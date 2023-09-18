Анекдоты: На праздники в Грузии люди уезжают из города, чтобы отдохнуть от шашлыков

Сидел старик на берегу Тихого океана и ловил рыбку. Попалась рыбка, да не простая, а золотая, и говорит ему человечьим голосом:

- Чего тебе надобно,

старче?

Выбросил старик рыбку в море и подумал, что многого о Фукусиме недоговаривают…

* * *

Говорят, мужчины в среднем получают около двух комплиментов за жизнь:

- Какой замечательный малыш родился!

И:

- Каким хорошим человеком он был…

* * *

Нищий просит у прохожего:

- Подайте на пропитание.

- Извини, друг, мелочи нет, у меня карточка.

- Вот из-за таких гнид, как ты, пришлось мобильный терминал покупать. Давай сюда свою карточку.

* * *

Объявление:

«Ищу молодого человека приятной наружности, высокого блондина, некурящего, любящего животных, увлекающегося спортом и путешествиями.

Вчера он спер у меня сумку с деньгами!»

* * *

Бухгалтеры делятся на два типа: в очках и в розыске.

* * *

Не вижу смысла покупать и читать книги, после того как букварь прочел. Вас же тупо обманывают - меняют буквы местами и продают как что-то новое!

* * *

- Вы не можете жить без приключений?

Попробуйте перед таможенным досмотром насыпать немного чая в целлофановую упаковку от пачки сигарет.

* * *

- Бабуля-я-я! Прости меня! Я опять разбил твою любимую вазу.

- Ну, блин… Третий кальян за неделю!

* * *

- Жизнь прекрасна!

Приходится засыпать, когда спать не хочешь, чтобы встать, когда не хочешь, чтобы успеть туда, где быть не хочешь, и делать то, чего не желаешь.

* * *

Международный конкурс по вязанию крючком среди бабушек:

- российская бабушка связала носки;

- голландская бабушка не смогла связать и двух слов;

- китайская бабушка связала айфон;

- сомалийская бабушка связала всех бабушек и потребовала $3 000 000.

* * *

- Однажды ты оторвешь взгляд от своего смартфона и поймешь, что твои дети сдали тебя в дом престарелых…

* * *

Хотите похудеть? Сделайте перестановку на кухне - поставьте холодильник дверцей к стене!

* * *

Познакомил родителей со своей девушкой. Она им сразу понравилась, теперь относятся к ней как к родной дочке - ищут ей нормального парня.

* * *

Объявление:

«Кандидат филологических наук сымет комнату».

* * *

Рецепт хлеба: мука, вода, дрожжи, сахар.

Но если не класть главного - муки, то получившийся продукт за те же деньги будут брать еще охотнее.

* * *

- Говорит, у него фирма на 100 000 работников!

- Да пасека у него. Пчел держит.