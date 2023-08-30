Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Конкурсы и тесты29 августа 2023 22:00

Разгадай рисунок-детектив: Подельник наркодилера

Наш художник зашифровал детективную загадку на картинке
Источник:kp.ru
Подельник наркодилера

Подельник наркодилера

Фото: Сергей СОКОЛОВ

Собака Правдолюбова учуяла запах наркотиков у одного из пассажиров приехавшего поезда. Увидев мужчину в наручниках, пожилая женщина сообщила, что у задержанного был напарник. Оба ехали с ней в одном купе и сразу ей не понравились. Всю дорогу пассажирка не спала и переживала за свои вещи. Но на вопрос, как выглядел второй преступник, бабуля ответить не смогла, ссылаясь на плохое зрение. Впрочем, капитану Правдолюбову хватило пяти секунд, чтобы найти на перроне подельника наркодилера. А сколько времени потребуется вам?

Ответ

Напарник наркодилера - усатый мужчина с цветами. Преступники так торопились выйти из вагона, что перепутали обувь. А потому у них на ногах разные ботинки.

Игры и тестыИгры