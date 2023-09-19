Пропавшая цепочка Фото: Сергей СОКОЛОВ

Когда капитан Правдолюбов патрулировал со своей собакой пляж, одна из женщин вдруг стала возмущаться: «Ходят тут всякие с собаками, потом вещи пропадают! Я сняла золотую цепочку, положила ее в сумку, а ваш пес ее сожрал! Прикрываются погонами и воруют!» Капитан Правдолюбов удивился. Он объяснил скандалистке, что собака не могла проглотить цепочку и это легко доказать. Как Правдолюбов доказал, что его пес ни при чем?

Ответ

Обратите внимание на киоск. Справа висит металлоискатель. С его помощью легко обнаружить металлический предмет, даже если он будет лежать в собачьем желудке! Скорее всего, дамочка уронила цепочку в песок, но и в этом случае металлоискатель поможет найти украшение.