Освобождение заложника: Разгадай рисунок-детектив

Освобождение заложника Фото: Сергей СОКОЛОВ

Произошло ограбление инкассаторской машины. Грабителя быстро вычислили, на место прибыла группа захвата. Бандит не ожидал, что его так быстро найдут, но подстраховался, взяв в заложницы девушку. Для переговоров с преступником вызвали капитана Правдолюбова. Однако сдаваться вооруженный грабитель не захотел, заявил: «У меня патронов много, на всех хватит!» В ответ Правдолюбов дал команду группе захвата: «Вперед, преступник стрелять не будет». Почему?

Ответ

Грабитель, отсиживаясь со своей наживой, решил почистить автомат, но не успел его полностью собрать. На полу - пружина, на столе - крышка.