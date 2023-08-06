Массовое избиение участника СВО, потерявшего ногу на передовой: Губернатор Забайкалья рассказал о случившемся

Губернатор Забайкалья Александр Осипов. Фото: wikimedia.org

… - Александр Михайлович (Александр Осипов, губернатор Забайкалья), обычно я вам звоню по приятным поводам. Чита – моя любимая вторая родина. И мы много с вами говорили об участниках СВО, и о бывшем мэре Читы Александре Сапожникове, которы ушел добровольцем в зону спецоперации.

- Он не бывший, он мэр Читы, который ушел добровольцем, поэтому оставил должность. Вот так я бы говорил.

- Ну, да, мы много об этом писали. А теперь - вот такая ужасная информация. Я цитирую сообщение, которое мы получили…

«Вчера в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края был жестоко избит участник СВО, который потерял ногу во время боевых действий».

«Два злоумышленника ногами запинали инвалида, в то время как остальные 6 участников (среди них 2 девушки) происшествия весело их подбадривали. Своего товарища пытался защитить другой участник СВО, но он тоже без ноги, и потому силы были неравны. Злоумышленники называли участников СВО «убийцами» и всячески глумились над инвалидами…»

Ну, и так далее. Просто невыносимо такое читать. Дикий совершенно случай. Это всё правда, товарищ губернатор?

- Я прошу всех ориентироваться на официальные данные прокуратуры и МВД. Сейчас, (спустя) уже более суток (после ЧП), все следственные действия, действия правоохранительными органами ведутся. Да, приставали вот эти люди, которых вы упоминаете, они приставали к компании, в которой был участник СВО. (По сведениям «КП», все произошло в кафе. - А.Г.)

Те не поддались на конфликт, попробовали от них уехать. Тем не менее, их преследовали, и потом произошла эта драка. Абсолютно все действия будут квалифицированы. Реакция (правоохранительных органов. - А.Г.), безусловно, самая жесткая и серьезная будет. Но я прошу всех сейчас не поддаваться эмоциям, дать возможность поработать правоохранительным органам.

Они действуют сообразно закону. И все, кто в чем-то виновен, будут в обязательном порядке привлечены к ответственности.

- Скажите, эта информация, которую я прочитал, здесь всё правда, действительно избивали героев?

- Я сейчас дал достаточную информацию, и больше этого сейчас нечего говорить. Пусть работают правоохранительные органы, они детально квалифицируют всё.

В драке нелюди разбили машину ветерана. Фото: паблик «Забайкалье Чита» во «ВКонтакте»

- А насколько регулярно губернатор следит за расследованием, и как оно продвигается?

- Не только губернатор, и Москва следит за расследованием.

- Вам из Москвы даже уже звонили?

- Ну, во-первых, сразу же было доложено в Москву по линии каждого правоохранительного органа. И, естественно, вся эта ситуация полностью на контроле.

- Сейчас что удалось выяснить?

- Все, что удалось выяснить, я вам продиктовал.

- То есть, две компании, в одной компании были участники СВО. И вот эти хулиганы стали к этой компании приставать, я так понял.

- Да. Вы послушайте или прочитайте то, что я продиктовал. Там полная характеристика ситуации.

- Когда мы узнаем, когда будут расставлены все точки над «I»?

- Я считаю, что в ближайшие дни до конца разберутся. Очень быстро, оперативно сейчас действуют все органы. Да у нас в крае все время всё очень быстро, оперативно расследуется, в этом плане образцово работает правоохранительный, силовой блок.

По мере того, как соответствующая информация будет фиксироваться, формироваться ее объективная оценка, ее объективная составляющая, — она краевой прокуратурой, МВД будет доводиться…

- Скажите, а задержаны виновники избиения участника СВО, который потерял ногу в зоне боевых действий?

- Сейчас идут их допросы. Вопрос, есть ли возможность их задержания, решается, по тем статья, которые возбуждены.

- А какие статьи?

- Нанесение телесных повреждений. Но, помимо этого еще, естественно, идет оценка по выпадам в отношении СВО и участников СВО, которые были допущены. По ним сейчас квалификация идет.

- Вы имеете в виду то, что были и устные вот эти оскорбления? По ним тоже будет квалификация?

- Будут оценены, квалифицированы абсолютно все действия, и каждое - отдельно и в их совокупности, и будет дана соответствующая правовая оценка. Прокуратура края работает непрерывно, следственные органы, МВД - тоже.

- Мы надеемся, что, учитывая наши с вами тесными контакты, мы узнаем всё в оперативном порядке.

- Конечно.

- Спасибо вам огромное.