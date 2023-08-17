Домогательства до обессиленной Лады Дэнс, извращенцы и маньяки: откровенный рассказ директора певицы

Нынешнее состояние певицы требует абсолютной «мимической тишины» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор певицы Сергей Пудовкин рассказал, что, несмотря на сложное состояние Лады Дэнс, они готовы провести телевизионную съемку. Программа выйдет на федеральном канале и будет посвящена той ситуации, которая произошла с Ладой. С деталями и подробностями.

- Не могу больше терпеть слухи, — рассказал «КП» Сергей Пудовкин. - Количество вранья, угроз зашкаливает. Не говоря про переживания многотысячных поклонников… Пришло время рассказать всё, что сейчас происходит. Это именно тот случай, когда нельзя молчать. Будем поддерживать и помогать Ладе. И физически, и эмоционально.

Интерес к ней сейчас огромный. Мы обязательно покажем сенсационный новый формат Лады Дэнс. Конечно будут проверенные временем хиты – «Baby Tonight» и «Рэгги в ночи». Вы услышите новую версию её песен, которые вызовут потрясение. Для меня это очевидно. Это из позитивных новостей.

Из новостей негативных – это постоянный прессинг со стороны людей с нестабильной психикой, хейтеров, пропитанных ненавистью к Ладе Дэнс. С ними будем разбираться жестко - отвинчивать руки, ноги и другие органы.

- Вы сказали угроз – от кого?

- Тема домогательства и насилия (как мы поняли, виртуального и вербального – Ред.) в отношении Лады Дэнс приобрела фантастический характер. Люди озверели. Такое ощущение, что на неё хотят накинуться разнузданные маньяки. Сразу их предупрежу: не получится! Они сами могут попасть в аналогичную ситуацию. Им будет больно и неприятно. Но это их выбор…

Если не договорюсь с правоохранительными органами по поводу человека, который в извращенном формате преследует Ладу, я опубликую его фотографии (они имеются) с указанием всех его социальных сетей. С пометкой, что этот человек опасен для молодых и красивых девушек. Остерегайтесь! Маньяк!

Мне кажется, после публикации его фотографий его жизнь превратится в то, что он желает Ладе Дэнс. Над ним будут издеваться, его будут преследовать. Надеюсь, по закону его накажут правоохранительные органы. Но и общественное мнение в данном случае не помешает. Для того чтобы люди знали, кто их сосед. Ну а то, что Лада Дэнс теперь будет находиться с двумя охранниками круглосуточно – это факт.

Напомним, 5 августа 56-летняя певица попала в серьезную аварию на трассе М-2 в Подмосковье. Она возвращалась домой с частного выступления. Вызвала vip-такси. В результате аварии Лада Дэнс получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника. Врачи оценивают её состояние как тяжелое. После ДТП её доставили в больницу вертолетом МЧС.

Три дня назад Сергей Пудовкин рассказал «КП», что нынешнее состояние певицы требует абсолютной «мимической тишины». Это когда нельзя разговаривать и шевелиться. Не прошло и трёх дней, а уже готовят телевизионную съемку...