Анекдоты: Лучше молчать и прослыть дураком, чем заговорить и развеять все сомнения

В детстве мы не парились, как нам одеваться, - всю одежду для нас покупали родители. А сейчас смотришь детские фотографии, понимаешь, что родители тоже особо не парились, как нас одевать…
* * *
- Во время ссоры в женщине просыпается историчка.
- Может истеричка?
- Нет. Историчка. Она припоминает все косяки с точной датой и временем...
* * *
Сижу на диете. Муж кормит кота, слышу, говорит ему:
- Ты, блин, либо жри, либо прячь миску, мать на диете, и ночью я за нее не отвечаю...
* * *
Директор автобазы в конце рабочего дня лично целует всех водителей в губы, чтобы узнать, какая тварь постоянно сливает бензин.
* * *
Уверен, что Росстат, делая заявление о том, что население в России богатеет, учел факт обнаружения мною ста рублей в зимней куртке.
* * *
Один приятель спрашивает другого:
- Что можно нацарапать на машине вредного соседа? Ну так, чтобы он не обиделся…
- Нацарапай - «Извини».
* * *
- А ты забавный, Володька! Пойдем вечером прогуляемся?
- Да я бы рад, но мама будет ругаться.
- Какая еще мама, тебе 24?
- Мама моей дочери...
* * *
В Германии выражение «отечественный автомобиль» не считается ругательным.
* * *
Сейчас женщины пошли меркантильные и хотят, чтобы у мужчин было больше денег. А раньше они смотрели глубже и мужчин ценили за души. Те мужчины, у которых было больше душ крепостных, имели больший успех.
* * *
31 декабря. Мужик ставит табуретку и накидывает веревку на люстру. Вдруг распахивается дверь и вваливается пьяный Дед Мороз. Плюхается на диван, смотрит на несчастного мужика и спрашивает:
- Чего это ты там делаешь?
- Да жизнь - кошмар, не могу я больше, надоело! Решил вот...
Дед Мороз:
- М-да?.. Ну раз ты все равно на табуреточке, расскажи, что ли, стишок...
* * *
Несмотря на то что новое шоссе освятили - на нем продолжают происходить ДТП. Наверное, все-таки его надо было не освящать, а освещать.
* * *
Сидят два чиновника в баре.
- Что-то со мной странное происходит: устал я воровать, брать взятки, пилить бюджет...
- Держись, друг, это называется профессиональное выгорание.
* * *
- Милый, ты меня любишь?
Варианты ответов:
1. Люся! Ну на фига начинать утро со скандала?!
2. Что-то мне не нравится такое начало...
3. Сколько?
4. Что с машиной?!
5. Во сколько вернешься?
6. Много не пей, бывшим не звони…