Победа над ожирением или бомба замедленного действия: врачи разоблачили супермодные «уколы стройности»

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ЛЕКАРСТВО, О КОТОРОМ ШУТЯТ НА ВРУЧЕНИИ «ОСКАРА»

- Когда я оглядываю зал, не могу не задаться вопросом: а подходит ли [это лекарство] мне? - такой шуткой открыл церемонию вручения «Оскара»-2023 американский актер и телеведущий Джимми Киммел. Представителей шоу-бизнеса и других публичных людей, заметно постройневших в последнее время, принято подозревать в применении «уколов стройности». Это новый класс лекарств, изначально разработанных для больных диабетом. У препаратов обнаружилась побочка-сюрприз: снижение веса! Так «Виагра» в свое время задумывалась как таблетка для сердечников, но случайно выяснилось, что она мощно повышает «мужскую силу». Неужели в распоряжении человечества наконец-то оказалась и «золотая пуля» против лишнего веса?

ТОНКАЯ ТАЛИЯ НА ВЕС ЗОЛОТА

- Конечно, было бы здорово, если бы все полные люди худели с помощью ЗОЖа. Это абсолютно безопасно, полезно. И… малоэффективно на практике. Иначе у нас не было бы всемирной эпидемии ожирения, - говорит доктор биологических наук, профессор, специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анча Баранова. - Но сейчас в борьбе с лишним весом случился серьезный прорыв.

При этом не стоит думать, будто теперь каждый желающий легко достигнет параметров куклы Барби, сразу отмечает эксперт. Есть и побочки, и противопоказания, и условия, при которых работает препарат (о них далее). Вообще же сегодня этот способ похудения активнее всего практикуют богатые и знаменитые. Месячный курс лекарства, на уколах которого постройнели Леонардо ди Каприо, Илон Маск, Ким Кардашьян и другие звезды, в США обходится от $1340 долларов (127 789 руб. по курсу на момент написания этой статьи). Максимальный эффект достигается через 11-12 месяцев, в деньгах это больше $16 тыс. (свыше 1,5 млн рублей). Страховые компании отказываются покрывать расходы худеющих, платить нужно из своего кошелька. В других странах цены пониже. Например, в Германии от 328 евро за месяц (33 590 руб.) - с учетом годового курса тоже не подарок.

Но препаратов все равно не хватает. Они в дефиците и в Европе, и в Америке. В России официально купить их сейчас практически невозможно. Со следующего года поставки одного из самых популярных лекарств этого класса в нашу страну вообще прекратятся, заявила иностранная компания-производитель. «Ничего личного, просто бизнес, - поясняет Анча Баранова. - В других странах фирма продает свой препарат в разы дороже (в РФ месячный курс стоит от 22 тыс. руб. - Прим. Ред.), ей выгоднее переориентироваться на более прибыльные рынки».

Однако на задворках борьбы за стройность наша страна, судя по всему, не останется. Одна из отечественных фармкомпаний уже получила разрешение Минздрава на клинические испытания лекарства - аналога зарубежных препаратов с действующим веществом того же класса.

ПОХУДЕНИЕ ИЛИ ЖИЗНЬ?

Одновременно с ростом популярности «суперлекарств» все громче раздаются голоса противников нового метода похудения. «Уколы стройности» могут довести до депрессии и даже суицида. А еще повышают риск рака, утверждают критикующие препарат. Ничего себе последствия!

- Анча, говорят, что лекарства этого класса снижают удовольствие от еды. Но не только от нее, а заодно и от других источников наслаждения. В итоге люди впадают в депрессию.

- Да, депрессия на фоне приема таких лекарств может начаться. Только не от самого препарата. Для многих современных людей еда стала основным, самым мощным источником удовольствия. Когда из жизни исчезают шашлыки и тортики - хоть благодаря уколам, хоть при классической похудательной диете - источник удовольствия пропадает. А чем-то равноценным его заменить не получается. Отсюда и депрессия. Она развивается не потому, что лекарство для похудения плохое. А потому что жизнь такая. Людям не хватает денег, времени, сил на другие источники радости.

- Еще «уколы стройности» ругают за развитие зависимости. Пока ты на них сидишь и платишь немалые деньги, будешь стройным. А как бросишь - снова наберешь вес.

- А с диетами, вообще ЗОЖем - что, не так? Пока ты удерживаешься от обжорства, занимаешься спортом - будешь здоровым и стройным. Как только прекратишь и заляжешь на диван с чипсами - сразу растолстеешь. Любые методы поддержания нормального веса и здоровья нужно применять пожизненно, подсаживаться на них. Иначе никак. У кого-то (увы, меньшинства) хватает сил и возможностей худеть на ЗОЖе. А кто-то не может по разным причинам. И это большинство ищет костыль в виде лекарств.

Модные «уколы стройности» могут довести до депрессии и даже суицида. Фото: Shutterstock

КОМУ ГРОЗИТ РАК

- Развитие опухоли действительно возможно в качестве одного из побочных эффектов лекарств такого класса, - подтверждает профессор Баранова. - Соответствующее предупреждение есть в инструкции. Такой побочный эффект относится к числу редких - онкоугроза существует менее, чем для 0,05% населения. Причем, этих людей можно вычислить заранее.

- Как?

