Тысячи пожертвований: Россияне собрали 1,6 млн рублей на робо-руку для Леры из Новороссийска

Лере нужен был новый протез, из старого она выросла. Конечно, она мечтала о настоящей робо-руке

Лера Кихаева - обычная девочка из Новороссийска. Ну, почти обычная - она родилась без левого предплечья и кисти. И стала знакома тысячам россиян благодаря видеоролику, который разместил на своей странице благотворительный фонд "Анастасия". В нем Лера говорит: «Всех люблю», - и делает руками «сердечко». Половину фигуры девочка показывает рукой, половину - протезом.

Жить с протезом Лера привыкла давно. С его помощью она управляется по дому, учится в школе, занимается танцами. Раньше она пользовалась тяговым протезом, но он считается не очень функциональным, в нем нет никакой электроники, все действия приходится совершать усилиями: такой протез представляет собой каркас с множеством тросиков.

- Лера очень крутая: ходит на бальные танцы, плавание, в художественную школу, ей по плечу любые олимпиады – она даже стала призером литературного конкурса. Сейчас девочка готовится к экзаменам и мечтает поступить в московский ВУЗ, - рассказали проекту "Открытые НКО" в фонде «Анастасия», подопечной которого стала Лера.

Команда фонда рассказала историю девочки в соцестях и на странице сайта. Лере нужен был новый протез, из старого она выросла. Конечно, она мечтала о настоящей робо-руке. Но оплатить стоимость бионического протеза семья не могла.

Фонд «Анастасия» и тысячи неравнодушных людей решили помочь исполнить мечту девочки – они собрали больше 1,6 миллионов рублей. Для Леры компания «Моторика» изготовила по индивидуальным параметрам бионическую руку. На примерку и вручение Леру позвали в Москву.

С помощью новой кибер-руки девушка планирует научиться играть на гитаре и барабанах, а главное, протез поможет ей в учебе и даст больше уверенности в себе и своих силах.

Напомним, что Благотворительный фонд «Анастасия» помогает тяжелобольным и нуждающимся детям по всей России.

СПРАВКА

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.