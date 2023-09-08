Анекдоты: Лучше молчать и прослыть дураком, чем заговорить и развеять все сомнения

В детстве мы не парились, как нам одеваться, - всю одежду для нас покупали родители. А сейчас смотришь детские фотографии, понимаешь, что родители тоже особо не парились, как нас одевать…

* * *

- Во время ссоры в женщине просыпается историчка.

- Может истеричка?

- Нет. Историчка. Она припоминает все косяки с точной датой и временем...

* * *

Сижу на диете. Муж кормит кота, слышу, говорит ему:

- Ты, блин, либо жри, либо прячь миску, мать на диете, и ночью я за нее не отвечаю...

* * *

Директор автобазы в конце рабочего дня лично целует всех водителей в губы, чтобы узнать, какая тварь постоянно сливает бензин.

* * *

Уверен, что Росстат, делая заявление о том, что население в России богатеет, учел факт обнаружения мною ста рублей в зимней куртке.

* * *

Один приятель спрашивает другого:

- Что можно нацарапать на машине вредного соседа? Ну так, чтобы он не обиделся…

- Нацарапай - «Извини».

* * *

- А ты забавный, Володька! Пойдем вечером прогуляемся?

- Да я бы рад, но мама будет ругаться.

- Какая еще мама, тебе 24?

- Мама моей дочери...

* * *

В Германии выражение «отечественный автомобиль» не считается ругательным.

* * *

Сейчас женщины пошли меркантильные и хотят, чтобы у мужчин было больше денег. А раньше они смотрели глубже и мужчин ценили за души. Те мужчины, у которых было больше душ крепостных, имели больший успех.

* * *

31 декабря. Мужик ставит табуретку и накидывает веревку на люстру. Вдруг распахивается дверь и вваливается пьяный Дед Мороз. Плюхается на диван, смотрит на несчастного мужика и спрашивает:

- Чего это ты там делаешь?

- Да жизнь - кошмар, не могу я больше, надоело! Решил вот...

Дед Мороз:

- М-да?.. Ну раз ты все равно на табуреточке, расскажи, что ли, стишок...

* * *

Несмотря на то что новое шоссе освятили - на нем продолжают происходить ДТП. Наверное, все-таки его надо было не освящать, а освещать.

* * *

Сидят два чиновника в баре.

- Что-то со мной странное происходит: устал я воровать, брать взятки, пилить бюджет...

- Держись, друг, это называется профессиональное выгорание.

* * *

- Милый, ты меня любишь?

Варианты ответов:

1. Люся! Ну на фига начинать утро со скандала?!

2. Что-то мне не нравится такое начало...

3. Сколько?

4. Что с машиной?!

5. Во сколько вернешься?

6. Много не пей, бывшим не звони…