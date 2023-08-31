Францию лишают нефти и марганца: военный переворот в Габоне стал еще одним мощным ударом по Парижу

До сих пор Габон не мог избавиться от своего президента-марионетки, удалось это только лишь военным путем Фото: REUTERS

Государственный переворот в Габоне, где военные заявили об отмене результатов президентских выборов и отстранении действующего главы государства от власти, пока вызвал лишь осуждение на Западе, но никаких конкретных действий. Ситуация повторяет случившийся в конце июле переворот в другой африканской стране — Нигере.

Как сообщает Al Jazeera, габонские мятежники назначили 4 командующего Республиканской гвардией генерала Бриса Клотера Олигуи Нгему президентом страны на переходный период.

Особое внимание общественности привлекла таинственность вокруг личности Олигуи Нгему. А его связь со свергнутым президентом, который приходится ему двоюродным братом, лишь добавляет загадочности текущей ситуации.

СЕРЫЙ ГЕНЕРАЛ

Олигуи Нгему считается одной из ключевых фигур в стране. Он вырос в семье офицера, получил образование в Королевской военной академии Мекнеса в Марокко и даже служил «адъютантом» у Бонго Ондимбы-старшего вплоть до его смерти. Когда в 2009 году к власти пришел Али, генерала на десять лет отправили в Марокко и Сенегал с дипломатическими миссиями. Лишь вернувшись из-за рубежа, он занял пост командующего Республиканской гвардией.

Не ограничиваясь военной сферой, Олигуи Нгему также проявил себя как успешный бизнесмен. По данным OCCRP, в 2015 и 2018 годах он приобрел три объекта недвижимости в пригородах Мэриленда, расположенных недалеко от столицы США. Эти покупки были осуществлены за наличные, а их общая стоимость превысила миллион долларов. При этом генерал отказался как-либо комментировать сделку, назвав ее «проявлением частной жизни, которое следует уважать».

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОТРАСЛИ

Пока Олигуи Нгему осваивается на новом месте, французские компании массово приостанавливают свои операции в Габоне. Примечательно, что в бывшей колонии Франции в Центральной Африке, до этого момента работала аж 81 французская организация.

Среди них можно отметить нефтегазовую компанию TotalEnergies, имеющую в Габоне филиал из 350 сотрудников и 45 станций технического обслуживания и добывающую 17 тысяч баррелей в день. Рядом находятся нефтяные компании Maurel & Prom и Perenco, скупающие месторождения в продвинутой фазе истощения.

Стратегической организацией также является французская горнодобывающая компания Eramet. Ее филиал «Горнодобывающая компания Огове» работает в Габоне с 1953 года, а с 2003 года он также сотрудничает с «Трансгабонским обществом управления железными дорогами», занимаясь транспортировкой руды и древесины. В настоящее время компания Огове является одним из ведущих производителей продукции на основе марганца и никеля, в ней работают около 8 тысяч сотрудников, 98% из которых коренные габонцы. Большинство из них отказалось выходить на смену после военного переворота.

Али Бонго Ондимба сейчас содержится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей Фото: REUTERS

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ

Мятежники пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом и призвали население Габона к спокойствию. Вместе с тем жители столицы Либревиля и второго по величине города Порт-Жантиль до утра отмечали переворот военных и выходили улицы с плакатами в их поддержку.

По данным La Depeche, свергнутый президент Али Бонго Ондимба сейчас содержится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей. Его сын Нуреддин Бонго Валентин был задержан за «государственную измену» и удерживается на территории военного штаба. Мятежники, в свою очередь, объявили о создании Комитета переходного периода и восстановления государственных институтов.

«ПЕРЕВЕРНУЛИ СТРАНИЦУ ИСТОРИИ»

Основатель партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон осудил действия президента Франции Эммануэля Макрона, до последнего оказывавшего поддержку свергнутому президенту Бонго Ондимбе.

– До сих пор Габон не мог избавиться от своего президента-марионетки, удалось это только лишь военным путем. Макрон в очередной раз скомпрометировал Францию. Африканцы все же перевернули страницу истории, – написал Меланшон.