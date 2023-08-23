Художественное заключение: Разгадай рисунок-детектив

Художественное заключение Фото: Сергей СОКОЛОВ

В тюрьму посадили художника по кличке Кассир за подделку денежных купюр. Надзиратель постоянно посмеивался над ним: «Что, дорисовался? Из этой тюрьмы еще никому не удавалось уйти раньше назначенного срока!» В ответ Кассир предложил принести ему краски, и как только он напишет картину, то тут же исчезнет. Надзирателю стало интересно, и он разрешил передать краски. На следующий день надзиратель делал утренний обход. И, зайдя в камеру, не увидел сидельца!

Для разгадки тайны исчезновения Кассира был вызван капитан Правдолюбов. И тот быстро понял, куда делся беглец. А вы поняли?

Ответ

Художник разрисовал себя под кирпичную кладку и слился со стеной.