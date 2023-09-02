У Алексея Янина в 32 года случился геморрагический удар. Фото: кадр из фильма «Пенелопа» (2013)

Печальную новость сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра, где Алексей служил. Многие знали, что последние 8 лет он боролся с последствиями тяжелейшего инсульта.

Алексей Янин. Фото: кадр из фильма «Сильнее судьбы» (2014)

Причина смерти Алексея Янина

Напомним, что в мае 2015 году у Алексея, всего-то в 32 года, случился геморрагический удар. Как вспоминала супруга Алексея Дарья Янина, вечером 6 мая 2015 года ему стало плохо. Ночью вызвали скорую. Но еще до приезда врачей он потерял сознание. У Алексея был очень напряжённый график работы, он много снимался, играл в театре, совершал множество перелётов. Это могло повлиять на его здоровье. Его доставили в ГКБ № 1 имени Пирогова.

Последствия инсульта у Алексея Янина были тяжелыми Фото: Личный архив героя публикации

Жизнь Алексея висела на волоске. Из-за затянувшихся майских праздников врачи ГКБ № 1 назначили операцию только на 12 мая, за это время состояние актёра резко ухудшилось. Тогда его перевезли в другую больницу. Но время было упущено, несмотря на то, что ему сделали сложнейшую нейрохирургическую операцию.

В коме он провел 1,5 года. Алексею стало лучше после очередной операции только в декабре 2016 года.

Алексей Янин был женат на участнице «Фабрики звезд» Дарья Клюшникова Фото: Личный архив героя публикации

Врачи спасли ему жизнь. Но последствия инсульта были тяжелыми. Требовалась длительная реабилитация. Как рассказали нам в театре, у Алексея серьезно пострадало зрение, он учился заново говорить, передвигался на коляске и совершенно не мог обходиться без посторонней помощи. Но очень хотел жить и изо всех сил боролся. Театр ему помогал. Артисты РАМТа проводили благотворительные спектакли и ярмарки, вырученные средства шли на помощь Леше. Все эти годы за Алексеем ухаживали мама и его отчим Николай. Приезжала помогать молодая жена, участница «Фабрики звезд» певица Дарья Клюшникова. Но у неё на руках был маленький сын, которому было всего три года. А самой Даше – только 25 тогда.

Дарья приезжала помогать ухаживать за Алексеем Фото: Личный архив героя публикации

По словам матери Алексея Янина, Даше пришлось несладко, она воспитывала ребенка одна, получала высшее образование и по мере возможностей ухаживала за больным мужем.

Как нам рассказали в РАМТе, в последние время у Алексея наметилось улучшение. Многое он мог делать самостоятельно. Все надеялись на лучшее. Но надежды рухнули утром 2 сентября, когда пришло сообщение о его смерти.

Алексей Янин с мамой Фото: Личный архив героя публикации

Алексей Янин выпускник Высшего театрального училища им.Щепкина (курс Виктора Коршунова). В труппе РАМТа он работал с 2004 года. Он играл в спектаклях «Дон Кихоте», «Тень», «Золушка», «Берег утопии», «Инь и Ян», «Шатов. Кириллов. Петр» и других. Много снимался в сериалах.