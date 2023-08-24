Как я чуть не похудела до гроба. Модель Алена Шишкова сделала страшное признание

Алена Шишкова призналась, что с апреля находится в Центре изучения расстройств пищевого поведения Фото: соцсети

На днях Алена Шишкова (бывшая девушка Тимати, фотомодель и звезда запрещенной в РФ соцсети с картинками) призналась, что забросила свои странички и с апреля находится в Центре изучения расстройств пищевого поведения. Потому что довела себя до ручки, отказываясь от пищи и принимая мочегонные.

«В апреле ситуация стала критической, я уже падала в обмороки, у меня были судороги, и если я не снимала сторис, то, в основном, только лежала. Я решилась обратиться в Центр изучения расстройств пищевого поведения. Поступила туда с весом 45 кг при росте 176 кг», — поделилась с подписчиками Алена. Она рассказала, что в отличие от большинства анорексиков (людей, критически ограничивающих питание) пыталась не похудеть, и даже мечтала поправиться. Но боялась отеков, которые портят хорошую картинку в кадре. Борьба с собственным организмом шла уже 8 лет. Анорексия сменялась антиподом – булимией, когда сметаешь всю подряд еду, не чувствую ограничений. В конце концов модель поняла, что у нее серьезное расстройство пищевого поведения (РПП), и обратилась к специалистам.

- Если судить по симптомам, которые приводит Алена («возвращала» еду, то есть вызывала рвоту, принимала много мочегонных), то это похоже на очистительную нервную анорексию, когда сильные пищевые ограничения и снижение веса сочетаются с компенсаторным поведением в виде вызывания рвоты и употребления слабительных лекарств (не повторяйте, это опасно для жизни и не помогает контролировать вес!). Это одно из самых опасных видов РПП с высокой угрозой жизни, так как сильное истощение и нарушения электролитического баланса может приводить к остановке сердца, - объясняет клинический психолог, специализирующийся на РПП Ирина Ушкова.

А ведь существует еще множество видов РПП – нервная булемия, приступообразное переедание и даже синдром ночной еды (когда именно по ночам человек съедает четверть или даже треть дневной нормы). Другими словами, видов РПП масса. И все они могут быть очень опасны.

Увы, действительно, Алена - далеко не единственная, кто попал в сети погони за красотой и худобой. Или модой на определенный стиль питания. Так, в конце июля погибла блогер-сыроед, доведя себя до полного истощения.

А еще появилось сообщение, что фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, призналась, что с 12 лет страдала булимией.

Беда в том, что родные и близкие видят, что с теми, кто рядом что-то не так. Но зачастую или не могут достучаться, или даже поддерживают увлечение модными трендами. Но рано или поздно такие качели, эксперименты со своим телом и питанием, могут привести к очень печальным последствиям.

«Не знаешь, что делать – худей»

Психолог Ирина Ушкова не просто специализируется на работе с РПП. Она сама прошла долгий путь в борьбе с этой болезнью. Вот, например, что она пишет в своей книге «Вкус свободы» (издательство «Комсомольская правда»):

«Я никому не рассказывала, что переживаю из-за своего тела. Транслировала уверенность, которой у меня не было. Помню, что была очень раздражительной. И сейчас стыдно вспоминать, как я разговаривала с людьми: постоянно их подкалывала и стебала. Это говорила не я, это говорило мое РПП, которое хотело сделать меня одинокой, чтобы властвовать надо мной единолично. Похудение не помогало мне стать лучшей версией себя, а наоборот, вытаскивало на поверхность все мои слабости и недостатки.

Психолог Ирина Ушкова Фото: Личный архив

Всё это время РПП было моим тираном, но одновременно и другом, успокоением, способом справляться со всем. Не знаешь, что делать, – худей. Расстройство пищевого поведения заслоняло истинные проблемы и не давало увидеть реальные потребности. На самом деле мне не нужно было быть самой худой или самой спортивной – мне нужно было быть любимой и чувствовать себя в безопасности.».

Сама книга – это просто справочник для всех, кто переживает тяжелые времена. И для их близких в том числе.

ЭТО НЕ БЛАЖЬ

Расстройства пищевого поведения – это группа психиатрических заболеваний, при которых люди чрезмерно сфокусированы на собственном весе и прибегают к нездоровым способам влияния на него: бесконечные диеты, чрезмерные тренировки, злоупотребления лекарствами.

Увы, чаще всего мы обращаем внимание на такое явление, как РПП, когда кто-то известный пишет о нем или признается в том, что болен. Но, как говорит Ирина Ушкова, «расстройство пищевого поведения – самое толерантное заболевание, оно одинаково поражает богатых и бедных, темнокожих и светлокожих, мужчин и женщин».

