Борисов: "Луна-25" разбилась из-за ошибки в работе акселерометра Фото: НПО имени Лавочкина

Глава “Роскосмоса” Юрий Борисов заявил, что исследовательская станция “Луна-25” разбилась из-за того, что акселерометр (датчик измерения ускорения) не передал информацию, необходимую для своевременного выключения двигателей.

"Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина — акселерометры не включились", — сказал Борисов на пресс-конференции 16 сентября.

Также он добавил, что работа комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25" завершится в конце сентября.

Напомним, космический аппарат “Луна-25” 19 августа 2023 года долетел до естественного спутника земли и вышел на орбиту, однако при переходе на предпосадочную траекторию отклонилась от курса и столкнулась с поверхностью Луны.

Историк космонавтики Роман Белоусов отметил, что “Луна-25” частично все же выполнила свою миссию, дав России важный опыт по освоению спутника.

В свою очередь президент России Владимир Путин заверил, что программа по освоению Луны после неудачи "Луны-25" будет продолжена.