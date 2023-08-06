Механика ранило, танк подбит, но героев не остановить: вся правда о подвиге танка «Алеша», остановившего прорыв восьми бронемашин ВСУ

Танк Т-72Б3 в зоне проведения специальной военной операции на Херсонском направлении. Андрей Рубцов/ТАСС

Эти поразительные кадры боя российского танка в июне 2023 года на Запорожском направлении уже разбирают на занятиях с украинскими солдатами инструкторы НАТО. Вот, она бронетанковая колонна ползет по дороге. Ползет нагло и уверенно (прямо как фашисты в 1941-м). В колонне 8 украинских бронемашин. Впереди колонны дозор - два советских танка Т-72Б3, а за ними — 6 «коробочек» с пехотой - американские БТР MaxxPro. И тут им на встречу выдвигается российский танк Т-80...

«АЛЕША» НАХОДИЛСЯ ПОД ОБСТРЕЛОМ

Как сайт KP.RU уже писал, накануне этого «контрнаступа» украинские саперы пытались разминировать дорогу. Наши военные разведчики эти их ночные поползновения засекли, саперов трогать не стали, а сразу после их отхода установили несколько свежих и мощных фугасов. В километре от минного поля оставили в засаде танк Т-80 - тот самый экипаж танка «Алеша» под командованием старшего лейтенанта Расима Басикова (позывной «Монолит»). Перед танковой атакой ВСУ «Алеша» сразу угодил под массированный артобстрел, и его механик-водитель был ранен. Командир экипажа Басиков эвакуировал раненого из машины, оказал ему первую помощь, передал медикам, потом сел на место мехвода. А вот место командира танка занял командир первого танкового взвода лейтенант Александр Леваков (позывной Ласка), который имеет многолетний опыт боевых действий в Чеченской республике. После смены члена экипажа «Алеша» выдвинулся к переднему краю нашей обороны.

Командир танка с позывным «Алеша». Фото: t.me/yakutiavseprosvo

В это время рев вражеских моторов засекли операторы РЭБ (систем радиоэлектронной борьбы), увидели вражескую колонну техники и оператор беспилотника, который на соседнем участке корректировал артогонь. На записи слышен тревожный голос: «Наблюдаю, поехали. Два танка, шесть бронемашин... А у нас там один «Алеша», один «Алеша»…»

«ОЙ КАК ХОРОШО, АЖ МУРАШКИ»

Минная ловушка сработали безотказно: 2 бронемашины подорвались на фугасах и колонна встала. Беспилотник записал на видео, как наш Т-80 (тот самый «Алеша») прямо с хода добил танки противника. Потом сманеврировал и подбил еще 2 американских БТР.

«Красава! Танк отлетел «укропский», пусть поддержат, проси «сапог» (автоматический гранатомет. - Ред.) пусть насыпят на лесополку (лесополосу. - Ред.)», - призывают соседей-пехоту с беспилотника.

«Второй танк разлетелся «укропский»! Минус два танка у них! Ой, как хорошо, у меня аж мурашки! Им теперь все! Герой России будет!» - продолжал восхищаться боем «Алеши» оператор беспилотника.

ПЕРЕБИЛИ СОТНЮ ШТУРМОВИКОВ ВСУ

В бою мехвод Расим Баксиков умело маневрировал на открытой местности прикрываясь за рельефом местности. Украинскую технику он не мог видеть из-за лесополосы и дымов, но снаряды танка точно поражали технику НАТО благодаря работе операторов беспилотников. Координаты от них принимал командир «Алеши» Александр Леваков. Он оперативно помогал наводчику Алексею Неустроеву точно наводить орудие.

На кадрах ролика в сети бой выглядит динамичным. На самом деле «Алеша» трижды выходил на позицию, а полное уничтожение колонны бронетехники ВСУ заняло порядка сорок минут.

Экипаж танка будет награжден высокими государственными наградами. Фото: t.me/yakutiavseprosvo

В первые минуты боя наши танкисты поразили оба танка противника Т-72Б, а в следующие полчаса - БТР М113 и пять американских машин MaxxPro, которые перебрасывали на линию соприкосновения более 100 штурмовиков ВСУ, которые еще пытались огрызаться из гранатометов.

ТОТ САМЫЙ СНАЙПЕР «АЛЕША»

Вот, как о том бое рассказал наводчик-оператор Алексей Неустроев (позывной «Леня»): «Все зависит от слаженности экипажа. Знали, куда идем. Но что столько техники не знали. По команде командира штатно отработал. Выпустил десять снарядов».

Пользуясь случаем, танкист-снайпер передал привет знакомым. Так и сказал: «Передаю привет родной Якутии, маме, отцу, братьям, сестрам и всем родственникам. У меня все хорошо, надеюсь скоро мы вернемся домой с Победой. Так и будет».

В тот день танк «Алеша» не только оказался в авангарде, но и участвовал в зачистке местности. Танкисты прикрывали наших бойцов, которые «контратаковали» врага, и только потом отправился на очередную перезарядку.

СПАСЛИ ЭКИПАЖ ПОДБИТОГО ТАНКА

На этом подвиги экипажа танка «Алеша» не закончились: когда сменивший их танк получил повреждение, Расим Баксиков под огнем противника отбуксировал подбитую машину в тыл, чем спас экипаж поврежденного танка.

«Алеша» трижды выходил на позицию, а полное уничтожение колонны бронетехники ВСУ заняло порядка сорок минут

Позже Александр Леваков, что выполнял в бою обязанности мехвода, поблагодарит экипаж: «Мы не знали, что просто так выйдет. Сейчас видео докатится до них, и они увидят, как один танк полностью перекрыл их «контрнаступление». А у нас каждый выезд такой. Есть еще видео, которое мы вам просто не показываем. Наводчиком-оператором я горжусь, он волевой человек».

Напомним, ранее в Минобороны России заявили, что министр обороны России Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении.

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