И, действительно: мы еще можем как-то принять вечные диеты звезд, но, когда рядом близкий человек начинает бесконечно худеть, зачастую считаем это блажью. Мол, перебесится.

- Только вот проблема: у РПП высокая летальность, то есть вероятность умереть вследствие болезни. 26% страдающих РПП пытались покончить жизнь самоубийством. В мире каждый час от этого заболевания умирает один человек, - говорит Ирина Ушкова. – Поэтому так важно знать и замечать «тонкие места».

А еще довольно часто РПП часто сочетаются с другими психиатрическими заболеваниями: многие люди также страдают от тревожных расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, депрессии, зависимостей, расстройств личности, посттравматического расстройства, расстройства аутистического спектра или синдрома дефицита внимания и гиперактивности. И, увы, эти заболевания усиливают отрицательные эффекты друг друга.

Поэтому мы сейчас пишем в первую очередь для близких тех людей, что страдают РПП. Зачастую они сами могут не заметить серьезности проблемы. Стремление выглядеть модно, на волне со звездами, может быть сильнее проблем со здоровьем.

ПЕРВЫЕ ЗВОНОЧКИ

* Ваш близкий перепробовал уже множество дите. И сетует, что «ни одна толком не помогает».

* В доме много БАДов и таблеток для похудения.

* Весы занимают центральное место не только в комнате, но и в жизни вашего близкого человека.

* Часто после пирожного или пикника следуют изнурительные тренировки в спортзале.

ВАЖНО: ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ВСЕХ РПП

1. Чрезмерная озабоченность и неудовлетворенность собственным весом.

Зависимость самооценки и настроения от того, насколько удается контролировать вес.

2. Большое количество пищевых правил: что можно есть, в каком количестве и сочетании, в какое время.

Например, нельзя есть после 18.00.

Или «не следует совмещать сложные углеводы и белок».

Иногда пищевые правила принимают облик какой-то популярной диеты (низкоуглеводной, кето, интервального голодания).

Пищевые правила диктуются не личными предпочтениями, а тем, что они, как кажется, помогают контролировать вес. Обычно пищевые правила очень жесткие, им тяжело следовать в повседневной жизни. Это может провоцировать негативные переживания и трудности общения в кругу близких.

3. Переедания.

Они могут быть как объективные, так и субъективные. Объективное переедание проявляется в поглощении большого объема пищи (в несколько раз больше, чем стандартная порция) за короткий период времени, после чего возникает чувство тяжести и дискомфорта в желудке, вплоть до боли, и чувство вины.

Субъективное переедание – это ситуация, когда человек нарушает свои пищевые правила. А так как эти правила очень жесткие и обильные, то сама жизнь способствует их нарушениям. Оба типа перееданий характерны для всех видов РПП и вызывают сильные сожаления.

КРИТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

* Чрезмерная худоба.

* Сильная слабость, даже падения в обмороки.

* Часто отсутствие менструаций у женщин (при низком весе или недоедании организм сбрасывает детородную функцию со счетов – тут одну жизнь бы сохранить, не то, что вторую выносить).

* Снижение либидо. Как у мужчин, так и у женщин.

* Рвота после еды, даже после небольшого приема пищи.

КТО В ЗОНЕ РИСКА

Ну вообще-то, будем честны, все.

- Оглянитесь по сторонам: как много людей в вашем окружении не переживает за свою фигуру, не худеет к отпуску или к юбилею, сколько людей без вины и тревоги едят вкусную еду? Их очень мало! – говорит Ирина Ушкова. – И это серьезная проблема. Одно из частотных проявлений РПП – орторексия. Это чрезмерное увлечение здоровым образом жизни. Настолько, что человек отказывается от встреч с друзьями или близкими, потому что в это время у него спортзал. Или он боится «сорваться» и что-то не то съесть. Зацикленность, фиксация на здоровом питании и правильном образе жизни часто мешает нормальной жизни. Но при этом общество его всеми силами поощряет, человека хвалят за силу воли и приверженность к здоровой еде.

Ирина Ушкова отмечает, что иногда РПП проходит самостоятельно, без какого-то профессионального вмешательства, но в большинстве случаев переходит в хроническую стадию.

- Ко мне не раз обращались за помощью женщины, которые болели РПП более тридцати-сорока лет. При этом абсолютное большинство людей, страдающих РПП, никогда не получали профессиональной помощи. Мы живем в эпоху скрытой эпидемии РПП, о которой совсем не говорят. И если ничего не предпринимать, рост этой эпидемии будет продолжаться.

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