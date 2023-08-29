Импортозамещенный «Суперджет-100» совершил первый полет: чем отличается обновленный российский самолет

Комсомольск-на-Амуре. Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный Производственным центром ПАО "Яковлев", во время первого полета. Фото: Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

В Комсомольске-на-Амуре свой первый (и успешный) испытательный полет совершил обновленный российский ближнемагистральный самолет SJ-100 с бортовым номером 97021. Замене подверглись порядка 40 узлов, содержавших импортные компоненты, вместо них были установлены отечественные.

- Замещены практически все основные системы - авионика, шасси, система электроснабжения, комплексная система управления, система кондиционирования воздуха, вспомогательная силовая установка (дополнительный газотурбинный двигатель-генератор для выработки электроэнергии-Ред.), противопожарная система, - рассказал kp.ru авиаэксперт, эксперт комитета по транспорту Госдумы РФ Роман Гусаров. - На самолете установлена отечественная электронная компонентная база, в том числе и чипы. До полета проводились наземные испытания узлов — это серьезная проверка: их бьют, трясут, гоняют при температурах от плюс 50 до минус 50…

Полет длился 54 минуты и проходил на высотах до 3 000 метров при скоростях до 343 км/ч, сообщает Минпромторг. Экипаж проверил устойчивость и управляемость самолета в воздухе, системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг. Подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, сообщило промышленное ведомство.

На обновленном SJ-100 замене подверглись порядка 40 узлов, содержавших импортные компоненты, вместо них были установлены отечественные. Фото: Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

- Посадка на облако — это испытания для проверки устойчивости самолета, - пояснил Гусаров. - Суть в том, что у облака более высокая плотность, чем у безоблачного участка, и самолет при переходе из одной среды в другую должен сохранять устойчивость.

Процесс импортозамещения еще не окончился, дело за главным — силовой установкой. На самолете, который проходил испытания, установлены российско-французские двигатели SaM146, они были разработаны для этой модели еще до санкций. Но теперь на SJ-100 будет устанавливаться российский двигатель ПД-8 (его изготавливают в корпорации АО «ОДК-Пермские моторы»). Он успешно прошел стендовые испытания, но еще не сертифицирован. Ожидается, что это произойдет уже в текущем году.

Затем отечественная силовая установка будет смонтирована на другой SJ-100 (сделано пока два таких самолета), пройдут испытания уже с российским двигателем, и после этого в 2024 году начнется серийный выпуск. отечественного ближнемагистральника. До 2030 года планируется ежегодно выпускать по 20 самолетов SJ-100 и по 44 двигателя ПД-8 — об этом говорится в Комплексной программе развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 г.

На профессиональных форумах авиаторы приветствуют успешный полет российского лайнера и отмечают короткие сроки успешного импортозамещения. При этом шутят: «Осталось только название импортозаместить». Латинские буквы не вызывают восторга. Впрочем, SJ-100 — это рабочее название, и, как ожидается, при подходе к серийному выпуску самолету могут дать более подходящее имя.

- Очень хочется, чтобы в названиях фигурировали отсылки к головным конструкторским бюро, создававшим самолет, чтобы полностью либо в сокращенном, как у нас было принято, виде, присутствовали легендарные фамилии, - сказал kp.ru заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. - Аббревиатуры Су, Як, Ил и те фамилии, от которых они образованы, знают и уважают по всему миру.