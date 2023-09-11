Анекдоты: Поэт Кукушкин подбрасывал свои стихи в книги других авторов

Тормоза придумали трусы, а смелые придумали памперсы.

* * *

- Здравствуйте, я бы хотел приобрести годовой абонемент.

- Фитнес этажом выше. Это чебуречная.

- Я знаю.

* * *

А знаете ли вы, что до появления русского рэпа людям, лишенным голоса, вкуса и таланта, почти не было возможности проявить себя.

* * *

- Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. Мне смешать, но не взбалтывать.

- Петрович, ты уже всех достал! Сам мешай свой цемент!

* * *

Теперь я понял, почему постоянно простываю. Оказывается, у меня душа нараспашку.

* * *

Скончался владелец кинотеатра. Похороны состоятся в 10.30, 12.40, 14.55 и 19.00.

* * *

Все плохое, что произойдет сегодня с вами, - это прямой результат единственного решения: встать утром с постели!

* * *

Пошел на опережение - вышел из подъезда и крикнул сидящим на скамейке бабкам: «Шо, шалавы? Ждете своего наркодилера?»

* * *

- Доктор, я не могу больше платить за лечение, у меня деньги кончились.

- Ну и хорошо, что выздоровели!

* * *

Новости Ухрюпинска. Скоро на улицах нашего города появятся двухэтажные автобусы. Как заявил мэр:

- Уазики-«буханки» и скотч уже закуплены.

* * *

Новость: «К 2025 году Россия создаст космический аппарат для изучения Солнца».

Коммент: «Предлагаю дооборудовать его аппаратурой для исследования Тихого океана, чтобы два раза не запускать».

* * *

- Получила от мужа СМС: «Блинчики совсем зачерствели, смог съесть лишь 2 штуки». Вот сижу теперь и думаю: сказать, что купила одноразовые тарелки с принтом под блины или лучше не стоит?

* * *

Красивая женщина - это не та, у которой муж избил любовника. Это та, у которой любовник избил другого любовника.

* * *

- Скажите, что это за медленный вальс?

- Это эстонский рэп.

* * *

Детей на зиму одевать надо, но я подсчитала - дешевле их в Таиланд на 3 месяца отправить.

* * *

Берите все от жизни сегодня, завтра будет дороже.

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Если вас бросило в занос на заднеприводной машине, выверните руль в сторону заноса и уберите ногу с педали акселератора.

Если вас бросило в занос на переднеприводной машине, выверните руль в сторону заноса и нажмите на педаль акселератора.

Если вас бросило в занос на полноприводной машине, бросьте все. Закройте глаза и молитесь…

* * *

Если постоянно понемногу откладывать деньги, уже через год вы удивитесь - как мало отложили!