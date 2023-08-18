Андрей Малахов прорвался в палату к Ладе Дэнс. Эфир с исповедью искалеченной в ДТП певицы вскоре выйдет в эфир

Андрей Малахов провел съемки в палате Лады Дэнс Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как мы уже не раз писали, 5 августа Лада Дэнс (Волкова) попала в тяжелое ДТП под Подольском: машина, в которой артистка возвращалась с корпоративного выступления, столкнулся с несколькими авто и угодила в кювет. Вокалистку срочно эвакуировали вертолетом МЧС в одну из больниц, где она теперь проходит восстановление и лечение. Вместе с ней пострадала и близкая подруга, хореограф Елена Романова — она повредила челюсть и рассекла лоб.

8 августа в сети появилась информация о том, что у артистки появились проблемы с речью. Якобы характер травм (внутримозговая гематома) наложил отпечаток и на способность коммуникации, что для певицы может быть фатальным событием. Директор Лады, известный продюсер Сергей Пудовкин, экстренно вернулся из отпуска в Москву, чтобы разобраться во всем самому.

Дело начало развиваться по неожиданному сценарию — мало того, что на телефон Лады начали поступать угрозы расправой за потенциальный иск к транспортной компании, по вине которой случилась авария, так еще и таинственный маньяк, много лет одолевающий артистку, активизировался. К делу подключился звездный адвокат Сергей Жорин.

Поскольку обычная — да, тяжелая, но таких, увы, каждый день происходят десятки — с виду авария плавно перетекла в настоящий триллер, не стоило сомневаться, что в дело вскоре включится и телевидение. На это намекал и директор Лады.

Самым пронырливым по традиции оказался Андрей Малахов. Он пробрался в палату вокалистки в уже новую клинику, в которую перевели артистку после угроз, и записал с ней интервью прямо там Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Пришло время рассказать все, что сейчас происходит, — признал Сергей Пудовкин. — Это именно тот случай, когда нельзя молчать. Будем поддерживать и помогать Ладе. И физически, и эмоционально.

Самым пронырливым по традиции оказался Андрей Малахов. Он пробрался в палату вокалистки в уже новую клинику, в которую перевели артистку после угроз, и записал с ней интервью прямо там (несмотря на то, что врачи рекомендовали Ладе мимический покой и режим тишины). Судя по фото, которые выложил у себя в телеграме ведущий, никаким покоем и не пахло — искалеченная артистка рыдает, лежа на больничной койке обездвиженной.

— Лада, держись!!! — подписал набожный Малахов снимок. И добавил: — Скоро в эфире.

На одном из фото певица в белой рубашке, с перебинтованной головой и с шейным воротником не сдерживает слез. И даже закрывает глаза, рыдая. Все это и покажет Андрей в одном из спецвыпусков своей программы «Малахов» на канале «Россия 1».