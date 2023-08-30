Разгадай рисунок-детектив: Подельник наркодилера

Подельник наркодилера Фото: Сергей СОКОЛОВ

Собака Правдолюбова учуяла запах наркотиков у одного из пассажиров приехавшего поезда. Увидев мужчину в наручниках, пожилая женщина сообщила, что у задержанного был напарник. Оба ехали с ней в одном купе и сразу ей не понравились. Всю дорогу пассажирка не спала и переживала за свои вещи. Но на вопрос, как выглядел второй преступник, бабуля ответить не смогла, ссылаясь на плохое зрение. Впрочем, капитану Правдолюбову хватило пяти секунд, чтобы найти на перроне подельника наркодилера. А сколько времени потребуется вам?

Ответ

Напарник наркодилера - усатый мужчина с цветами. Преступники так торопились выйти из вагона, что перепутали обувь. А потому у них на ногах разные ботинки.