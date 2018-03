Трехпалые мумии из Перу: инопланетяне, мутанты или подделки?

СЕГОДНЯ 19:45 2018-03-19T19:50:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомню: о мумиях шокирующего вида «Комсомолке» рассказал Константин Коротков - профессор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО). Российский ученый входил в большую группу экспертов из США, Франции, Мексики и Перу, лично видел останки, щупал их, обмерял, брал образцы для анализов - химического и генетического.

Вынос тела трехпалой Марии.

Экспертам, прибывшим в Перу, показали шесть мумий. Якобы их нашел местный крестьян в одной из пещер, расположенных в горах, примыкающих к знаменитому плато Наска. Подобное соседство, конечно же, добавляло таинственности всей истории. От которой и без того веяло сверхъестественным.

Предъявленные останки выглядели странными до изумления: на кистях и стопах каждой мумии было по три непропорционально длинных пальца. Одна из них, названная Марией, принадлежала взрослой женщине, другая - девочке-младенцу, названной Вавитой, а еще четыре мумии представляли собой каких-то гуманоидов ростом по 70 сантиметров.

С перуанскими находками и сутью последовавших исследований, часть которых сейчас проводят российские специалисты, «Комсомолка» познакомила читателей в подробном 3-х серийном повествовании «Тайна трехпалых мумий» Часть 1 , Часть 2 и Часть 3 .

Предварительный генетический анализ, который был сделан в том числе и в США, показал: ДНК мумий - женской и младенческой - человеческая. Что не вязалось с их не совсем человеческим видом. В силу столь явной нестыковки появилось предположение, что мумии принадлежат, как минимум, мутантам. А то и пришельцам из космоса — особенно мелкие. По крайней мере, многочисленные западные издания, рассказывавшие о находке, писали такое без всякого стеснения. Некоторые называли существ рептилоидами — то есть, представителями расы разумных ящеров. Говорили, что предметы овальной формы, заметные на рентгеновском снимке одного из них, это яйца, которое существо собиралось отложить, да не успело.

Внутри гуманоида - рептилоида, как предполагают некоторые, возможно, лежат яйца.

Авторов подобных гипотез и доводов не смущало, что генетически мелкие мумии были мужского пола. По крайней мере, такие результаты дали предварительные генетические анализы.

Пальцы веером

Перуанские мумии очень популярны — интернет просто пестрит сообщениями о них. Подогревают интерес, несомненно, конечности существ с тремя длинными, членистыми и растопыренными пальцами, более похожими не на кисти и стопы, а на каркасы каких-то плавников.

Стопы Марии.

Константин Коротков уверял меня, что, по крайней мере, пальцы Марии ее собственные, а не приделанные. Мол, на рентгеновских снимках видно, что фаланги пальцев служат продолжением костей, которые находятся внутри кистей и стоп. То есть, конечности мумии трехпалые по своей анатомической сути. Как раз с этим скептики и не согласны.

Изображении мумии Марии в томографе.

Одними из первых усомнились в естественной трехпалости перуанских мумий антропологи сайта «Антропогенез.ру» (подробнее тут и тут). Я встретился с одним из тех, кто выступил с опровержением.

Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова рассмотрел рентгеновский снимок стопы Марии и увидел, что в ней - в стопе - имеются суставные поверхности для всех пяти плюсневых костей — тех, которые располагаются у людей перед фалангами пальцев. Заметил, что место соединения с тремя плюсневыми костями, оставшимися вместо положенных пяти, замазано. И не случайно, а потому, что они совсем не стыкуются в новом варианте ни с предплюсной костью, ни друг с другом.

- Суставных фасеток на предплюсне больше, чем на плюсневых костях, а расстояние между ними слишком большое, - заверяет Станислав.

Станислав Дробышевский подробно расписал какие кости стопы Марии соответствуют человеческим.

Устройство человеческой стопы.

Вывод доцента: трехпалость поддельная. И не может быть результатом какой-либо мутации.

