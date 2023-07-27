«Правительство США владеет несколькими НЛО»: В Конгрессе поклялись, что инопланетяне существуют

Грейвс, Груш и Фравор клялись говорить правду и только правду. Фото: REUTERS

В Конгрессе США 26 июля прошли слушания на тему НЛО, организованные по инициативе нескольких сенаторов. Выступившие на них «осведомители» под присягой заверили: все, что они рассказывают – это чистейшая правда. «Зуб даю, мамой клянусь, гадом буду!», – говорят в таких случаях у нас.

Собственно, ради клятв слушания и были устроены, потому что «осведомители» - Дэвид Груш (David Grusch), бывший высокопоставленный сотрудник разведки, как его представляют, Райан Грейвс (Ryan Graves) и Дэвид Фравор (David Fravor) - командиры истребителей, ветераны ВВС США – ничего принципиально нового не рассказали. Вся их «шокирующая информация» была уже известна не только уфологам, но и широкой общественности. После клятв она стала более весомой. Как думают в Конгрессе. Ну, наверное…

Груш повторил свои откровения, с которыми он начал открыто выступать несколько месяцев назад. Напомню коротко: в США есть разбившиеся внеземные летательные аппараты, есть обнаруженные в них тела пилотов – «биологических существ». Правительство это скрывает и финансирует программы по восстановлению «нечеловеческой техники». Сам Груш её – технику - не видел, но общался с десятками заслуживающих доверия людей, которые вовлечены в такие проекты - по так называемому «обратному проектированию».

Информаторы показывали разведчику фотографии, официальные документы, пересказывали то, что когда-то слышали «по большому секрету».

Груш пообещал, если что, назвать причастных. Равно, как и указать места, где прячут более-менее целые «тарелки» - ему известны координаты. Но открыто – на публике – не станет этого делать - опасается, что власти все-таки организуют его устранение.

Груш еще раз – теперь уже под присягой - подтвердил, что первая «тарелка» была вывезена американцами из Италии, где, собственно, она совершила аварийную посадку в 1933 году. И до 1944 года хранилась у местного диктатора Муссолини.

Донесение о «тарелке», разбившейся в Италии в 1933 году.

Грейвс и Фравор заверили, что лично видели НЛО – UAP (Unidentified Aerial Phenomena - неопознанные воздушные явления, по новой терминологии. Несколько раз гонялись за ними на истребителях – кадры этой погони в 2017 году просочились в интернет, а в 2020 году Пентагон признал их подлинными.

Один из объектов, за которыми гонялся Грейвс.

Из не слишком известного: пилоты изумились потрясающей скорости и маневренности этих самых UAP –«диаметром около 5 метров, гладких, без иллюминаторов, без крыльев и видимых движителей». И предположили, что те аппараты, которые они видели в воздухе каким-то образом были связаны с более крупным подводным объектом.

Однажды, по словам Грейвса, UAP оказался в 10 метрах над его истребителем. А вообще о встречах с подобными объектами ему - Грейвсу - рассказывали не менее 30 пилотов.

Ближе к концу слушаний Груша спросили, что называется, в лоб:

«Вы твердо верите, что правительство США владеет внеземными аппаратами?»

«Абсолютно!», - ответил Груш.

Бред какой-то, если призадуматься, полная несуразица. Когнитивный диссонанс, выражаясь психологически. Если инопланетяне существуют, то кого человечество ищет в глубинах Вселенной? Сетует, что даже бактерий не находит? Десятки тысяч специалистов из NASА, ESA, Роскосмоса, не говоря ужу о китайцах с индусами, занимаются ерундой? Американцы совсем с ума посходили? Или, что интересней, мы действительно что-то не знаем?

Груш и его сторонник уверяют, что в мире – не только в США – осведомленные представители властей предпринимают колоссальные усилия для сокрытия правды об инопланетянах. Готовы на любой шантаж и даже убийства, чтобы сохранить тайну. Но рано или поздно она будет раскрыта – многим надоело годами врать. Мол, первые слушания подобного рода в Конгрессе серьезный шаг к истине. Ну-ну …