Названа причина крушения "Луны-25": почему российская станция не смогла затормозить

Обсуждение возможных причин незавершенной миссии "Луна-25" и дальнейших перспектив российской лунной программы. Фото: Н. Бережная, Роскосмос Медиа, ТАСС

Когда станция Луны-25 садилась, не включились акселерометры, это и было, скорее всего, причиной падения зонда, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

- Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это прибор, который показывает изменение скорости. Причина крушения – акселерометры не включились. Почему не включились, мы детально разбираемся сейчас, - сказал Борисов.

Что именно вывело акселерометры из строя, пока не ясно. Было предложено 16 версий, из которых специалисты проверили уже 11, рассказал глава Роскосмоса. Осталось, таким образом, пять версий. По словам Борисова, специальная комиссия сообщит точные причины аварии к концу сентября.

ТОНКОСТИ МЯГКОЙ ПОСАДКИ

Напомним, что во время прилунения станция включает корректирующий двигатель, он должен изменить орбиту. Была – эллиптическая, вокруг Луны. Надо добиться, и не рывком, а в несколько приемов, чтобы орбита как бы прислонилась к поверхности спутника. Но очень плавно. Сбросить космический разгон до скорости, например, идущего человека все равно не получится. Не поможет и атмосфера, которая на Земле тормозит космические корабли при посадке – на Луне ее нет. Но минимизировать скорость надо, иначе – падение, и новый кратер на Луне.

Когда корректируют орбиту, играют роль даже доли секунды. На Луне-25 корректирующий двигатель вовремя не выключился. Вместо 84 секунд он отработал 127. Выйти на пологую, плавную орбиту поэтому не получилось.

Двигатель работал долго, потому что не поступал сигнал от акселерометра. А что с ним такое? Возможно, и не с ним, а с прибором, который стоит за ним. Разбираются. Поломка в космосе – всегда своего рода матрешка причин. Что-то лопается потому, что ломается что-то другое. Потому-то и назначают специальные комиссии, которые расследуют месяцами: важно докопаться до «самой маленькой матрешки».

ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Возможно, вы никогда не слышали слова «акселерометр», но он есть в вашем смартфоне. С его помощью поворачивается экран, когда вы крутите гаджет, без него невозможны игры, в общем – очень важная штука.

Принцип работы прибора прост – это как бы строительный уровень, где «пузырек воздуха» показывает горизонт. В отличие от уровня, акселерометр еще и измеряет ускорение, с которым движется ваш телефон. Зайдите в специальные настройки, и вы с удивлением увидите, что акселерометр никогда не показывает нуль, даже если телефон никто не трогает, минимум 9,8 – это ускорение свободного падения на Земле. То есть ваш гаджет постоянно «знает» силу земной гравитации и помнит об этом.

Но где же внутри смартфона умещается колбочка с пузырьком воздуха? Умещается, но размер датчика – меньше миллиметра. Роль пузырька выполняет крошечный (около микрометра) кусочек кремния. Он расположен внутри электрического поля, и, перемещаясь, меняет его. Эти сигналы и чувствует гаджет.

Если такой космос в вашем гаджете, представляете, какое сложное оборудование – в настоящем космосе?

МНЕНИЕ

«Может, дело в чем-то другом»

Александр Железняков, член Российской академии космонавтики

- Поломка акселерометра – действительно наиболее вероятная версия. Это – отечественный прибор, построенный на отечественной элементной базе. Обращает на себя внимание, что вышли из строя сразу все (их – несколько). А это дает основания предполагать, что, может быть, дело не в них, а в чем-то другом, и эта, другая причина повлекла не срабатывание акселерометров и не выключение двигателя. Всю цепочку еще предстоит распутать.