёт на поправку. Предложил медикам, а также самому Михаилу, направить его в одно из медучреждений Читы или Краснокаменска (город в Забайкалье. - А.Г.), чтобы сделать сканирование головы. Настроение у Михаила бодрое. Сказал, что обидно, что есть такие люди, с которыми он столкнулся».

При этом, рассказал Осипов, Михаил, по его словам, защищал присутствовавшего с ним товарища, на которого первоначально словесно напали, и сказал: «За что вы на него нападаете? Он, вообще, мобилизованный. Каждого из вас могли мобилизовать».

«Михаил, - пишет губернатор Забайкалья, - ждёт правовой оценки случившегося и привлечения виновных к ответственности. Что мы, безусловно, обеспечим».