Анекдоты: «Оптимальное соотношение цены и качества», как правило, означает «фигня, зато дешево»…

В сельской больнице идет операция. Больной начинает стонать. Врач обращается к медсестре:
- Что вы смотрите? Дайте ему наркоз!
Медсестра:
- Какой?
Доктор:
- Что значит какой? Какой есть, местный.
Медсестра:
- Баю-баюшки-баю…
* * *
Блондинка меняет карту в банке. В заявлении дошла до графы «Причина».
- Ой, а я не знаю...
Ей говорят:
- Напишите: «Ввела пин-код неправильно три раза».
Блондинка пишет: «Ввела пин-код неправильно, ввела пин-код неправильно, ввела пин-код неправильно».
* * *
Реально я понял, что много работаю, когда меня дежурные начали по смене передавать...
* * *
Индийский ЦУП поет и танцует: «Чандраян-3» нашел на Луне пропавших братьев «Чандраян-1» и «Чандраян-2»!»
* * *
Уходя из дома, делай селфи с утюгом.
Так ты избежишь ненужных сомнений.
* * *
Я начала сомневаться в своем таланте после того, как соседи предложили мне обменять пианино на перфоратор.
* * *
Вы хоть раз встречали сказку, чтобы там Василиса Премудрая богатыря помыла, накормила и спать уложила?
Почему этим постоянно занимается Баба-яга?!
* * *
Сидел старик на берегу Тихого океана да ловил рыбку. Попалась рыбка, да не простая, а золотая, и говорит ему человечьим голосом:
- Чего тебе надобно, старче?
Выбросил старик рыбку в море и подумал, что многого о Фукусиме недоговаривают…
* * *
2060 год. Выходит на экраны последний фильм по роману Джоан Роулинг: «Гарри Поттер и пенсионное удостоверение».
* * *
Проспал на работу. Звоню, говорю: «Воды нет». Иду в ванную - и действительно, воды нет. В следующий раз скажу, что деньгами дверь завалило.
* * *
В Египте археологами была обнаружена новая гробница. В ней находились два саркoфага. На первом была выбита надпись: «Здесь покоится самый известный наперсточник Египта». На втором: «Или здесь»…
* * *
Очень толстый работник свинофермы на всякий случай носит бейджик с надписью «сотрудник».
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Еще до появления высоких технологий я пару раз расплачивался телефоном, когда покупал свое здоровье у гопников.
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Удивляются тому, как правительство может так неэффективно растранжирить столько денег, только неженатые мужики.
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Социологические исследования показывают, что почти 100% людей, севших на ежа, начинают жалеть собственный зад, и лишь единицы задумываются о судьбе ежа.