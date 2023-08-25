В Турции хотят отказаться от алкоголя в отелях «Все включено»: что изменится для туристов

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В Турции хотят убрать алкогольные напитки из отелей «Все включено». Для чего? Чтобы привлечь больше российских туристов в Анталью!

Эта новость разлетелась по туристическим пабликам в соцсетях. И вызвала, мягко говоря, недоумение. Отдых в стиле «Все включено» давно уже стал синонимом турецких курортов. И не секрет, что многим отпускникам нравятся не только изобильные шведские столы, но и неограниченное количество напитков. Не будем о крайностях, когда туристы откровенно злоупотребляют алкоголем на отдыхе. Но - коктейль у бассейна, бокал вина за ужином, пиво на пляже позволяют себе многие. А в «ол инклюзивах» можно не беспокоиться о том, сколько это стоит - за все уже заплачено.

И что теперь получается, турки хотят оставить дорогих гостей без всех этих нехитрых радостей? А не откажутся ли в ответ туристы от безалкогольных «Все включено»?

Впрочем, давайте разберёмся с самой идеей. Ее автор - Дениз Угур, глава туркомпании Bentour. Аргументы такие: отдых в Турции подорожал (и это правда), инфляция в стране ужасающая (цены выросли более чем на 50%). В итоге турецкие отели стали слишком дорогими для иностранных туристов, в первую очередь российских (и это тоже факт, увы). В Анталью этим летом прилетает намного меньше россиян чем рассчитывали местные отельеры. Не помогает даже то, что у наших любителей заграничных пляжей вариантов сейчас немного.

Выпить у бассейна на курорте позволяют себе многие. А в «ол инклюзивах» можно не беспокоиться о том, сколько это стоит - за все уже заплачено. Фото: Shutterstock

В провинции Анталья в июле 2023 года провели отпуск 544 тысячи россиян. На 37% меньше, чем в доковидном 2019 году. И лишь на 11% больше, чем прошлым летом, когда из-за санкций было совсем мало рейсов (впрочем, если взять статистику всей страны, а не только пляжной Антальи, расклад другой, см. «Цифры» ниже).

Надо что-то делать, чтобы завлечь россиян на турецкие пляжи, резонно заключает Дениз Угур. Что? Правильно, снизить цены. А как? А давайте уберём алкоголь из меню «ол инклюзивов». И они сразу станут дешевле! Угур считает, что безалкогольный вариант «Все включено» подойдёт в первую очередь родителям с детьми:

- Нужно снизить цены, чтобы отдых в Турции оставался доступным для семей с детьми, - уверен бизнесмен.

При этом он вовсе не предлагает ввести сухой закон на курортах!

- В базовые пакеты «все включено» может входить вино и пиво, а все остальные алкогольные напитки предлагаться дополнительно, - поясняет он. Вино и пиво турецкого производства намного дешевле крепкого алкоголя, особенно импортного.

А при таком раскладе, согласитесь, предложение Угура звучит вполне логично. И устроило бы очень многих туристов. Если отдых и правда станет дешевле, конечно. В любом случае идея лишь одного конкретного бизнесмена. И прислушаются ли к ней коллеги, неизвестно.

ЦЕНА ВОПРОСА

Сколько стоит «Все включено» в Анталье

93 - 100 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха (с перелетом из Москвы) - минимальная стоимость тура в отель 3* в начале сентября.

98 - 108 тысяч рублей - в отель 4*.

115 - 143 тысячи рублей на двоих стоит неделя в самых бюджетных 5-звездочных гостиницах.

250 - 260 тысяч рублей в среднем платят отпускники за популярные гостиницы 5* высокого уровня.

По данным Ассоциации туроператоров России.

ЦИФРА

3,5 млн россиян побывали в Турции за 7 месяцев 2023 года - на 59% больше, чем год назад.

По данным правительства Турции.