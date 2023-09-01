Анекдоты: Знания ко многому обязывают. Например, внезапно вываливать на ничего не подозревающих людей ненужную им информацию

Люблю тяжелый рок с женским вокалом. Так я приучил себя не обращать внимания на постоянно орущую жену.

* * *

Чтобы заинтриговать человека:

1. В разговоре с ним вдруг скажите: «Кстати!»

2. Через пару секунд добавьте: «Хотя нет, забудь!»

* * *

Девушка приходит к врачу:

- Доктор, я разговариваю с плюшевыми игрушками. Это нормально?

- Ну, многие девочки в детстве разговаривали со своими игрушками…

- Да, но они мне отвечают!

- Это уже сложнее. А кем вы работаете?

- Тетей Оксаной в «Спокойной ночи, малыши!»…

* * *

Детство - это та счастливая пора, когда бежишь ночью в свою кровать из туалета и радуешься, что тебя не съели.

* * *

Один псих говорит другому:

- Ну, как тебе мой роман?

Другой отвечает:

- Клево, только смысл размытый и слишком много действующих лиц.

Тут входит врач и говорит:

- Уроды, признавайтесь, кто спер мой старый телефонный справочник?!

* * *

- У тебя какая машина?

- Внедорожник. «Субару».

- О, у меня тоже внедорожник. «Жигули», «копейка».

- Подожди, давно «копейка» внедорожником стала?

- Так у нас в деревне дорог отродясь не было…

* * *

Хозяюшке на заметку: если налить красное вино в стеклянную банку, взять с собой на работу и сказать всем, что это борщ, то обед пройдет веселее, чем обычно.

* * *

- Слыхал? В Париже таки запретили аренду электросамокатов.

- Это радует. Теперь шансы увидеть Париж и не умереть резко выросли…

* * *

Признайтесь, вы уже тоже начали ностальгировать по старым добрым временам, когда доллар был по 80?

* * *

После окончания курсов пекарей выдается корочка.

* * *

Ну что за жизнь. Только придумаешь анекдот, а его уже, оказывается, в третьем чтении приняли.

* * *

Запомните, девочки, главный компонент вкусного борща - это голодный муж...

* * *

Отец с сыном смотрят по телевизору соревнования по биатлону.

- Папа, а зачем лыжники с собой ружье возят?

- Чтобы последнему на финише застрелиться!

* * *

Сын профессора филологии и заслуженной учительницы по русскому языку удерживал Дедушку Мороза в течение 12 часов, рассказывая стишки.

* * *

- Помоги мне, Господи! Есть таки нечего, жить не на что, ни рубля в кармане…

Голос с неба:

- Не ври, Изя!

- Шо, доллары менять?!

* * *

Время, когда уже точно надо спать, - это когда телефон падает на лицо второй раз.