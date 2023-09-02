У Алексея Янина в 32 года случился геморрагический удар. Фото: кадр из фильма «Пенелопа» (2013)
Печальную новость сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра, где Алексей служил. Многие знали, что последние 8 лет он боролся с последствиями тяжелейшего инсульта.
Алексей Янин. Фото: кадр из фильма «Сильнее судьбы» (2014)
Напомним, что в мае 2015 году у Алексея, всего-то в 32 года, случился геморрагический удар. Как вспоминала супруга Алексея Дарья Янина, вечером 6 мая 2015 года ему стало плохо. Ночью вызвали скорую. Но еще до приезда врачей он потерял сознание. У Алексея был очень напряжённый график работы, он много снимался, играл в театре, совершал множество перелётов. Это могло повлиять на его здоровье. Его доставили в ГКБ № 1 имени Пирогова.
Последствия инсульта у Алексея Янина были тяжелыми
Фото: Личный архив героя публикации
Жизнь Алексея висела на волоске. Из-за затянувшихся майских праздников врачи ГКБ № 1 назначили операцию только на 12 мая, за это время состояние актёра резко ухудшилось. Тогда его перевезли в другую больницу. Но время было упущено, несмотря на то, что ему сделали сложнейшую нейрохирургическую операцию.
В коме он провел 1,5 года. Алексею стало лучше после очередной операции только в декабре 2016 года.
Алексей Янин был женат на участнице «Фабрики звезд» Дарья Клюшникова
Фото: Личный архив героя публикации
Врачи спасли ему жизнь. Но последствия инсульта были тяжелыми. Требовалась длительная реабилитация. Как рассказали нам в театре, у Алексея серьезно пострадало зрение, он учился заново говорить, передвигался на коляске и совершенно не мог обходиться без посторонней помощи. Но очень хотел жить и изо всех сил боролся. Театр ему помогал. Артисты РАМТа проводили благотворительные спектакли и ярмарки, вырученные средства шли на помощь Леше. Все эти годы за Алексеем ухаживали мама и его отчим Николай. Приезжала помогать молодая жена, участница «Фабрики звезд» певица Дарья Клюшникова. Но у неё на руках был маленький сын, которому было всего три года. А самой Даше – только 25 тогда.
Дарья приезжала помогать ухаживать за Алексеем
Фото: Личный архив героя публикации
По словам матери Алексея Янина, Даше пришлось несладко, она воспитывала ребенка одна, получала высшее образование и по мере возможностей ухаживала за больным мужем.
Как нам рассказали в РАМТе, в последние время у Алексея наметилось улучшение. Многое он мог делать самостоятельно. Все надеялись на лучшее. Но надежды рухнули утром 2 сентября, когда пришло сообщение о его смерти.
Алексей Янин с мамой
Фото: Личный архив героя публикации
Алексей Янин выпускник Высшего театрального училища им.Щепкина (курс Виктора Коршунова). В труппе РАМТа он работал с 2004 года. Он играл в спектаклях «Дон Кихоте», «Тень», «Золушка», «Берег утопии», «Инь и Ян», «Шатов. Кириллов. Петр» и других. Много снимался в сериалах.