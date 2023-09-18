Анекдоты: На праздники в Грузии люди уезжают из города, чтобы отдохнуть от шашлыков

Сидел старик на берегу Тихого океана и ловил рыбку. Попалась рыбка, да не простая, а золотая, и говорит ему человечьим голосом:
- Чего тебе надобно,
старче?
Выбросил старик рыбку в море и подумал, что многого о Фукусиме недоговаривают…
* * *
Говорят, мужчины в среднем получают около двух комплиментов за жизнь:
- Какой замечательный малыш родился!
И:
- Каким хорошим человеком он был…
* * *
Нищий просит у прохожего:
- Подайте на пропитание.
- Извини, друг, мелочи нет, у меня карточка.
- Вот из-за таких гнид, как ты, пришлось мобильный терминал покупать. Давай сюда свою карточку.
* * *
Объявление:
«Ищу молодого человека приятной наружности, высокого блондина, некурящего, любящего животных, увлекающегося спортом и путешествиями.
Вчера он спер у меня сумку с деньгами!»
* * *
Бухгалтеры делятся на два типа: в очках и в розыске.
* * *
Не вижу смысла покупать и читать книги, после того как букварь прочел. Вас же тупо обманывают - меняют буквы местами и продают как что-то новое!
* * *
- Вы не можете жить без приключений?
Попробуйте перед таможенным досмотром насыпать немного чая в целлофановую упаковку от пачки сигарет.
* * *
- Бабуля-я-я! Прости меня! Я опять разбил твою любимую вазу.
- Ну, блин… Третий кальян за неделю!
* * *
- Жизнь прекрасна!
Приходится засыпать, когда спать не хочешь, чтобы встать, когда не хочешь, чтобы успеть туда, где быть не хочешь, и делать то, чего не желаешь.
* * *
Международный конкурс по вязанию крючком среди бабушек:
- российская бабушка связала носки;
- голландская бабушка не смогла связать и двух слов;
- китайская бабушка связала айфон;
- сомалийская бабушка связала всех бабушек и потребовала $3 000 000.
* * *
- Однажды ты оторвешь взгляд от своего смартфона и поймешь, что твои дети сдали тебя в дом престарелых…
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Хотите похудеть? Сделайте перестановку на кухне - поставьте холодильник дверцей к стене!
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Познакомил родителей со своей девушкой. Она им сразу понравилась, теперь относятся к ней как к родной дочке - ищут ей нормального парня.
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Объявление:
«Кандидат филологических наук сымет комнату».
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Рецепт хлеба: мука, вода, дрожжи, сахар.
Но если не класть главного - муки, то получившийся продукт за те же деньги будут брать еще охотнее.
* * *
- Говорит, у него фирма на 100 000 работников!
- Да пасека у него. Пчел держит.