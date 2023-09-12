Анна Полежаева, Дом народов России: «Язык – это главный фактор нашей идентичности»

Анна Полежаева

В Российской Федерации живут почти 200 национальностей. У каждой из них есть своя история, традиции и язык. Как сохранить эту самобытность и уникальность? И при этом сохранить общую идентичность внутри одной страны? Об этом в студии «Комсомольской правды» на ВЭФ-2023 рассказала Анна Полежаева, руководитель «Дома народом России».

- Расскажите в целом, что из себя представляет «Дом народов России», это физическое здание или какой-то виртуальный дом. И чем занимается ваша организация?

- Здесь можно дать сразу несколько ответов. Первое. Мы – структура при Федеральном агентстве по делам национальностей, и мы занимаемся реализацией стратегии государственной национальной политики. Это наша такая базовая функция. Второе - мы креативная молодая команда, которая работает в Москве. И третье - у нас есть практическая площадка для воплощения своих задумок на федеральном уровне, это «Дом народов России», который расположен в усадьбе Морозовых в Подсосенском переулке. В Доме работают и дружно живут, как истинные домочадцы, федеральные национально-культурные автономии РФ. Их руководители в большинстве своем – члены Совета при президенте по межнациональным отношениям. То есть, это пространство акторов государственной национальной политики, где мы все вместе работаем по той повестке, которую определяет нам государство.

- В чем заключается основная повестка межнациональной работы?

- Действовать вместе, мыслить как одна страна – это наш главный девиз и базовый принцип работы. Пример - танк «Алеша», про него все знают, читали. В этом танке не было национальностей, там были ребята разного вероисповедания, представители разных регионов РФ, но был мотив, был уровень мышления, объединенный общими смыслами.

- На Дальнем Востоке и в Арктике одна из частых тем – это поддержка коренных малочисленных народов Севера. Какую работу здесь проводите?

- Это традиционно важная тема для государственной национальной политики. Федеральное агентство по делам национальностей с момента своего образования занималось вопросами устойчивого развития коренных народов. Мы учимся у них. Коренные народы – это важная составляющая нашего общества, это люди, чьи базовые принципы заставляют обратить внимание на темы природопользования, любви к природе, духовности, любви к Родине. Потому что все мы знаем про оленеводческие отряды, которые в годы Великой Отечественной войны выполняли функцию государственной защиты. Когда мы говорим о формах поддержки коренных малочисленных народов, то мы сами от этого приобретаем намного больше. При этом, когда диалог про коренные малочисленные народы выстраивается, я считаю, что он должен отталкиваться от их потребностей.

- А какие у них потребности и приоритеты?

- Языковая тематика – это непреложный фактор развития. Это верхнеуровневый фактор нашей идентичности. Это наша культура, коммуникация, наше проявление вообще в мире. Язык – это еще и образ мышления, доступ к определенной истории, культуре предков. Это выражается в языке, в письменности, в сказках на родном языке. Поэтому поддержка языковых проектов очень важна. В «Доме народов России» работает центр изучения языков народов России. Это и экспертная платформа, и пространство прямой языковой практики.

- Какая главная сложность в том, чтобы поддерживать языки малочисленных народов? Как здесь государство может помочь?

- Как и во всем лучшем, что есть в обществе, здесь нужно идти от семьи. Поэтому персональное для себя определение каждого, кто участвует в этом процессе. Например, решение о полилингвальности, о том, что в семье традиционно используется родной язык. А уже затем идет поддержка на региональном уровне. Когда, допустим, общественные мероприятия начинаются с приветствий на родном языке, читаются стихи, сказки, проводятся мероприятия, которые популяризируют язык. Тогда язык живет. Например, вчера на секции, которая была посвящена вопросам устойчивого развития коренных народов, представители крупнейших компаний делали приветствия на родном языке для народностей, проживающих на территории, где они ведут свою деятельность. Это был высший пилотаж, это создавало атмосферу и показывало очень важный элемент уважения компаний к коренным народам, которые уделяют большое внимание вопросам природопользования. Это всегда создает диалог между компаниями и коренными народами на предмет экологичности производства.

- Как, на ваш взгляд, сохранить баланс изучения русского языка и национальных языков? Нужно же, получается, и то и другое развивать. Как здесь найти золотую середину?

- Когда мы говорим о национальной политике в стране, то еще два года назад, например, в большей степени в восприятии национальная политика была ассоциативна с тем, что мы ярко демонстрируем культуры народов. Но это два года назад. А сегодня, когда мы национальную политику трактуем как объединительный скреп, когда мы плечом к плечу стоим на общих задачах государства, тогда мы должны понимать, что сейчас не время для индивидуальных проявлений. Первая фраза нашей Конституции: мы – многонациональный народ Российской Федерации. И нас никогда никто не призывают к тому, что наша этника или наша многоуровневая идентичность должна уйти на второй план. Но сегодня мы сами такой приоритет делаем, потому что это важно в геополитическом плане. Мы делаем акцент на том, что русский язык – это такой же духовный скреп, это верхнеуровневая задача для каждого сегодня, особенно когда в ряде, допустим, недружественных государств он притесняется каким-то образом. И когда мы провели в штаб-квартире ЮНЕСКО 6 июня благодаря коллективной заявке стран СНГ День русского языка, то это такой базовый фактор защиты со стороны национальной политики, которая стоит на принципах продвижения российской идентичности как оплота многих истинно важных ценностей в мире.

- А что касается языков коренных народов?

- Здесь открывается второй, не менее важный вектор работы. Если мы видим устойчивое понимание в первом пункте, то у человека формируется выход на его социально-культурные потребности, и то, что это его внутреннее развитие, это развитие его сообщества, это то, что касается индивидуальной ответственности за родной язык. Представители коренных народов - отважные защитники своей культуры, истории, поэтому у меня нет сомнений, что всегда будут простраиваться инструменты для защиты этого этнокультурного права - языка. А дальше нужно разложить эту задачу на функции и задачи государства, на перечень приоритетов, определить те мероприятия, которые необходимы в короткой перспективе. Например, если мы говорим о бесписьменных языках, то оперативно должны быть организованы фонотеки бесписьменных языков.

- Можно ли часть этих задач отдать на аутсорсинг искусственному интеллекту?

- Цифровизация языков коренных народов – это сейчас приоритет государства. Здесь есть такие функции, как перевод алфавита коренных народов в цифровой формат. Чтобы они появились в раскладках клавиатуры. Это важная задача. И так же ведется работа в креативном формате. Это, например, работа с сервисом Яндекс.Переводчик, чтобы он мог на родной язык базовые устойчивые выражения переводить. Это одновременно и элемент имиджевой задачи, и прикладная, понятная функция, связанная с переводом. Поэтому чем больше партнеров из числа цифровых платформ у нас будет, тем лучше и легче нам будет эту работу проводить. И все это будет работать на всех, на общую культуру нашего общества.

СПРАВКА «КП»

Восьмой Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Девиз форума – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» является официальным информационным партнером ВЭФ-2023.