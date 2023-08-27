Азия увеличивает срок безвизового отдыха: что изменится для российских туристов

Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания туристов из РФ Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Хорошие новости приходят из тёплых стран Юго-Восточной Азии, где российские туристы любят погреться осенью и зимой. А многие норовят провести там не просто пару недель отпуска, а месяц-другой, пока дома дожди и снег.

Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания для наших отпускников втрое - раньше там можно было возни с бумагами отдыхать 15 дней, теперь целых 45 дней. Новшество уже вступило в силу с 15 августа, оно касается россиян, белорусов и граждан ещё 11 стран. При желании побыть во Вьетнаме ещё дольше теперь можно получить электронную визу на 90 дней.

Прямые рейсы во Вьетнам сейчас есть только из Иркутска - авиакомпания «ИрАэро» летает в Ханой. Из Москвы и Санкт-Петербурга путешественники добираются со стыковками в Эмиратах, Казахстане, Узбекистане.

Таиланд тоже планирует разрешить россиянам загорать на своих пляжах без виз в три раза дольше, чем сейчас - 90 дней вместо нынешних тридцати. Три месяца, на всю зиму хватит!

Об этих планах заявил новый премьер-министр королевства Сеттха Тхависин. «Россия - большой рынок въездного туризма для Таиланда. Мы постараемся сделать так, чтобы россиянин туристы смогли находиться в Таиланде не 30, а 90 дней», - сказал премьер тайскому правительственному каналу NBT. Остаётся дождаться официального решения.

Прямые рейсы в Бангкок и на Пхукет летают из Москвы, Красноярска, Новосибирска и ещё нескольких городов.

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