- Исследования показали, что на фоне приема препаратов может развиться определенный тип онкозаболеваний щитовидной железы. Это случается у лиц, имеющих соответствующий вариант одного из генов. Такая особенность сегодня определяется генетическим тестом. Его стоило бы делать перед назначением лекарства. Но ни в США, ни в России это не предусмотрено протоколами лечения. И не оплачивается страховкой.

ОПЫТ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА: КАК ЛЕЧАТ ОЖИРЕНИЕ «УКОЛАМИ СТРОЙНОСТИ»

- Прежде всего хочу подчеркнуть: это очень серьезные лекарства, применять их можно исключительно по медицинским показаниям и под контролем доктора, - говорит врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова. (https://t.me/doctorpavlova) - У препаратов такого класса есть и противопоказания, и побочные эффекты. Если заниматься самолечением, можно заработать опасные осложнения.

- Какие, например?

- Один из механизмов действия этих лекарств - задержка нахождения пищи в желудке, за счет этого дольше сохраняется чувство насыщения. Побочным эффектом может стать гастростаз. То есть нарушение моторики желудочно-кишечного тракта, когда пища застаивается очень долго, плохо передвигается, возникает масса сложностей. Если у человека есть склонность к запорам, то самолечение ожирения может усилить эту проблему и привести к очень тяжелым проблемам вплоть до непроходимости кишечника. Врач учитывает такие риски и помогает нормализовать ситуацию.

- А эффективность «уколов стройности» не преувеличение? Конечно, мы видим постройневших звезд, но, может, они используют что-то еще? Например, пластическую хирургию для удаления лишнего жира?

- Результаты клинических исследований и мой опыт лечения пациентов с ожирением подтверждают: если лекарства такого класса назначаются по медицинским показаниям, то они действительно эффективны для нормализации веса. Кроме того, недавно появились научные данные, что у людей с большим избыточным весом на фоне приема препаратов на 20% сокращается риск сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов. Такой эффект связан не только с самим фактом снижения веса. Оказалось, что лекарства подавляют системное воспаление в жировой ткани, которое крайне опасно для организма.

ВАЖНО

При любом способе похудения, будь то лекарства или диета, нужно соблюдать два важных условия, подчеркивает доктор Павлова. В вашей жизни должны быть физнагрузки и достаточное потребление белка.

- Например, «опадающее» лицо на фоне приема лекарств от ожирения [как и при диетах с большой потерей веса] появляется потому, что люди отдают приоритет вкусному, а не полезному. То есть, при общем снижении аппетита едят не мясо или рыбу (полезное!), а макароны или хлеб. Ввиду этого снижается количество белка в организме, и на производство коллагена и эластина кожи его не хватает. С фигурой происходят похожие вещи - жир уходит, но мышцы не появляются. Для мышц нужно правильное питание и нагрузка, - напоминает врач.

КОМУ НЕ ПОМОГУТ НАШУМЕВШИЕ ЛЕКАРСТВА

- Зухра Шариповна, при обсуждении новых лекарств встречается жалоба: эти препараты никак не помогают изменить пищевые привычки. То есть приучить человека не переедать медицина, получается, не способна?

- Независимо от того, каким образом худеют люди - на лекарствах или без них - действует один и тот же принцип. Во время сбрасывания веса человеку нужно выработать и закрепить правильные пищевые привычки так, чтобы они стали образом жизни. Если это не удается, то прежние килограммы обязательно вернутся. Потому что не устранена причина проблемы. Поэтому я стараюсь работать в команде с психотерапевтом.

- В инструкциях к препаратам нового класса пишут, что они предназначены для лечения серьезных стадий ожирения. А если к вам придет пациентка, которая хочет сбросить 4-5 кг, чтобы иметь вес своей мечты. Назначите ей «уколы стройности»?

- Нет, не назначу. Как минимум потому, что клинических исследований применения таких препаратов у людей с небольшим лишним весом не проводилось. В моей практике была пациентка, у которой супруг хорошо сбросил с помощью лекарства серьезный избыточный вес. Она тоже захотела «немного подколоться», не имея ожирения. Я отговаривала, но женщина все-таки попробовала. Потом рассказала мне, что ничего кроме ухудшения самочувствия не заметила.

Вообще, нужно иметь в виду: если наш организм синтезирует что-то в нормальном количестве и то же самое дополнительно начинает приходить извне, то со временем собственная выработка ослабевает. И когда вы решите прекратить прием препарата, который на самом деле был излишним, то восстановятся ли полностью естественные функции - еще вопрос.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Ведущие мировые эксперты считают, что лекарства нового класса это прорыв в борьбе с ожирением. Я с ними полностью согласна, - говорит врач-эндокринолог Зухра Павлова. - Мы получаем все новые подтверждения системного влияния таких препаратов на организм. В частности, благоприятное воздействие на сосуды приводит еще и к улучшению эректильной функции. А это - повышение качества жизни, репродуктивных возможностей человека.

Так что ажиотаж вокруг препаратов понятен, медицина сделала грандиозный рывок, отмечает эксперт. Но! Пытаться использовать такие лекарства самостоятельно - все равно, что посадить за штурвал самолета человека, который не умеет им управлять, предупреждает доктор Павлова. В основе препаратов нового класса - гормоны. А с ними шутки плохи.

И еще раз повторим: самолечение без медпоказаний и без контроля врача это путь не к стройности, а к непредсказуемым последствиям, включая опасные для жизни осложнения.

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