Станиславу Дробышевскому вторит Майкл Дэвид (Michael David) - его коллега с западного антропологического сайта The Official GrahamHancock.com forums, разоблачающий псевдонаучные сенсации под ником Dr. Troglodyte. Он изучил рентгеновский снимок кисти одной из мумий. И увидел, что каждый ее палец включает в себя по две пястных кости. Чего в природе не бывает и являет собой полный анатомический и эволюционный нонсенс.

Кисть одного из мелких гуманоидов.

В кисти гуманоида избыток пястных костей, чего у живого существа быть никак не может.

По мнению доктора Троглодита, странно, что никто из тех, кто видел рентгеновские снимки, не заметил, что на месте фаланг пальцев находятся пястные кости. Или никто не хотел замечать этого.

То есть, и тут подделка, - не сомневается Майкл Дэвид.

Что у нее с лицом?

Антрополога из МГУ смутило и лицо Марии. А именно асимметричные глазницы разной формы. Такого быть не должно, объяснил он, - никакие естественные изменения мумии не могут столь заметно исказить кости черепа. К тому же, у «нормальных» мумий глаза впалые, рты ввалившиеся, хрящи носа просевшие, а у Марии все выпуклое. Не лицо, а маска.

На черепе Станислав Дробышевский разглядел нечто вроде горизонтального шва. Ушей вроде бы не видно, но они, как полагает ученые, все-таки есть. Только замазаны - под ухом и скулой Марии якобы заметны следы пальцев мастера.

То есть, похоже, что и череп кем-то «доработан».

Череп Марии: Дробышевский пометил детали, вызвавшие у него недоумение.

Гуманоиды — 70-сантиметровые мумии — вообще ни в какие научные ворота не лезут. Они, обозначенные, как Альберт, Жозефина, ЕВ и Виктория, изготовлены из фрагментов костей. Это, по мнению Станислава Дробышевского, видно, что называется, невооруженным глазом на рентгеновских снимках.

Антрополог предполагает, что черепа мелких мумий принадлежат каким-то небольшим млекопитающим, поперечные «ребра» составлены из трубчатых костей птиц. Вместо плечевых костей - бедренные с подтесанными нижними концами, вместо предплечий - плечевые кости, вместо бедренных - большие берцовые. Запястья скорее всего изготовлены из ладьевидных и клиновидных костей стопы. Часть фаланг развернута задом-наперед. Некоторые кости обломаны так, что их концы не стыкуются друг с другом.

Крошки-гуманоиды.

Мнение доцента: «скелеты» абсолютно не функциональны. Словом, не мумии, а грубые подделки.

Кстати, имеется почти официальное заключение по поводу этих самых трехпалых мумий. Своего рода меморандум. Его большинством голосов приняли участники девятого ежегодного Конгресса по исследованию мумий (ninth annual World Congress on Mummy Studies), который состоялся как раз в Перу (Lima, Peru) еще в прошлом году. Документу даже придумали название, отражающее суть: «Мошенничество с внеземными мумиями» (The Fraud of Extraterrestrial Mummies).

Суть заключения в том, что «мумии инопланетян» были изготовлены в наше время, но из реальных древних останков взрослых людей, детей и животных. «Конгрессмены» считают, что подобные подделки дискредитируют археологическую науку — в первую очередь перуанскую - и бросают тень на достижения американских цивилизаций доколумбовой эпохи. Потому что наводят на мысль, что в ход истории то и дело вмешивались пришельцы. В сети даже появились призывы найти мистификаторов и привлечь их к уголовной ответственности.

Крошку несут на обследование.

Кстати, тем, что мумии поддельные, можно было бы объяснить странные расхождения в определении их возраста. Одна радиоуглеродная датировка тканей Марии дала 1700 лет, другая 1540.

Возраст Вавиты ученые оценили в 670 лет, при этом куску материи, в которую она была завернута, оказалось 1150 лет.

Разброс в возрасте мелких мумий вообще измеряется тысячелетиями. Один анализ показал, что им 6420 лет. Другой дал 3380 лет.

В то же время не исключено, что расхождения вызваны некими объективными причинами — ведь метод радиоуглеродного датирования нельзя считать абсолютно точным.

