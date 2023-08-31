Миллиарды рублей на новые самолеты: В правительстве рассказали о поддержке авиастроения

Самолет Sukhoi Superjet-100 на производственной площадке в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- На днях произошло важнейшее событие: первый полет совершил самолет «Сухой Суперджет», оснащенный отечественными системами и механизмами, - на этой позитивной ноте премьер Михаил Мишустин начал заседание правительства в четверг. - Его узлы и компоненты полностью произведены в России, поэтому в эксплуатации и обслуживании не зависят от зарубежных поставок (см. «Кстати», - Ред).

На заседании члены кабмина рассмотрели пакет помощи российской авиастроительной отрасли.

- Чтобы расширить производство перспективных среднемагистральных лайнеров МС-21, изменим правила предоставления субсидий из федерального бюджета. Такое решение даст возможность целому ряду авиастроительных предприятий использовать около 20 млрд рублей на техническое перевооружение, - сообщил глава правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ в Доме правительства РФ. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Мишустин также сообщил, что программа субсидирования процентных ставок по кредитам на покупку отечественной авиатехники будет продлена на нынешний год. Это поможет покупателям оплатить лизинг (долгосрочную аренду с правом выкупа) более 20 воздушных судов. В том числе самолетов «Сухой Суперджет», медицинских вертолетов Ми-8 и «Ансат».

- Рассчитываем, что такие меры позволят ускорить модернизацию отечественного авиационного комплекса. И помогут развитию смежных отраслей, - подвел итог Мишустин.

КСТАТИ

Полет нормальный

Свой первый испытательный полет обновленный «Суперджет-100» совершил 29 августа в Комсомольске-на-Амуре. Около 40 его узлов и компонентов были заменены на отечественные. Это авиационная электроника, шасси, системы электроснабжения, управления, кондиционирования воздуха и т. д. Полет длился 54 минуты, проходил на высоте до 3 000 метров при скорости до 343 км/ч. Все отечественные системы отработали стабильно.

Правда, «неимпортозамещенным» остается важнейший элемент: на этом лайнере стоял российско-французский мотор. Однако сейчас российские инженеры трудятся над созданием отечественного двигателя для «Суперджета». Сертификация ожидается уже в нынешнем году.