Анекдоты: Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется.

В магазине:

- У вас фанера есть?

- Вам для хозяйства?

- Нет, елы-палы, над Парижем полетать!!!

* * *

Армянское радио спрашивают:

- Для чего нужны бухгалтерские программы?

- Как для чего? Для снижения безработицы, конечно! Там, где раньше сидел один бухгалтер со счетами, теперь сидят еще оператор, программист, электронщик, пять наладчиков и начальник компьютерной службы.

* * *

Что мне нравится в Гугл Мапс, так это меню по правой кнопке. Первый пункт - «Как проехать отсюда». Осталось добавить пункты «Как я сюда попал?» и «Что вчера было?».

* * *

- А ваш ухрюпинский сыр натуральный? Уж больно цена заманчивая.

- Что вы, чистое молоко! Этому сыру даже приз дали на престижной выставке.

- Ага, небось «Золотую пальмовую ветвь»?..

* * *

- Пожалуйста, не волнуйтесь, - говорит хирург пациенту, дрожащему на операционном столе.

- Но, доктор, это моя первая операция в жизни.

- Ну и что? У меня тоже первая, но я же держусь!

* * *

Сын парашютиста пришел в школу, открыл рюкзак и понял, что папа вернется домой не скоро.

* * *

- Вчера на меня напали гопники. Отобрали кошелек, часы...

- Но у тебя же медаль чемпиона по боксу!

- Медаль они не нашли.

* * *

Один кабачок за неделю может сменить до 8 хозяев.

* * *

- Дорогой… переименуй меня в своем смартфоне из «Жена» на «Любимая и Единственная»!

- Милая, так не могу! Я тогда совсем на фиг запутаюсь!

* * *

Умер столяр. Предстал на небесах пред Господом.

- Завидую я тебе, мастер!

- Господи! Да что ж мне завидовать?

- А то, что сделанные тобой табуретки не бегают за тобой и не спрашивают, в чем смысл жизни…

* * *

Из полицейского протокола:

«Бросал хлеб лебедям, сорвал балет».

* * *

2020 год:

- Это что за машины?

- Это «Ауди», BMW, «Мерседес», «Тойота», а это - китаец какой-то…

2030 год:

- Это что за машины?

- Haval, Chery, GreatWall, JAC. А это - какой-то немец.

* * *

Вот вы говорите, что человек может все.

Хорошо.

Вот выдавите из тюбика зубную пасту.

Выдавили?

Теперь засуньте ее обратно!

* * *

В израильских компьютерах материнская плата не даст работать, пока пользователь не покушал.

* * *

Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело.

То же самое, когда ты тупой.

* * *

- Ваша собака ко мне так и липнет!

- Это скотчтерьер.

* * *

Жаль, что сейчас в космос не отправляют котов.

Я бы посмотрел, как эти гаденыши сбрасывают со стола вазу, а она не падает.