Скорее всего нас дурят. А возможно, и нет.

Казалось бы, суммировав имеющиеся сомнения, оценки грамотных антропологов м и примкнувшим к ним специалистов по мумиям, можно было бы поставить точку во всей этой перуанской эпопее. И самое главное: признать, что с тремя пальцами нас, простите за каламбур, обвели вокруг пальца. То есть, надурили.

Профессор Коротков при встрече рассказывал мне, что и он сомневался. И предположение о том, что пальцы Марии поддельные, возникло у него раньше любых других. Ради проверки, он взял образцы тканей из тела мумии и из ее пальцев. В Санкт-Петербурге организовал сравнительный анализ. В результате оказалось, что по химическому составу ткани идентичны. А раз так, то профессор решил, что можно было не сомневаться - длиннющие пальцы Мария отрастила сама.

Конечно, для верности следовало бы провести не только химический сравнительный анализ тканей тела и пальцев, но и генетический. Но его не сделали. Поэтому для того, чтобы аргументированно отшить скептиков, доводов не хватает. А они — скептики - утверждают, что пальцы Марии «смонтированы» частично из ее собственных — удаленных первых и пятых, частично из пальцев другой человеческой мумии.

Коротков берет образцы ткани с пальцев Марии.

С «обвинительными заключениями» в первую очередь не согласны ученые, которые участвовали в исследованиях перуанских мумий. Отвергают мистификацию и многочисленные энтузиасты, привыкшие не доверять даже самым, казалось бы, убедительным скептическими доводам. Тем более, что есть вопросы на которые у скептиков нет ответов.

Например, в том, что мумии настоящие, убежден перуанский хирург Эдсон Виванко (Dr. Edson Salazar Vivanco) - один из тех, кто лично их видел и участвовал в исследованиях. О чем он и заявил в интервью британской газете Daily Express .

По словам Виванко, ни он, ни его коллеги из числа привлеченных к экспертизе не нашли на мумиях каких-либо следов "хирургического вмешательства" – шрамов, порезов, швов, мест склеек и прочих повреждений, которые бы свидетельствовали о том, что тела подверлись вивисекции. То есть, были кем-то перекроены.

Хирург смело называет мумии инопланетными. И подчеркивает: те специалисты, которые говорят, что они поддельные, самих мумий не видели, а заключения давали, пользуясь лишь рентгеновскими снимками, предоставленными командой непосредственных участников "контакта". В этом он абсолютно прав.

Скелет Марии не вызвал подозрений у ее тезки - Марии Джесси (Mary Jesse), рентгенолога из Медицинской школы Университета Колорадо (University of Colorado, School of Medicine).

«Честные антропологи» и другие «ответственные специалисты» могли бы сообща разоблачить и фальсификаторов, и ученых, которые пошли у тех на поводу. Но такого желания нет. И, видимо, не будет. К примеру, на мой вопрос «Каким образом были изготовлены столь симпатичные и весьма впечатляющие подделки?» Станислав Дробышевский ответил, что его совершенно не интересует «технология». Мол, эти «перуанские мумии» вообще не заслуживают того, чтобы тратить на них время.

Однако в отделе геномного анализа Санкт-Петербургского государственного университета продолжают секвенировать образцы тканей мумий - те, которые привез из Перу Константин Коротков. То есть, специалисты расшифровывают геномы Марии и Вавиты - определяют точные последовательности нуклеотидов во фрагментах молекул их ДНК. Это трудоемкий и длительный процесс. Кто знает, может быть, полученные результаты прояснят ситуацию. И позволят разобраться, кто все-таки эти «перуанские мумии» - инопланетяне, мутанты или подделки?

А пока энтузиасты фантазируют. В соцсетях появился портрет Марии. Кто-то изобразил, как могла бы выглядеть это полуженщина — полуящерица. И якобы из осведомленных кругов стали поступать сведения, что трехпалых мумий уже восемь. Размах то ли аферы, то ли научной сенсации ширится. Будем следить за развитием событий.