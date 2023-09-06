«Темы 7 класса изучать не будут, но дважды пройдут 6 класс?»: Что не так с новшествами в школе

Школьное расписание все пухнет от добавлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее на сайте KP.RU мы опубликовали статью «10 новшеств, которые появятся в школах в сентябре». Разумеется, сделаны изменения из самых лучших побуждений. Как ребятам найти себя в профессии? Вот в расписании четверга у 6 - 11-х классов и появилась новая строчка профориентации. И общественно полезный труд сделали обязательным, не требующим родительского согласия, чтобы не вырастить поколение трутней. Допуск на физкультуру сделали только со справкой от врача - ну логично же, странно, что до сих пор этого не было? Учебные программы приводят к единому стандарту, чтобы не учили на местах кто в лес, кто по дрова. Переехала семья с Камчатки в Калининград - ребенок вошел в класс и гладко, «без швов», продолжил обучение по таким же учебникам.

Но житейская мудрость не зря гласит: лучшее - враг хорошего. В порывах все усовершенствовать мы (ведь многие из этих нововведений сделаны, чтобы потрафить нашим, родительским настроениям), видимо, переборщили. Учителя в профессиональных чатах обсуждают, с чем столкнулись на практике. Туда же обращаются с вопросами и родители.

«Сын перешел в 7-й класс. По биологии раздали учебники 6-го класса («растения») и сказали, что в 7-м опять будут изучать этот учебник. А как же программа 7-го класса («животные»)? Якобы это из-за нового ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт. - Ред.). Получается, что темы 7-го класса изучать не будут, но дважды пройдут 6-й класс?» - пишет озадаченный отец. Ему отвечают: «Дело в том, что пару лет назад ввели новые программы по биологии, в 9-м классе появилась генетика и экология. В 7-й класс запихнули и зоологию, и ботанику (это был ад), «человека» поставили в 8-й. В прошлом году появляются федеральные образовательные программы (ФОПы), в которых генетики и экологии снова нет, 7-й класс ботаника, 8-й зоология, 9-й «человек». По новым ФОПам, учебников не будет еще несколько лет. И теперь каждая школа выкручивается сама - насколько хватает сил и нервов учителя биологии».

Не успели дети выйти на учебу, учителя уже проводят проверочные работы, жалуются мамы и папы. «По ФОП стартовая диагностика (так на профессиональном языке называют те самые контрольные. - Ред.) обязательна в 1-х, 5-х, 10-х классах и по предметам, которые начинают изучаться первый год», - парируют педагоги. Но многие из них и сами в недоумении: «Вот география, например, начинает изучаться в 5-м классе. Какую диагностику я могу провести, если дети еще НЕ изучали предмет? Знают или не знают материки и океаны? Я и так на первом уроке пойму. А что еще я с них требовать могу?». Даже для учителей старших классов необходимость тестов неочевидна: «Какой смысл? Я каждый сентябрь хочу спросить, кто вел у этих детей физику, а потом вспоминаю, что я».

Школьное расписание все пухнет от добавлений. Ученики даже начальной школы уже давно проводят за учебой (включая домашние задания) больше, чем их родители на своих рабочих местах. «Сколько уроков должно быть в 1-й четверти у первоклассников? У ребенка 5 уроков завтра, в том числе «Разговоры о важном». Читала СанПин (Санитарные нормы и правила, регулирующие многие аспекты школьной жизни. - Ред.), сентябрь - октябрь у первоклашек должно быть 3 урока в день». Маме тут же объясняют, что «Разговоры о важном» - это не урок, а внеурочная деятельность. Поэтому его не считают. Но дилемма есть: «По СанПин до декабря по три урока + динамическая пауза (перемена с зарядкой, например. - Ред.). С другой стороны, есть программа, которую нужно пройти, а проводя по три урока этого не сделаешь. Неужели нельзя либо СанПин сделать поближе к реальности, либо программы дать нормальные, чтобы было все по нормам?»

А действительно, неужели нельзя?!