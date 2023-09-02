Разбитый инсультом актер Алексей Янин, о смерти которого сообщила мать, оказался жив

Актер Алексей Янин Фото: кадр из фильма.

Совершенно безумная ситуация случилась с актером Алексеем Яниным. Мама артиста сообщила, что ее сын умер в 40 лет. Однако спустя несколько часов жена парализованной знаменитости заявила, что он жив и находится в коме.

Поклонники весь день скорбят после известия о смерти Алексея Янина. Он восемь лет назад пережил инсульт и был парализован. 2 сентября 2023 года мама актера сообщила, что он умер.

Но жена звезды Дарья заверила, что Алексей жив. Дарья Клюшникова оставила пост в блоге. "Это просто крик души. С нашей семье произошла чудовищная жестокая ситуация. Леша жив, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Он в коме", - написала женщина. Она добавила, что из Склифа, куда привезли знаменитость, им по ошибке сообщили о смерти Янина.

В свою очередь, в РАМТе, где служил артист, сняли сообщение о его смерти. "Сотрудники Института Склифосовского подтвердили, что Алексей Янин жив, в тяжелом состоянии в реанимации, но жив. Сил тебе, Алексей, здоровья и наша всевозможная поддержка! Простите, что ввели всех в заблуждение. Никогда еще писать об ошибках не было настолько радостно!" - отметили в театре.

Напомним, восемь лет назад Янин перенес обширный инсульт, был полгода в коме. Передвигается он в инвалидной коляске. Все это время лечение парализованного артиста оплачивает его жена.

Алексей с 2015 году живет на таблетках. Звезде сериалов необходимо принимать дорогие лекарства, поддерживающие его ослабленный организм. Кроме того, он проходит реабилитацию, которая тоже стоит больших денег.

Ранее жена актера впервые рассказала о том, через что пришлось пройти Алексею. "У него половины мозга нет, правого полушария… Дислокация стволового мозга, как оказалось, непоправимая вещь... Леша не помнит последний промежуток времени. У него нет ощущения времени, то есть как ему было 33 года, так он и остался в этом состоянии", - делилась Дарья.

Актер, известный по фильмам "С любимыми не расстаются" и "Клуб" живет в загородном коттедже с родителями и сиделкой. За ним необходим круглосуточный уход.