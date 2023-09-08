Наживую зашивали рот и натравливали тигров: Тилль Линдеманн выпустил клип, снятый в Москве

Ролик получился по-линдеманновски жутковатый и мрачный Фото: скриншот видео

7 сентября «КП» сообщала подробности создания нового клипа Zunge («Язык») лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которыми с нами поделился Эдгард Запашный — именно в учреждении, которое возглавляет знаменитый дрессировщик, и проходили съемки. А уже 8 сентября Тилль на официальных каналах выложил сам клип, который снимала Анна Цуканова-Котт — звезда «Ералаша» и российских сериалов, супруга режиссера Александра Котта и режиссер клипов «Алисы», Uma2rman и рекламы крупных брендов.

Фото предоставлено Art Pictures Motion

Ролик получился по-линдеманновски жутковатый и мрачный, объясняющий некоторые обстоятельства дела, которое было чуть не завели на музыканта. Глядя такие ролики, очевидно: Тилль склонен к мазохизму, а, значит, вполне возможно, что и садизму. Художественные методы у всех разные, но именно в сольном проекте Линдеманн показывает гастроскопию с камерой, терпит, пока ему зашивают рот железной проволокой (наверняка с анестезией, конечно), сидит в клетке, рискует жизнью, находясь в летальной близости от живых тигров, кормит их мясом изо рта и даже позволяет им облизывать себя окрававленного.

Фото предоставлено Art Pictures Motion

Ненадолго появляется в клипе и Аглая Тарасова (“Интерны”, “Лед”, “Холоп-2”) — держит во рту искусственный глаз, дает Тиллю пососать палец на руке и пронзительно смотрит в камеру, пока на плечо садится ворон.

Анна Цуканова-Котт пояснила, что избыточная натуралистичность и провокативность видео — прямая задумка. Так и нужно.

— У нас получилось очень смелое видео, — считает режиссер. — Как режиссер отмечу, что только с таким артистом, как Тилль Линдеманн, можно было реализовать эти провокационные идеи.

Текст песни “Язык” и правда довольно откровенный и глубокий:

“Я ищу вопросы на каждый ответ

Я должен сказать все: сейчас и всегда!

Я могу говорить их или петь

Заставить слова

У моего языка нет костей

И поэтому я говорю то, что хочу

О, моё сердце, оно разбито

Но оно всё ещё бьется, никогда не останавливаясь”