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Конкурсы и тесты22 августа 2023 22:00

Художественное заключение: Разгадай рисунок-детектив

Разгадай детективную загадку, которую наш художник зашифровал в картинке
Источник:kp.ru
Художественное заключение

Художественное заключение

Фото: Сергей СОКОЛОВ

В тюрьму посадили художника по кличке Кассир за подделку денежных купюр. Надзиратель постоянно посмеивался над ним: «Что, дорисовался? Из этой тюрьмы еще никому не удавалось уйти раньше назначенного срока!» В ответ Кассир предложил принести ему краски, и как только он напишет картину, то тут же исчезнет. Надзирателю стало интересно, и он разрешил передать краски. На следующий день надзиратель делал утренний обход. И, зайдя в камеру, не увидел сидельца!

Для разгадки тайны исчезновения Кассира был вызван капитан Правдолюбов. И тот быстро понял, куда делся беглец. А вы поняли?

Ответ

Художник разрисовал себя под кирпичную кладку и слился со стеной.

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