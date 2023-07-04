Россияне сошлись во мнении, что на подготовку к ЕГЭ ребенок может тратить по 15 часов в сутки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выпускник из Ростовской области набрал 100 баллов на ЕГЭ по химии. Но далось это подростку непросто, ему пришлось заниматься по 15 часов в день. А бабушка и дедушка даже помогли внуку обустроить домашнюю лабораторию. Такой пример вдохновил россиян, и большинство сошлось во мнении, что тратить весь день на подготовку к школьным экзаменам абсолютно нормально. Такие результаты показал опрос сайта KP.RU.

Так, 45% россиян заявили, что выпускник вполне может тратить на подготовку к ЕГЭ более 12 часов в сутки, если у него есть на это желание. Если у ребенка есть мечта, цель, то почему бы не отдавать все свои силы и время этому.

«Если ребенок сам захочет, он сможет очень многого добиться, тем более, если еще и родители вместе с ним!» - говорит участница опроса.

«Если есть цель в жизни, именно связанная с дальнейшим изучением наук, то, конечно, стоит бросить на это все свои силы», - соглашается другая.

Еще 6% говорят, что единственное, что может помешать такой изнурительной подготовке к экзаменам – противопоказания по здоровью ребенка. В противном случае, конечно, пусть учится по 15 часов каждый день, отмечают респонденты.

А еще 2% опрошенных и вовсе назвали школьный выпускные экзамены самым важным моментом в жизни каждого человека. По их мнению, именно в это время решается судьба выпускника, поэтому да, готовиться к экзаменам нужно круглосуточно.

Однако остальные россияне такой суровый распорядок дня перед экзаменами осудили. Так, каждый четвертый опрошенный верит, что кроме учебы в жизни ребенка должно быть сто-то еще – спорт, друзья, семья, увлечения, свежий воздух, в конце концов. Нельзя сидеть с учебниками по 15 часов каждый день.

Более того, еще 13% и вовсе выразили опасения, что такое усердие в выпускном классе может сломать психику подростку.

7% россиян, в принципе, считают, что к школе и экзаменам нельзя относиться слишком серьезно. Это время завести друзей, узнать что-то об окружающем мире, понять, чем хочется заниматься в этой жизни. Нужно проще относиться к этому периоду.

Оставшийся 1% опрошенных выбрал вариант «другое». Часть респондентов обвинили школьную систему в том, что дети света белого не видят и должны учиться днями и ночами, чтобы хоть как-то сдавать экзамены. Другие, наоборот, отметили, что если в школе учиться хорошо, то накануне экзаменов достаточно будет просто освежить пройденный материал, а не пытаться выучить все с нуля в последний момент.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 8,7 тысячи человек.