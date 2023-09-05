Анекдоты: «Оптимальное соотношение цены и качества», как правило, означает «фигня, зато дешево»…

В сельской больнице идет операция. Больной начинает стонать. Врач обращается к медсестре:

- Что вы смотрите? Дайте ему наркоз!

Медсестра:

- Какой?

Доктор:

- Что значит какой? Какой есть, местный.

Медсестра:

- Баю-баюшки-баю…

* * *

Блондинка меняет карту в банке. В заявлении дошла до графы «Причина».

- Ой, а я не знаю...

Ей говорят:

- Напишите: «Ввела пин-код неправильно три раза».

Блондинка пишет: «Ввела пин-код неправильно, ввела пин-код неправильно, ввела пин-код неправильно».

* * *

Реально я понял, что много работаю, когда меня дежурные начали по смене передавать...

* * *

Индийский ЦУП поет и танцует: «Чандраян-3» нашел на Луне пропавших братьев «Чандраян-1» и «Чандраян-2»!»

* * *

Уходя из дома, делай селфи с утюгом.

Так ты избежишь ненужных сомнений.

* * *

Я начала сомневаться в своем таланте после того, как соседи предложили мне обменять пианино на перфоратор.

* * *

Вы хоть раз встречали сказку, чтобы там Василиса Премудрая богатыря помыла, накормила и спать уложила?

Почему этим постоянно занимается Баба-яга?!

* * *

Сидел старик на берегу Тихого океана да ловил рыбку. Попалась рыбка, да не простая, а золотая, и говорит ему человечьим голосом:

- Чего тебе надобно, старче?

Выбросил старик рыбку в море и подумал, что многого о Фукусиме недоговаривают…

* * *

2060 год. Выходит на экраны последний фильм по роману Джоан Роулинг: «Гарри Поттер и пенсионное удостоверение».

* * *

Проспал на работу. Звоню, говорю: «Воды нет». Иду в ванную - и действительно, воды нет. В следующий раз скажу, что деньгами дверь завалило.

* * *

В Египте археологами была обнаружена новая гробница. В ней находились два саркoфага. На первом была выбита надпись: «Здесь покоится самый известный наперсточник Египта». На втором: «Или здесь»…

* * *

Очень толстый работник свинофермы на всякий случай носит бейджик с надписью «сотрудник».

* * *

Еще до появления высоких технологий я пару раз расплачивался телефоном, когда покупал свое здоровье у гопников.

* * *

Удивляются тому, как правительство может так неэффективно растранжирить столько денег, только неженатые мужики.

* * *

Социологические исследования показывают, что почти 100% людей, севших на ежа, начинают жалеть собственный зад, и лишь единицы задумываются о судьбе ежа.