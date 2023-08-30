Юбилейный экзамен: как изменилась подготовка к ЕГЭ за 20 лет существования

Ибрагимов Тимур Рафаилевич, гендиректор и основатель. Фото предоставлено пресс-службой

Впервые массово образовательный эксперимент с Едиными Государственными Экзаменами был проведен в 2003 году, в 2006 году он охватил почти миллион школьников, а с 2009 года ЕГЭ стал обязательным для всех. Сложно поверить, что все это время школьники справлялись с подготовкой самостоятельно. Как готовились к ЕГЭ в 2003 и как готовятся к ЕГЭ сейчас — в нашем материале.

Недавно мы публиковали результаты исследования, согласно которым родители готовы экономить на всем, кроме учебы и детей. Наиболее затратным для них оказывается выпускной одиннадцатый класс: в среднем, эффективная подготовка к одному экзамену с экспертом ЕГЭ обходится в 261 тыс. рублей (от 126 до 396 тыс. в год при средней месячной зарплате приблизительно в 62-63 тыс. рублей). Однако еще в 2009 году такая подготовка даже с обычным репетитором могла обойтись дороже. Так, эксперты НИУ ВШЭ рассказывали, что стоимость занятия такого формата с репетитором в 2009 году начиналась с 600 рублей (в среднем, 97 тыс. рублей в год при средней месячной зарплате приблизительно в 15-16 тыс. рублей).

Невидимый экзамен: как готовились к ЕГЭ до 2009 года

Первый экзамен нового формата был запущен в четырех регионах в 2001 году и постепенно расширялся на все большую территорию, исключая Москву и Санкт-Петербург. Уже после 2003 года выпускники имели право поступить в некоторые вузы не по вступительным испытаниям, как раньше, а по результатам ЕГЭ.

Тем не менее, из-за отсутствия опыта сдачи подобного экзамена и ограниченной территории его проведения никаких кардинально новых способов подготовки не возникало. Большинство преподавателей и учеников готовились по старинке — на курсах подготовки к вступительным при вузах, например, при том же НИУ ВШЭ или МГУ, и с репетиторами, которые знали специфику вступительных, прямо или косвенно относились к желаемому вузу.

По планам, образовательный эксперимент с ЕГЭ должен был стать обязательным уже в 2005 году, но результаты 2001-2003 годов, включая низкие баллы, показали неготовность системы к внедрению ЕГЭ на всех уровнях.

Подобная картина сохранялась до 2007-2008 годов, когда эксперимент охватил практически всю Россию.

Новая реальность: что случилось с подготовкой к ЕГЭ после 2009 года

После того как ЕГЭ стал обязательным выпускным экзаменом, по результатам которого осуществлялся прием в вузы, его важность и финансовый потенциал стали очевидны. В первую очередь, изменения в форматах подготовки коснулись учебных центров при вузах и услуг репетиторов.

Если в первые годы они могли просто демонстрировать, как их программа соотносится к требованиями Единого Государственного Экзамена, то впоследствии они стали разрабатывать отдельные курсы, направленные на подготовку исключительно к ЕГЭ. Так стали появляться и отдельные очные центры подготовки к итоговой аттестации.

Более того, ближе к 2010-2015 годам на рынок стали выходить специалисты, самостоятельно сдававшие ЕГЭ и знающие систему подготовки изнутри.

Вчерашние школьники: как интернет и молодые преподаватели изменили подготовку к ЕГЭ после 2015 года

Чтобы конкурировать с профессорами, репетиторами со стажем и вузовскими центрами подготовки, молодые преподаватели ставили более низкие ценники, объединялись между собой и всячески старались оптимизировать затраты, чтобы сделать обучение доступнее и не потерять в качестве. Так, подготовка стала постепенно переходить в онлайн.

Наиболее крупные онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и впоследствии к ОГЭ стали появляться в промежутке между 2015-2020 годами: Сотка, Вебиум, Умскул, Парта и др. Так, первый курс той же «Сотки» был создан в 2019 году на базе социальных сетей: это позволило сразу нескольким молодым преподавателям общаться с детьми и их родителями, давать им материал и проверять, как они его усвоили, при этом не тратя время на дорогу и деньги на аренду помещения, что сделало занятия доступнее

Результаты подобной подготовки превосходили ожидания детей и родителей. Спрос на более доступные, но не менее качественные онлайн-занятия рос.

С увеличением спроса онлайн-школы столкнулись с проблемой: организовывать занятия исключительно через соцсети стало неудобно. Они не могли контролировать сбои на платформах и решать технические проблемы учеников, не говоря уже об индивидуальном подходе к каждому в группе.

Так онлайн-подготовка к ЕГЭ и ОГЭ вышла на новую ступень.

Обучение XXI века: образовательные платформы

В 2020-х годах онлайн-школы (преимущественно на базе Сколково) стали создавать собственные образовательные платформы — многоуровневые сайты, с помощью которых ребенок сможет полноценно учиться, не отвлекаясь ни на что.

Эти платформы могут транслировать видео (в записи и в онлайне), подбирать домашние задания, передавать вопросы наставникам и ответы детям, проводить тестирования. А главное — теперь онлайн-школы смогли полностью контролировать и индивидуализировать подготовку: видеть, если ребенок что-то не успевает, выдавать задания исходя из уровня знаний и максимально быстро решать все проблемы — от непонятой темы до технических неполадок.

Однако крупнейшие онлайн-школы на этом не останавливаются. Например, уже упомянутая «Сотка» в 2022 расширила функционал своей платформы до помощи с выбором профессии, программы в вузе, экзаменов для сдачи. Также они организовали собственные банк заданий на основе вариантов ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет и тренажеры по темам, позволяющие отточить знания за пять минут в игровом формате.

Что дальше: как готовиться к ЕГЭ 2024

Подготовка к ЕГЭ 2024 в большинстве онлайн-школ сейчас состоит из нескольких курсов — по одному на каждый экзамен, как с репетиторами. Из-за этого растет цена, но падает качество: занятия могут пересекаться, а выпускникам приходится тратить от 12 часов в сутки на учебу. К последним занятиям они уже не могут полноценно усваивать информацию.

Революционным решением такой проблемы стало создание одного комплексного курса подготовки, который будет подстраиваться под каждого ученика. Так, выпускник проходит профориентацию или же сразу выбирает экзамены для сдачи, подбирает вуз по проходным на бюджет, ставит цель, выбирает тариф и уровень сложности. Исходя из этого формируется его расписание на ближайший месяц и год, в который включены теоретические вебинары (в среднем по часу), практические занятия, домашние работы с проверкой наставника (в среднем по 15 минут), 1-2 пробника, а в про-тарифе — еще и созвоны с наставником для разбора всех непонятных моментов. По истечении месяца ученик продлевает подписку на курс — и формируется еще одно расписание на месяц в рамках образовательной траектории. При этом, изучать из расписания можно только то, что ученик не знает, — чтобы не тратить время на повторы одного и того же. Он просто проходит тест, и если все блестяще — идет дальше.

Автоматизация также позволяет сократить технические расходы, снизив стоимость подготовки приблизительно в 3-4 раза по сравнению с рынком онлайн-школ.

На данный момент, такую систему использует только одна из крупнейших онлайн-школ подготовки к ОГЭ и ЕГЭ — «Сотка». Однако в будущем ее аналоги могут создать и другие онлайн-школы.