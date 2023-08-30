Анекдоты: Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется.

В магазине:
- У вас фанера есть?
- Вам для хозяйства?
- Нет, елы-палы, над Парижем полетать!!!
* * *
Армянское радио спрашивают:
- Для чего нужны бухгалтерские программы?
- Как для чего? Для снижения безработицы, конечно! Там, где раньше сидел один бухгалтер со счетами, теперь сидят еще оператор, программист, электронщик, пять наладчиков и начальник компьютерной службы.
* * *
Что мне нравится в Гугл Мапс, так это меню по правой кнопке. Первый пункт - «Как проехать отсюда». Осталось добавить пункты «Как я сюда попал?» и «Что вчера было?».
* * *
- А ваш ухрюпинский сыр натуральный? Уж больно цена заманчивая.
- Что вы, чистое молоко! Этому сыру даже приз дали на престижной выставке.
- Ага, небось «Золотую пальмовую ветвь»?..
* * *
- Пожалуйста, не волнуйтесь, - говорит хирург пациенту, дрожащему на операционном столе.
- Но, доктор, это моя первая операция в жизни.
- Ну и что? У меня тоже первая, но я же держусь!
* * *
Сын парашютиста пришел в школу, открыл рюкзак и понял, что папа вернется домой не скоро.
* * *
- Вчера на меня напали гопники. Отобрали кошелек, часы...
- Но у тебя же медаль чемпиона по боксу!
- Медаль они не нашли.
* * *
Один кабачок за неделю может сменить до 8 хозяев.
* * *
- Дорогой… переименуй меня в своем смартфоне из «Жена» на «Любимая и Единственная»!
- Милая, так не могу! Я тогда совсем на фиг запутаюсь!
* * *
Умер столяр. Предстал на небесах пред Господом.
- Завидую я тебе, мастер!
- Господи! Да что ж мне завидовать?
- А то, что сделанные тобой табуретки не бегают за тобой и не спрашивают, в чем смысл жизни…
* * *
Из полицейского протокола:
«Бросал хлеб лебедям, сорвал балет».
* * *
2020 год:
- Это что за машины?
- Это «Ауди», BMW, «Мерседес», «Тойота», а это - китаец какой-то…
2030 год:
- Это что за машины?
- Haval, Chery, GreatWall, JAC. А это - какой-то немец.
* * *
Вот вы говорите, что человек может все.
Хорошо.
Вот выдавите из тюбика зубную пасту.
Выдавили?
Теперь засуньте ее обратно!
* * *
В израильских компьютерах материнская плата не даст работать, пока пользователь не покушал.
* * *
Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело.
То же самое, когда ты тупой.
* * *
- Ваша собака ко мне так и липнет!
- Это скотчтерьер.
* * *
Жаль, что сейчас в космос не отправляют котов.
Я бы посмотрел, как эти гаденыши сбрасывают со стола вазу, а она не падает.