Не закупают контурные карты и обходятся без подарка учителю: Как россияне экономят на сборах детей к школу

Родители перестали тратить крупные суммы на огромные букеты Фото: ТАСС

Большинство родителей (54%) ежегодно обещают быть менее импульсивными при подготовке ребенка к школе, но все же допускают нерациональные траты – от 2 до 3 тысяч рублей. А вот на чем можно сэкономить, по данным опроса Альфастрахования: 17% больше не тратят крупные суммы на огромные букеты. Из них 9% перечисляют деньги на благотворительность, 17% дарят один букет от всего класса.

43% считают ненужным траты на подарок учителю. 27% экономят на канцтоварах. В среднем на канцтовары тратится 5 тысяч рублей, а половина из них ребенком не используется.

33% экономят на элементах формы. Средняя стоимость комплекта – от 5 до 7 тысяч рублей. А классические пиджаки и жилетки дети почти не носят (если это разрешается в школе), поэтому они не нужны. 22% экономят на спортивной форме. Например, комплект уличной доходит до 5 тысяч рублей, а занятия на улице не проходили. Форма оказывалась не нужна.

17% больше не закупают контурные карты, некоторые учебники и лишние рабочие тетради: все материалы предоставляет школа. А стоимость лишних предметов могла доходить до 10 тысяч.

КСТАТИ

Больше всего денег на подготовку к школе тратят родители первоклассников и учеников средней школы. В среднем – от 20 тысяч рублей (сюда входит базовый набор одежды, канцтовары, сменная обувь, мешки для сменки и физкультурной формы). Стоимость ортопедических рюкзаков от 2 тысяч рублей до бесконечности. Зато используется он несколько лет.