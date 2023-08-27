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Туризм27 августа 2023 14:59

Азия увеличивает срок безвизового отдыха: что изменится для российских туристов

Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания туристов из РФ, то же самое готовится сделать Таиланд
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания туристов из РФ

Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания туристов из РФ

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Хорошие новости приходят из тёплых стран Юго-Восточной Азии, где российские туристы любят погреться осенью и зимой. А многие норовят провести там не просто пару недель отпуска, а месяц-другой, пока дома дожди и снег.

Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания для наших отпускников втрое - раньше там можно было возни с бумагами отдыхать 15 дней, теперь целых 45 дней. Новшество уже вступило в силу с 15 августа, оно касается россиян, белорусов и граждан ещё 11 стран. При желании побыть во Вьетнаме ещё дольше теперь можно получить электронную визу на 90 дней.

Прямые рейсы во Вьетнам сейчас есть только из Иркутска - авиакомпания «ИрАэро» летает в Ханой. Из Москвы и Санкт-Петербурга путешественники добираются со стыковками в Эмиратах, Казахстане, Узбекистане.

Таиланд тоже планирует разрешить россиянам загорать на своих пляжах без виз в три раза дольше, чем сейчас - 90 дней вместо нынешних тридцати. Три месяца, на всю зиму хватит!

Об этих планах заявил новый премьер-министр королевства Сеттха Тхависин. «Россия - большой рынок въездного туризма для Таиланда. Мы постараемся сделать так, чтобы россиянин туристы смогли находиться в Таиланде не 30, а 90 дней», - сказал премьер тайскому правительственному каналу NBT. Остаётся дождаться официального решения.

Прямые рейсы в Бангкок и на Пхукет летают из Москвы, Красноярска, Новосибирска и ещё нескольких городов.

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