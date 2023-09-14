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Звезды14 сентября 2023 14:01

Пересильд везет телегу с тюльпанами, а Хабенский ловит голубиную почту: Вышел трейлер «Бременских музыкантов»

Новый музыкальный детский фильм выйдет в эфир 1 января
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Появился первый трейлер нового детского музыкального фильма "Бременские музыканты"

Появился первый трейлер нового детского музыкального фильма "Бременские музыканты"

Фото: Кадр видео

В отсутствие свежих идей российские киноделы продолжают реанимировать и переснимать хорошо известные советские хиты. И в ряду с фильмами «Огниво», «По щучьему веленью» и другими в скором времени зрителей ждет очередная версия «Бременских музыкантов», о которых «КП» писала еще в прошлом году.

Фото: Кадр видео

Фото: Кадр видео

Компания ЦПШ выпустила полноценный трейлер картины, по которому можно понять, что будет происходить в фильме и какова его стилистика. Из ролика понятно, что приключенческий мюзикл будет довольно динамичным и с большим количеством трюков.

Фото: Кадр видео

Фото: Кадр видео

Компания уличных музыкантов — Кошка (Ирина Горбачева), Осел (Дмитрий Дюжев), Пес (Роман Курцын) и Петух (Аскар Нигамедзянов) — берет в оборот бойкого Трубадура (Тихон Жизневский), чтоб выступать вместе с ним на площадях (главный герой играет на электрогитаре), а еще поучаствовать в интригах королевского двора (Короля исполняет Сергей Бурунов).

Фото: Кадр видео

Фото: Кадр видео

Конечно, не обойдется и без любовной линии — капризная принцесса (Валентина Ляпина) заинтересуется именно безбашенным и безродным Трубадуром, а не тем, кого подсовывает ей в качестве женихов деспотичный и комичный отец.

Фото: Кадр видео

Фото: Кадр видео

А еще будут погони — роль гениального сыщика с глазом, как у орла, и кожаным плащом Льва Троцкого взял на себя Константин Хабенский. Он принимает по голубиной почте сообщения о развязной компании музыкантов и лично докладывает Королю об их местонахождении.

Фото: Кадр видео

Фото: Кадр видео

На большие экраны фильм выходит 1 января 2024 года.

КультураКультура: кино