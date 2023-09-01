Анекдоты: Знания ко многому обязывают. Например, внезапно вываливать на ничего не подозревающих людей ненужную им информацию

Люблю тяжелый рок с женским вокалом. Так я приучил себя не обращать внимания на постоянно орущую жену.
* * *
Чтобы заинтриговать человека:
1. В разговоре с ним вдруг скажите: «Кстати!»
2. Через пару секунд добавьте: «Хотя нет, забудь!»
* * *
Девушка приходит к врачу:
- Доктор, я разговариваю с плюшевыми игрушками. Это нормально?
- Ну, многие девочки в детстве разговаривали со своими игрушками…
- Да, но они мне отвечают!
- Это уже сложнее. А кем вы работаете?
- Тетей Оксаной в «Спокойной ночи, малыши!»…
* * *
Детство - это та счастливая пора, когда бежишь ночью в свою кровать из туалета и радуешься, что тебя не съели.
* * *
Один псих говорит другому:
- Ну, как тебе мой роман?
Другой отвечает:
- Клево, только смысл размытый и слишком много действующих лиц.
Тут входит врач и говорит:
- Уроды, признавайтесь, кто спер мой старый телефонный справочник?!
* * *
- У тебя какая машина?
- Внедорожник. «Субару».
- О, у меня тоже внедорожник. «Жигули», «копейка».
- Подожди, давно «копейка» внедорожником стала?
- Так у нас в деревне дорог отродясь не было…
* * *
Хозяюшке на заметку: если налить красное вино в стеклянную банку, взять с собой на работу и сказать всем, что это борщ, то обед пройдет веселее, чем обычно.
* * *
- Слыхал? В Париже таки запретили аренду электросамокатов.
- Это радует. Теперь шансы увидеть Париж и не умереть резко выросли…
* * *
Признайтесь, вы уже тоже начали ностальгировать по старым добрым временам, когда доллар был по 80?
* * *
После окончания курсов пекарей выдается корочка.
* * *
Ну что за жизнь. Только придумаешь анекдот, а его уже, оказывается, в третьем чтении приняли.
* * *
Запомните, девочки, главный компонент вкусного борща - это голодный муж...
* * *
Отец с сыном смотрят по телевизору соревнования по биатлону.
- Папа, а зачем лыжники с собой ружье возят?
- Чтобы последнему на финише застрелиться!
* * *
Сын профессора филологии и заслуженной учительницы по русскому языку удерживал Дедушку Мороза в течение 12 часов, рассказывая стишки.
* * *
- Помоги мне, Господи! Есть таки нечего, жить не на что, ни рубля в кармане…
Голос с неба:
- Не ври, Изя!
- Шо, доллары менять?!
* * *
Время, когда уже точно надо спать, - это когда телефон падает на лицо второй раз.