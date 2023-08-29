Сложности после начальной школы: 5 важных советов для родителей пятиклассников

Методист Ковалев рекомендовал родителям пятиклассников чаще хвалить детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После окончания начальной школы у ребенка начинается новая жизнь – много новых учителей, вместо одной школьной «мамы», новые предметы, переход в разные кабинеты. А тут еще и пубертат на носу…

Галина Полякова, учитель физики, руководитель методической службы ГБОУ Школа №1248, член совета учителей-блогеров при Минпросвещения России, рассказала на всероссийской онлайн-конференции «Августовка Учи.ру — 2023», что очень важна адаптация, как «процесс вхождения школьника в новую социальную ситуацию развития».

Факторы адаптации условно делятся на три группы, объясняет Галина Полякова.

1. Физические факторы: половое созревание, меняется гормональный фон.

Происходит переход в подростковый возраст, что сказывается на поведении ребенка и его отношениях со сверстниками и учителями.

2. Психологические факторы: смена ведущей деятельности.

Теперь дети фокусируются не на обучении, как в начальных классах, а на общении. Их больше интересует коммуникация со сверстниками, поэтому учителю важно удерживать внимание ребенка к учебной деятельности.

В этот период школьник пытается осознать свой внутренний мир, обращает внимание на свои эмоции, а также отношение новых участников учебного процесса к себе. Главное новообразование – чувство взрослости. Ребенок хочет, чтобы его мнение учитывали и в школе и дома, он хочет проявлять самостоятельность.

Этот период в психологии отмечается как период плаксивости, эмоциональной нестабильности, переживаний. Поэтому школьнику во время адаптации крайне важна поддержка со стороны родителей и учителей.

3. Внешние факторы.

Тут все понятно - появляются учителя, которые проявляют разные требования к ребенку, поэтому его уровень ответственности повышается. Привычная атмосфера класса сменяется другой, совсем новой.

Как бы то ни было, все эти факторы могут серьезно осложнить жизнь как самому ребенку, так и родителям.

ЧТО ДЕЛАТЬ: РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА

Василий Ковалев, кандидат педагогических наук, методист образовательной онлайн-платформы Учи.ру, делится рекомендациями, как родители могут помочь ребенку пройти этап адаптации.

1. Регулярно беседуйте с ребенком.

Задавайте ребенку вопросы: как прошел его день в школе, как он себя чувствует, нравится ли ему учиться в новом классе, как складываются его отношения с учителями. Он должен понимать, что может на вас положиться, чувствовать поддержку от мамы и папы.

2. Хвалите ребенка.

В подростковом возрасте у ребенка подвижная самооценка, поэтому поощряйте не только успехи, но и сам процесс. В момент адаптации он может негативно реагировать на любую критику, поэтому не стоит акцентировать внимание на неудачах. Наоборот, старайтесь создать ситуацию успеха, напоминайте, что он молодец просто потому, что старается.

3. Поговорите с учителем, классным руководителем.

Расскажите о психологических особенностях ребенка, если они есть. Возможно, ваш ребенок слишком тихий и ему нужна помощь в социализации, или наоборот, он слишком активный и неусидчивый, и ему нужно чуть больше контроля. Попросите учителя рассказывать вам о трудностях, которые могут возникнуть у ребенка, чтобы вы помогли ему их решить.

4. Позвольте ребенку быть самостоятельным.

В средней школе не нужно делать домашнее задание вместе с ребенком. Поэтому психологи рекомендуют: уже к четвертому классу стоит научить ребенка делать уроки самому. Это поможет ему стать более ответственным и самостоятельным, что придаст уверенности в пятом классе.

5. Обращайте внимание на признаки дезадаптации.

Есть несколько звоночков, которые помогут вам понять, что период адаптации проходит нелегко: снижение настроения у школьника, отсутствие мотивации к обучению, быстрая утомляемость.

Помните, что период адаптации для каждого ребенка индивидуален. Кто-то успешно адаптируется к новому окружению уже на первой неделе, для других этот период может длиться три месяца. Если ваш ребенок чувствует себя некомфортно в первое время — это нормально, не стоит торопить события и переживать.