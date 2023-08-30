Военный переворот в Габоне: Группа неизвестных захватила власть после несправедливых выборов

Пока один офицер читал совместное заявление в прямом эфире по национальному телевидению, десяток других молча стояли за его спиной в военной форме и беретах Фото: REUTERS

Вслед за Нигером, все еще находящемся в боевой готовности к возможной интервенции, аналогичный военный переворот произошел этой ночью в Габоне. Как пишет The Guardian, группа высокопоставленных военнослужащих очередной бывшей колонии Франции в Центральной Африке объявила об отмене результатов президентских выборов и роспуске органов власти.

Пока один офицер читал совместное заявление в прямом эфире по национальному телевидению, десяток других молча стояли за его спиной в военной форме и беретах. Они подтвердили, что захватили власть и в настоящее представляют все силы безопасности и обороны Габона. Военные отменили результаты всеобщих выборов, которые, по их мнению, не заслуживают доверия, и распустили государственные учреждения, включая правительство, сенат, нацсобрание, конституционный суд и избирательную комиссию.

– Во имя народа Габона мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму, – подытожили они.

Границы Габона были закрыты «до дальнейшего уведомления», а в столице страны Либревиле слышна стрельба. При этом в настоящее время все еще неясно, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.

По результатам недавно прошедших выборов действующий президент Габона Али бен Бонго Ондимба набрал 64,2% голосов и был в третий раз переизбран на пост главы государства, что вызвало массу противоречий и сомнений среди местных жителей. Многие из них с трудом восприняли объявленные результаты, ведь международным наблюдателям запретили въезд на территорию страны, а информационное поле было ограничено.

Кандидат от оппозиции академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. После оглашения результатов его команда сразу же подняла вопрос о прозрачности выборной системы и объективности итогов голосования, однако Бонго Ондимба лично отверг все обвинения в нарушениях.

Параллельно с президентскими выборами в Габоне проходило голосование в парламенте, что только усилило напряженность в стране. Дело в том, что действующий президент активно стремился сохранить позиции своих сторонников в законодательном органе. В то же время оппозиция выступила за перемену власти и свержение долголетнего режима клана Бонго Ондимба, которые правят уже более полувека.

Али бен Бонго Ондимба сменил своего отца Эль-Хадж Омара на посту президента в 2009 году. Бонго Ондимба-старший правил в Габоне с 1967 года вплоть до своей смерти. Затем в 2016 году Али был переизбран на второй срок, но оппозиция также не признала результаты выборов, правда, тогда все обошлось лишь массовыми беспорядками и сожжением здания парламента.

Несмотря на наличие значительных запасов нефти, Габон остается одной из беднейших стран на африканском континенте. Главными причинами этого считаются коррупция и недостаточная диверсификация экономики. Часто прибыли от нефтяных доходов не распределяются справедливо среди населения, а попадают в руки ограниченной элиты, а именно сторонникам Бонго Ондимба. В случае успеха этот военный переворот станет восьмым в Западной и Центральной Африке за последние три года.

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