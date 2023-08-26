"В школу пришел, а голову забыл?" : Как помочь ребенку быстро влиться в учебный процесс после каникул

Распорядок дня лучше составлять вместе с ребенком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Теоретически начинать нужно было за пару недель до начала учебного года, - говорит Ирина Полякова, психолог, методист курса «Все обо всем» образовательной платформы Учи.ру. – Но и сейчас не поздно напомнить о привычках, связанных с учебой. Но не стоит забывать про отдых!

1. Заранее составьте расписание, установите четкий распорядок дня.

- Распорядок дня лучше составлять вместе с ребенком, - рекомендует Ирина Полякова. - Учтите важные занятия, например, посещение школы и подготовку домашнего задания, но и не забудьте о развлечениях – прогулках и отдыхе.

Если ребенок постарше, обговорите, какие кружки или секции он хочет посещать, попробуйте втиснуть это в расписание, вместе обдумайте, хватит ли сил.

2. Выполняйте небольшие задания в определенное время каждый день.

Самое время вспомнить темы из прошлого учебного года: правила русского языка или таблицу умножения. Если нет времени у родителей, в этом помогут тематические онлайн-курсы на образовательных платформах (например, Учи.ру).

3. Начните устанавливать стабильный график сна и пробуждения.

Чтобы ребенок мог вовремя засыпать, загоняйте его днем!

«Добавьте физическую активность в течение дня», - корректно говорит Ирина Полякова.

- Убедитесь, что он спит достаточно: не менее восьми часов в день. Постепенность и регулярность помогают организму настроиться на определенные временные рамки сна и пробуждения, - добавляет психолог.

А значит, надо вводить строгие правила.

4. Гаджеты долой за час до сна!

За несколько часов до сна следует ограничить, а лучше исключить использование гаджетов и компьютера. Есть множество исследований, что свечение монитора препятствует выработке мелатонина (гормона сна), а значит сон будет менее глубоким, ребенок не отдохнет.

5. Перед сном включите расслабляющую музыку.

Или проведите совместные ритуалы – почитайте, обсудите прошедший день. «Это поможет создать благоприятную атмосферу, способствующую быстрому засыпанию и плавному пробуждению», - уверена психолог.

6. Утром используйте метод постепенного пробуждения.

Для начала включите небольшой светильник, постепенно увеличивайте свет в комнате. Мелодия будильника должна быть не резкой, а медленной и спокойной, чтобы организм ребенка постепенно пробуждался.

- Чтобы ребенок вставал утром с большим желанием, создайте утренние ритуалы, которые будут его мотивировать. Например, он может каждое утро слушать любимую музыку, делать зарядку, танцевать или петь, - рекомендует Ирина Полякова.

7. Не скупитесь на похвалы.

Возобновление учебы — это стресс, который требует силы воли (и от родителей тоже, да, - прим. Ред.).

- В этот момент ребенок особенно ищет поддержки со стороны родителя, поэтому не скупитесь на похвалу, - напоминает Ирина Полякова. - Покажите ребенку, что вы знаете обо всех этих трудностях и видите, как он их преодолевает. Поощряйте ребенка не только за успешное выполнение задач, но и за старание, за процесс. Мотивируйте и вознаграждайте за его усилия. Например, в конце учебной недели сходите с ним в кино.

СКОЛЬКО ЗАНИМАТЬСЯ В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ УЧЕБЫ

Как последние перед школой, так и первая неделя - это адаптационный период, поэтому важно начать с умеренных занятий. В первые недели не дают много домашнего задания, поэтому планируйте заниматься учебой не более одного или двух часов в день. Если сразу нагрузить ребенка большим количеством задач, у него пропадет мотивация к учебе. Остальное время от учебы выделите на интересы ребенка и отдых.

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Для первого класса.

Напоминание для родителей - убедитесь, что у ребенка есть все необходимые школьные принадлежности, а также удобная обувь и одежда.

- Важно помочь адаптироваться к новому окружению, учителям и одноклассникам. Будьте готовы оказать поддержку, выслушать переживания ребенка, поделиться своим опытом.

- Установите регулярную коммуникацию со школой и учителями, чтобы оставаться в курсе учебного процесса.

Для пятого класса:

Напоминание для родителей: это новый этап, когда ребенок переходит в новый класс, общается с большим количеством педагогов-предметников.

- В пятом классе ребенок должен уметь самостоятельно справляться с домашней работой, без помощи родителей. Самостоятельность позволит ему чувствовать себя увереннее в классе: ребенок будет знать, что любую задачу может решить сам.

- Дети знакомятся с другими детьми и учителями. Помогите ребенку поддержать положительные отношения с одноклассниками, научите его уважать мнения других и работать в команде.

- Будьте поддержкой для ребенка во время переходного периода. Важно, чтобы ребенок чувствовал, что может обратиться к вам за поддержкой в любой ситуации.

Для девятого класса:

Напоминание для родителей: в девятом классе требования к успеваемости становятся более строгими.

- Помогите ребенку устанавливать достижимые цели и стимулируйте его интерес к предметам.

- Поступающему в девятый класс необходимо научиться эффективно управлять своим временем. Помогите ему распределить время между уроками, домашними заданиями, подготовкой к экзаменам и дополнительными занятиями.

- Ученикам предстоит столкнуться со сложными предметами, которые требуют анализа. Помогите ребенку развить навыки логического и аналитического мышления, при необходимости – обратитесь к репетитору.

- В старшей школе дети начинают подготовку к выпускным экзаменам. Помогите ему разработать план подготовки, чтобы он мог достичь успеха на экзаменах.

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