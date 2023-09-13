Она целиком покрыта водой: признаки жизни обнаружены на внеземной планете

Поверхность планеты K2-18b целиком покрывает глубокий океан.

Наблюдения, которые организовали астрономы из Кембриджского университета (University of Cambridge) с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST), продемонстрировали: в атмосфере планеты K2-18b вроде бы присутствуют молекулы диметилсульфида. О чем наблюдатели осторожно сообщили в журнале The Astrophysical Journal Letters, намекнув, что хотели бы удостовериться, что не ошиблись.

Предварительные данные, с которыми коротко знакомит пресс-релиз, «ставят на кон» животрепещущий вопрос: есть ли жизнь во Вселенной где-нибудь помимо Земли? Ведь диметилсульфид – это не просто органическое, а биологическое соединение - продукт, который образуется в процессе жизнедеятельности морского фитопланктона. Если открытие подтвердится, то жизнь во Вселенной есть. Как минимум, в виде водорослей.

Астрономы давно присматриваются к K2-18b – уж восемь лет. На её существование указал космический телескоп «Кеплер» (Kepler) еще в 2015 году. В 2017 году «подозрения» подтвердились. Удалось даже определить размер планеты.

Планета, подающая признаки жизни, расположена у красного карлика.

K2-18b оказалась больше Земли примерно в 2,4 раза и почти в 8 раз тяжелее. Прикинули плотность — получилось 4 с лишним грамма на кубический сантиметр - не многим меньше земных 5,5 грамм на кубический сантиметр. Это свидетельствовало о том, что внутренности планеты явно каменистые. Как у нас. Но сама она крупнее и тяжелее. Подобных гигантов называют Суперземлями.

В 2019 году астрономы из Университетского колледжа Лондона (Department of Physics & Astronomy, University College London), специализирующиеся в области экзохимии (Center for Space Exochemistry Data), воспользовались данными, которые в период с 2016 по 2017 год передавал космический телескоп «Хаббл» (NASA’s Hubble Space Telescope). Изучили как изменялся свет звезды K2-18 в то время, когда по ее диску проходила планета — та самая K2-18b. И посредством спектрального анализа выявили атмосферу и пары воды, присутствующие в ней.

Точный состав атмосферы до сих пор не определен. Но известно в ней присутствуют водород, гелий, углекислый газ и метан – почти, как на молодой Земле.

Самое интересное: из полученных данных следовало, что на обнаруженной планете полно воды — примерно половина её массы. Такое может быть только в одном случае: если К2-18b сплошь покрыта слоем воды толщиной в десятки километров. Как Солярис Станислава Лема.

Для сравнения: доля земной воды - при кажущемся огромном ее объеме - ничтожна. Она составляет всего О,02 процента от массы всей нашей планеты.

Звезда K2-18 – красный карлик - тусклее и холоднее Солнца. Но греет свою планету и светит ей исправно -планете хватает света и тепла. И того, и другого она получает не меньше, чем Земля. Поскольку расположена очень близко к своему светилу - год на K2-18b длится 33 земных дня.

Иными словами, планета находится в так называемой зоне обитаемости – на комфортном расстоянии от карлика. И океан там скорее всего жидкий.

Астрономы уже несколько лет считают K2-18b чуть ли не самой перспективной в смысле поисков жизни. Ныне она стала еще перспективнее. Кто знает, вдруг в глубинах местного океана живет кто-нибудь крупнее фитопланктона, пахнущего диметилсульфидом. Как у нас - на Земле именно этот продукт жизнедеятельности создает неповторимый запах моря.

Земля - крайняя правая. Левее - Суперземли, те, что гораздо крупнее. Мелкие Суперземли каменисты, крупные - водянисты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Среди обнаруженных Суперземель больше трети Солярисов

Соласно расчетам Ли Цзэн (Dr. Li Zeng) из Гарвардского университет (Harvard University), водой могут быть залиты примерно 35 процентов Суперземель.

Ученый и его команда поделили гигантские планеты, из числа нескольких тысяч уже обнаруженных за пределами Солнечной системы, на две большие группы. В одну включили «шары», радиус которых превышает земной в 1,5 раза. В другую - те, которые крупнее в 2,5 раза. Первые тяжелее Земли примерно в 5 раз, вторые — в десять.

Далее ученые составили математическую модель, с помощью которой и определили, как должна выглядеть планета, чтобы ее масса соотносилась с радиусом.

Моделирование продемонстрировало: «полуторки» как правило каменисты. А планеты, которые крупнее Земли в 2,5 раза, водянисты – целиком покрыты глубокими океанами. Как K2-18b.

Исследователи полагали, что обилие водянистых планет повышает шансы обнаружить жизнь за пределами Солнечной системы. О чем Ли Цзэн с коллегами сообщали на портале Phys.org. Прям пророками оказались.

КСТАТИ

Сами они не местные

Весьма серьезные ученые предполагают: наши — вроде бы земные — осьминоги на самом деле инопланетяне. Скорее всего они родом с какой-нибудь планеты-океана.

Подробности в нашем материале.